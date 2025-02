CFR Cluj a învins-o pe Hermannstadt, scor 1-0, în etapa #25 a sezonului regular din Liga 1.

În urma acestei victorii, clujenii s-au apropiat la un singur punct de locul 1.

CFR Cluj a obținut o victorie importantă în meciul de astăzi și s-a apropiat la un punct de liderul U Cluj și de Dinamo, ocupanta locului 2.

Echipa lui Dan Petrescu a înfruntat un adversar neînvins de 8 etape în Liga 1 și a reușit să întrerupă seria bună a acestora.

Meciul a început promițător pentru formația lui Marius Măldărășanu, care a avut prima ocazie importantă în minutul 4, când Chițu a primit o pasă excelentă în careu, dar s-a încurcat în fața porții.

Totuși, în prima repriză, sibienii nu au înregistrat niciun șut pe poarta apărată de Hindrich.

În minutul 31, arbitrul Bogdan Dumitrache a fost chemat de VAR pentru a analiza o posibilă lovitură de la 11 metri, după ce Căpușă a atins mingea cu mâna.

„Centralul” a decis să nu acorde penalty, contrazicând decizia experimentatului arbitru Marcel Bîrsan.

Momentul în care Căpușă atinge mingea cu mâna (Foto: Captură Prima Sport)

Pe finalul primei părți, CFR Cluj a deschis scorul în minutul 43, când Nkololo l-a găsit în careu pe L. Munteanu, care a scăpat de marcaj și a marcat cu un voleu imparabil.

Repriza secundă nu a avut foarte multe ocazii importante, deoarece clujenii au ales să conserve rezultatul.

Totuși Louis Munteanu, aflat în careu în minutul 80, a șutat frumos, dar mingea a lovit doar bara.

Clasament Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. Universitatea Cluj 24 44 2. Dinamo 25 44 3. CFR 25 43 4. FCSB 24 42 5. Universitatea Craiova 24 39 6. Rapid 1923 25 38 7. Petrolul 24 35 8. Sepsi 24 34 9. AFC Hermannstadt 25 31 10. Oţelul Galaţi 25 28 11. Farul Constanţa 24 28 12. UTA Arad 24 27 13. Unirea Slobozia 25 25 14. FC Botoşani 25 23 15. Politehnica Iaşi 24 22 16. Gloria Buzău 25 19

A marcat: L. Munteanu (min. 43)

Final de meci, 1-0

Min. 90+2 - Name intră în locul lui Korenica

Min. 84 - Juric intră în locul lui Munteanu

Min. 80 - L. Munteanu, aflat în careu, șutează frumos, dar mingea lovește bara.

Min. 75 - Markovic intră în locul lui Chițu, iar Kujabi îl înlocuiește pe Ivanov

Min. 71 - Două schimbări făcute de CFR: Postolachi şi Şfaiţ îi înlocuiesc pe Nkololo şi Kamara

Min. 61 - M. Măldărășanu face trei schimbări: I. Stoica intră în locul lui Popescu, Balaure intră în locul lui Căpuşă, iar Neguţ îl înlocuieşte pe Buş

Min. 54 - A. Ivanov primește un cartonaș galben

Min. 51 - Hindrich apără primul șut trimis de sibieini pe spațiul porții

Min. 49 - Nkololo pătrunde în careu și șutează în blocaj, deși L. Munteanu era liber

Min. 46 - Partida se reia

Min. 45+4 - Pauză

Min. 43 - Gol!(1-0) Nkololo îl vede în careu pe L. Munteanu și centrează, iar atacantul scapă de marcaj și înscrie cu un voleu imparabil.

Min. 32 - Arbitrul central nu acordă penalty, contrazicând astfel decizia arbitrului VAR, Marcel Bîrsan. Jocul a fost reluat, în ciuda protestelor celor de la CFR Cluj.

Tehnicianul Dan Petrescu primește un cartonaș galben pentru faptul că a contestat decizia arbitrului

Min. 31 - Arbitrul Bogdan Dumitrache este chemat de arbitrul VAR Marcel Bîrsan să verifice un posibil penalty pentru CFR Cluj, după ce Căpușă atinge mingea cu mâna

Min. 20 - Camora pătrunde în careu și se ciocnește de Stoica, clujenii cer penalty, însă arbitrul lasă jocul să continue

Min. 10 - Kamara, cu un șut de la 20 de metri, trimite mingea pe lângă poarta lui Căbuz

La meciul de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” sunt aproximativ 1.500 de suporteri.

