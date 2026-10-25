Cătălin Țepelin Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului
Opinii

Cătălin Țepelin Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

alt-text Cătălin Țepelin
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 07:30
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 16:51
  • ​FCSB - Rapid 4-1. 7 concluzii la cald după un meci excelent și un scor total neașteptat.
  • De ce s-a prăbușit Rapidul, cum a făcut Reghecampf diferența, de ce am avut un derby cu doar un „galben” pe teren și multe „roșii” în tribune.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

1. Incredibilă remontada celor de la FCSB, cu 4 goluri FCSB. Deși a ținut de egal până în minutul 70, să spunem ferm că Rapid nu merita nici măcar un punct din derby. A jucat foarte puțin, a fost fricoasă, a avut prea multe mâini moarte și voi explica imediat la ce mă refer. 

2. În prima parte n-au funcționat multe nici la FCSB, nici la Rapid. De exemplu, aripile au fost moarte și colo, și dincolo. Vorbesc despre Kamara - Dobre versus Miculescu - Korenica. La fel cum creativitatea mijlocașilor a fost inexistentă.

Până să apară schimbările, cel mai bun om al FCSB-ului a fost Cisotti, excelent între linii. La Rapid, apărarea părea solidă, iar în față - eficiență maximă: un gol dintr-o singură fază. Dar ce fază! Centrare din prima, gol din drop, minunat.

Cătălin Țepelin Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului Cătălin Țepelin Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

3. Dar a venit repriza secundă cu acea transformarea incredibilă a FCSB-ului. Și a fost o plăcere să vezi antrenori lăsați să-și facă meseria. Să vezi un șah tactic logic, schimbări cu cap, permutări de poziții și așa mai departe.

Reghecampf a mutat natural: cu Garita și Miculescu pe bancă, pentru că mai mult își încurcau echipa, FCSB a câștigat imediat viteză, ritm și verticalizare, în special prin Boutoutaou.

Când Reghecampf a sesizat ce pâine de mâncat îi dau mijlocașii Rapidului, l-a băgat și pe Joao Paulo, ca să urce și mai multe presiunea. Iar Rapidul s-a prăbușit cu zgomot.

4. De ce? Cum ziceam, pentru că mijlocașii Rapidului au jucat absolut jenant.

Dar înainte de a vă arăta exact la ce mă refer, să comentăm și cum și-a jucat Daniel Pancu cărțile în acest derby.

Colegul meu Cristian Geambașu a identificat o eroare strategică a lui Pancu: și-a micit echipa, a limitat-o practic, declarând repetat că nu e pregătită de mari performanțe. Și parcă Rapidul l-a ascultat: în seara asta a jucat ca o echipă mică.

Dincolo de asta, Pancu a fotografiat corect că ai lui nu sunt în meci și a încercat să repare din mers, dar nu i-a ieșit. A mai băgat un închizător după ce a fost egalat, apoi a băgat un jucător de viteză, pe Petrila, pentru contraatac, dar, din păcate, cei din teren nu l-au ajutat deloc.

5. Iată la ce mă refer când spun că FCSB a câștigat pentru că a speculat o slăbiciune neașteptată a Rapidului și anume jocul fantastic de slab al mijlocașilor centrali.

Priviți aceste 3 imagini:

La golul de 1-1, Muhar are tot timpul din lume să-și pună mingea pe șut, pentru că Doumbia și Grameni sunt departe de adversar La golul de 1-1, Muhar are tot timpul din lume să-și pună mingea pe șut, pentru că Doumbia și Grameni sunt departe de adversar
La golul de 1-1, Muhar are tot timpul din lume să-și pună mingea pe șut, pentru că Doumbia și Grameni sunt departe de adversar
La reușita de 2-1, același lucru cu Boutoutaou. Doar că de data asta Rapid avea 3 închizători pe teren și niciunul nu blochează la timp.  La reușita de 2-1, același lucru cu Boutoutaou. Doar că de data asta Rapid avea 3 închizători pe teren și niciunul nu blochează la timp. 
La reușita de 2-1, același lucru cu Boutoutaou. Doar că de data asta Rapid avea 3 închizători pe teren și niciunul nu blochează la timp. 
La golul de 3-1, din nou, șut din marginea careului, Bubanja e scos din joc, iar Grameni stă departe de Joao Paulo. La golul de 3-1, din nou, șut din marginea careului, Bubanja e scos din joc, iar Grameni stă departe de Joao Paulo.
La golul de 3-1, din nou, șut din marginea careului, Bubanja e scos din joc, iar Grameni stă departe de Joao Paulo.

Trei gafe de interpretare a jocului, dar - pentru că sunt atât de multe, trădează o problemă sistemică a Rapidului.

6. Sigur că această vulnerabilitate poate n-ar fi fost expusă atât de crud dacă pe teren n-ar fi apărut algerianul Aymen Boutoutaou. Absolut fantastică prestația unui jucător cu calități evidente, dar judecat superficial și luat prea repede la șuturi de patron. Boutoutaou a făcut diferența.

​7. Închei cu o vorbă bună pentru arbitraj. Sigur că e ca în viață, fără un pic de noroc nu faci nimic, dar Feșnic a și reușit, prin calm și atenție, să-și facă meciul ușor.

Chiar nu-mi amintesc dacă a mai fost vreodată un derby cu atâta tensiune și, la final, cu un singur galben. Și acela dat abia în prelungiri.

Deci se poate și fără gafe și scandal. Dacă s-ar putea și fără mizeriile din tribune - vulgarități și rasism, atunci chiar că am aplauda din toată inima.

derby rapid fcsb superliga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:33
Au anunțat câștigătorul Balonului de Aur! Strategie sau gafă? Controversa care a aprins internetul înainte de decernarea trofeului + Reacția organizatorilor
Au anunțat câștigătorul Balonului de Aur! Strategie sau gafă? Controversa care a aprins internetul înainte de decernarea trofeului + Reacția organizatorilor
20:00
Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?
Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?
20:00
LIVE Sepsi - U Craiova, în ultimul meci al rundei » Oltenii au înscris de cinci ori
LIVE Sepsi - U Craiova, în ultimul meci al rundei » Oltenii au înscris de cinci ori
21:43
Angelescu, despre situația lui Dobre Rapid a prelungit contractele a 3 jucători » Negocieri cu alte 4 nume importante din lot
Angelescu, despre situația lui Dobre Rapid a prelungit contractele a 3 jucători » Negocieri cu alte 4 nume importante din lot
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Top stiri
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Superliga
14:40
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Citește mai mult
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Campionate
10:43
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Citește mai mult
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Superliga
11:30
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Citește mai mult
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino
B365
25.10
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino
Citește mai mult
FOTO | În inima haosului din București, debandata e pusă la punct la un parter de bloc din colț de intersecție. Intri la Uzin Cafe, babilonia se potolește și cere un Capuccino

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 13 rapid 50 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share