Cristian Geambașu Pancu și-a învins echipa! +63 foto
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Cristian Geambașu Pancu și-a învins echipa!

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 23:24
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 00:02
  • FCSB a câștigat derby-ul cu 4-1 și astfel s-a împlinit „premoniția” antrenorului rapidist, care susținuse că echipa lui nu este favorită. Mare greșeală strategică!
  • Reghe în schimb culege roadele unei munci de doar două, trei săptămâni. Carevasăzică, nu trebuie ani ca să reconstruiești o echipă
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Pancu și-a vândut ieftin echipa înaintea meciului cu FCSB și a suportat consecințele. Va rămâne în analele greșelilor strategice felul în care a gestionat Pancu partida din punct de vedere al războiului comunicării.

Cu două, trei zile înaintea întâlnirii de pe Arena Națională, antrenorul Rapidului s-a arătat deranjat de faptul că analiștii considerau că echipa lui ar fi fost favorită și a susținut contrariul pedalând pe clișee cu derby-urile care aplatizează diferențele de valoare și de formă.

Deși era clar că Rapid era echipa mai solidă și mai echilibrată, Pancu îi tot dădea că nici pe vremea lui Lucescu nimeni nu îndrăznea să dea Rapidul favorită. Asta este dacă ești prea nou în meserie, dar te crezi maestru. Blufezi și o greșești grav.

Rapid voia să fure un rezultat

Rezultatul intoxicării cu aer curat nu a fost cel scontat de allenatore Pancone, adică să ia presiunea exercitată asupra oamenilor pe care îi antrenează. Să ia presiunea și să îi lase să joace fotbalul care îi dusese în ceafa lui Dinamo și a Craiovei.

Rapid, deși a înscris primul gol pe fondul unui început ezitant al roș-albaștrilor, a arătat ca o echipă care vrea să fure un rezultat deși după golul lui Stojilkovic (execuție norocoasă, nimic mai mult, deși a fost percepută o mare realizare tehnică) nu a mai jucat nimic. Doar că FCSB pusă la treabă de Reghecampf a replicat ca o echipă serioasă și bine pregătită. Fotbalistic și psihic.

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Lăsați poveștile!

Se poate pune pe picioare o echipă doar în două, trei săptămâni. Lăsați poveștile despre timpul necesar a reconstrui! Acesta este mesajul victoriei cu 4-1 al FCSB după un 0-1 la pauză.

Fizic și emoțional, FCSB a fost superioară într-un mod care pune sub semnul întrebării chiar rezultatele de până acum ale giuleștenilor. Și probabil însuși Pancu este vinovat de felul în care a arătat echipa lui, dincolo de mesajul fals dinaintea partidei. Vinovat pentru felul în care fotbalistic a pregătit meciul.

Băieții lui Reghe au arătat că îndoielile pot fi transformate în încredere în fața unui adversar care nu a știut ce locomotivă i-a lovit. Oamenii despre care s-a crezut că sunt erori manageriale, vezi Boutoutaou cu cele două goluri ale lui, au devenit eroii derbyului.

Imaginile care acuză

Iar imaginile cu suporterii rapidiști care părăseau tribunele cu minute bune înainte de final ar trebui să fie la fel de dureroase ca înfrângerea de pe pe teren. Poate chiar mai dureroase. Urât mesaj, că tot suntem la mesaje!

Să te dezici de ei în felul acesta, ce le transmiți? Iar de Pancu, împietrit pe marginea terenului de la scorul de 2-1 pentru FCSB, ce să mai zici? El, războinicul. Unde e leul care mușcă din biciul dresorului? O fi interesant să pozezi în geniu neînțeles, dar pentru echipă e dezastru!

Daniel Pancu liga 1 rapid fcsb
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