Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

​FCSB - Rapid 4-1. 7 concluzii la cald după un meci excelent și un scor total neașteptat.

De ce s-a prăbușit Rapidul, cum a făcut Reghecampf diferența, de ce am avut un derby cu doar un „galben” pe teren și multe „roșii” în tribune.

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1. Incredibilă remontada celor de la FCSB, cu 4 goluri FCSB. Deși a ținut de egal până în minutul 70, să spunem ferm că Rapid nu merita nici măcar un punct din derby. A jucat foarte puțin, a fost fricoasă, a avut prea multe mâini moarte și voi explica imediat la ce mă refer.

2. În prima parte n-au funcționat multe nici la FCSB, nici la Rapid. De exemplu, aripile au fost moarte și colo, și dincolo. Vorbesc despre Kamara - Dobre versus Miculescu - Korenica. La fel cum creativitatea mijlocașilor a fost inexistentă.

Până să apară schimbările, cel mai bun om al FCSB-ului a fost Cisotti, excelent între linii. La Rapid, apărarea părea solidă, iar în față - eficiență maximă: un gol dintr-o singură fază. Dar ce fază! Centrare din prima, gol din drop, minunat.

3. Dar a venit repriza secundă cu acea transformarea incredibilă a FCSB-ului. Și a fost o plăcere să vezi antrenori lăsați să-și facă meseria. Să vezi un șah tactic logic, schimbări cu cap, permutări de poziții și așa mai departe.

Reghecampf a mutat natural: cu Garita și Miculescu pe bancă, pentru că mai mult își încurcau echipa, FCSB a câștigat imediat viteză, ritm și verticalizare, în special prin Boutoutaou.

Când Reghecampf a sesizat ce pâine de mâncat îi dau mijlocașii Rapidului, l-a băgat și pe Joao Paulo, ca să urce și mai multe presiunea. Iar Rapidul s-a prăbușit cu zgomot.

4. De ce? Cum ziceam, pentru că mijlocașii Rapidului au jucat absolut jenant.

Dar înainte de a vă arăta exact la ce mă refer, să comentăm și cum și-a jucat Daniel Pancu cărțile în acest derby.

Colegul meu Cristian Geambașu a identificat o eroare strategică a lui Pancu: și-a micit echipa, a limitat-o practic, declarând repetat că nu e pregătită de mari performanțe. Și parcă Rapidul l-a ascultat: în seara asta a jucat ca o echipă mică.

Dincolo de asta, Pancu a fotografiat corect că ai lui nu sunt în meci și a încercat să repare din mers, dar nu i-a ieșit. A mai băgat un închizător după ce a fost egalat, apoi a băgat un jucător de viteză, pe Petrila, pentru contraatac, dar, din păcate, cei din teren nu l-au ajutat deloc.

5. Iată la ce mă refer când spun că FCSB a câștigat pentru că a speculat o slăbiciune neașteptată a Rapidului și anume jocul fantastic de slab al mijlocașilor centrali.

Priviți aceste 3 imagini:

La golul de 1-1, Muhar are tot timpul din lume să-și pună mingea pe șut, pentru că Doumbia și Grameni sunt departe de adversar

La reușita de 2-1, același lucru cu Boutoutaou. Doar că de data asta Rapid avea 3 închizători pe teren și niciunul nu blochează la timp.

La golul de 3-1, din nou, șut din marginea careului, Bubanja e scos din joc, iar Grameni stă departe de Joao Paulo.

Trei gafe de interpretare a jocului, dar - pentru că sunt atât de multe, trădează o problemă sistemică a Rapidului.

6. Sigur că această vulnerabilitate poate n-ar fi fost expusă atât de crud dacă pe teren n-ar fi apărut algerianul Aymen Boutoutaou. Absolut fantastică prestația unui jucător cu calități evidente, dar judecat superficial și luat prea repede la șuturi de patron. Boutoutaou a făcut diferența.

​7. Închei cu o vorbă bună pentru arbitraj. Sigur că e ca în viață, fără un pic de noroc nu faci nimic, dar Feșnic a și reușit, prin calm și atenție, să-și facă meciul ușor.

Chiar nu-mi amintesc dacă a mai fost vreodată un derby cu atâta tensiune și, la final, cu un singur galben. Și acela dat abia în prelungiri.

Deci se poate și fără gafe și scandal. Dacă s-ar putea și fără mizeriile din tribune - vulgarități și rasism, atunci chiar că am aplauda din toată inima.