Min. 4 - N. Antwi intră în careu, alege să nu șuteze, și pasează către A. Chițu, care se încurcă

Min. 1 - Partida a început

CFR Cluj - Hermannstadt, echipele de start

CFR Cluj: Hindrich – Graovac, Bolgado, M. Ilie, Camora – Păun, Djokovic, Korenica – Kamara, L. Munteanu, Nkololo

Hindrich – Graovac, Bolgado, M. Ilie, Camora – Păun, Djokovic, Korenica – Kamara, L. Munteanu, Nkololo Rezerve: R. Gal, M. Boben, R. Filip, R. Gligor, F. Iacob, S. Juric, K. Keita, M. Name, A. Peteleu, V. Postolachi, A. Șfaiț, A. Ţîrlea

R. Gal, M. Boben, R. Filip, R. Gligor, F. Iacob, S. Juric, K. Keita, M. Name, A. Peteleu, V. Postolachi, A. Șfaiț, A. Ţîrlea Antrenor: Dan Petrescu

Dan Petrescu Hermannstadt: Căbuz - N. Antwi, Căpușă, Stoica, Selimovic, Goncalves - Popescu, Ivanov, Murgia - Chițu, Buş

Căbuz - N. Antwi, Căpușă, Stoica, Selimovic, Goncalves - Popescu, Ivanov, Murgia - Chițu, Buş Rezerve: V. Muţiu, I. Pop, S. Balaure, F. Bejan, C. Biceanu, V. Găman, D. Iancu, K. Kujabi, J. Markovic, C. Neguţ, A. Oroian, I. Stoica

V. Muţiu, I. Pop, S. Balaure, F. Bejan, C. Biceanu, V. Găman, D. Iancu, K. Kujabi, J. Markovic, C. Neguţ, A. Oroian, I. Stoica Antrenor: Marius Măldărășanu

Marius Măldărășanu Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj

„Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj Arbitru: Bogdan Dumitrache, Asistenți: Vasile Marinescu, Ionuț Neacșu, VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Florin Mazilu

Dan Petrescu: „Nu trebuie să mai găsim scuze”

Dan Petrescu a prefațat partida cu Hermannstadt:

„N-am avut timp să ne refacem, am făcut o refacere la hotelul unde am stat la București, astăzi am fost pe drum, o să facem o refacere scurtă.

Acum trebuie să ne concentrăm pe meci, fără 5 jucători, o să încercăm să scoatem maximul cu cei rămași.

Sper să reușim o victorie, mai ales că adversarul vine după 13 meciuri fără înfrângere, nici măcar în amicale n-au pierdut. Sunt pe val, sunt la patru puncte și sigur speră și ei la calificarea în play-off.

Tachtsidis va lipsi cel puțin o lună. Deac, la început ne-am speriat, am zis că sunt vreo 6 luni, acum am înțeles că a început să alerge. Fica și Sima au rămas la fel, încă nu se știe când vor reveni.

Trebuie să găsim soluții, și cei de la FCSB au jucat fară 5-6 jucători, trebuie să ne adaptăm. Nu mai trebuie să găsim scuze, trebuie să jucăm pe orice teren, în orice condiții și să câștigăm”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă.

Marius Măldărășanu: „Îmi doresc încredere de la băieți”

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu, vrea doar atenție în apărare și încredere de la elevii săi, pentru că în meciul cu FCSB, scor 1-1, au fost temători.

„E o etapă intermediară, contra unei echipe care își dorește campionatul, ne așteaptă un meci greu, CFR este o echipă cu jucători valoroși, care acasă încearcă să câștige mingea cât mai sus, nu te lasă să construiești, trebuie să gestionăm bine momentele acestea.

Pe un joc ofensiv al adversarului, au jucători foarte periculoși, care caută spațiile, va trebui să avem grijă, să pregătim defensiva în momentul în care vom avea mingea în jumătatea adversă.

De la băieți îmi doresc încredere, acesta este punctul forte, mai multă decât am avut în primul joc al anului, cu FCSB, acolo am arătat teamă. Cu încredere putem scoate ceva din fiecare meci, ne așteptăm la un meci dificil, dar ne dorim maxim cu calitățile pe care le avem.

Nu trebuie să stăm foarte jos, CFR are jucători foarte valoroși, care pot face diferența în ultima treime”, a spus Măldărășanu, conform oradesibiu.ro.