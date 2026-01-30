CFR Cluj a ajuns cu nocturna la tribunal Clubul contestă calitatea instalației care a costat peste 1 milion de € și solicită reducerea prețului

Din motive tehnice, CFR Cluj nu se poate bucura pe deplin de moderna instalație de nocturnă montată în 2021 pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

Deși investiția a fost una impresionantă, peste un milion de euro, și instalația era menită să transforme meciurile echipei campioane într-un adevărat spectacol de lumini, realitatea a fost diferită.

CFR Cluj se judecă cu firma care a montat nocturna în 2021

Problemele tehnice au început rapid să iasă la iveală, iar oficialii clubului susțin că softul instalației ar fi cauza.

Noua nocturnă din Gruia a picat de două ori: prima dată la meciului cu CS Mioveni (4-2), disputat pe 30 iulie 2022, apoi cu FCSB (0-1), jucat pe 5 februarie 2023.

După aceste episoade, conducerea clubului CFR a contestat calitatea nocturnei, a încetat să mai facă plăți către furnizorul instalației și a demarat proceduri juridice.

Compania care a realizat nocturna cere peste 300.000 de euro, CFR Cluj contestă calitatea instalației

Litigiul s-a mutat în sala de judecată, începând din 15 noiembrie 2023. Procesul a fost deschis de APOSOL S.A.S., compania care a furnizat instalația, la Tribunalul Specializat Cluj.

CFR Cluj a încheiat cu APOSOL S.A.S., în iulie 2021, un contract de achiziție și prestări servicii, având ca obiect proiectarea, furnizarea și montarea soluției de iluminat sistem LED pentru stadionul CFR 1907.

Firma cu sediul la Paris solicită CFR Cluj plata sumei de 301.016,70 euro, reprezentând tranșele scadente și neachitate conform contractului de achiziție și prestări servicii.

La aceasta se adaugă penalități de întârziere de 0,05% pe zi, calculate asupra sumelor restante, care, la data de 16 octombrie 2023, se ridicau la 28.781,10 euro și urmau să fie recalculate până la plata efectivă a datoriei.

Totodată, reclamanta a cerut acoperirea tuturor cheltuielilor de judecată generate de acest litigiu.

CFR Cluj cere reducerea prețului nocturnei cu 10%

CFR Cluj a ripostat cu o cerere reconvențională, solicitând reducerea cu 10% a prețului, adică 108.380,18 euro, invocând problemele tehnice ale instalației și neconformitățile sistemului de iluminat.

Această sumă indică o valoare totală a contractului de aproximativ 1,08 milioane de euro.

Pozițiile părților sunt divergente în privința expertizei tehnice

CFR Cluj solicită o expertiză în specializarea rețele și software de comunicații, argumentând că instalația de nocturnă este un sistem complex, cu panou de control și componente IT, nu doar o simplă rețea de alimentare cu energie.

Clubul invocă inclusiv probleme de comunicare între stâlpi și susține că este necesară o analiză care să acopere partea de software și control, eventual prin implicarea mai multor specializări.

În schimb, APOSOL S.A.S. cere efectuarea unei expertize în specialitatea electroenergetică, susținând că proiectarea, furnizarea și montajul au fost realizate conform contractului, iar disfuncționalitățile ar fi fost generate de factori externi, condiții de exploatare sau de neinstalarea la timp a unui stabilizator de tensiune.

Patru firme chemate în garanție

Pe fondul litigiului, reclamanta APOSOL S.A.S. a chemat în garanție mai multe firme implicate în proiectul nocturnei, printre care Chorus Research Engineering Distribution SRL, Electra Smart GSM SRL, SC Elbim Grupsserv SRL și Signify România SRL.

Practic, APOSOL S.A.S. solicită ca aceste companii să răspundă, fie solidar, fie proporțional, pentru suma de 108.380,18 euro, adică 10% din prețul contractului inițial, pe care CFR Cluj o revendică, urmare a problemelor de calitate ale sistemului de iluminat LED.

GOLAZO.ro a încercat să obțină o reacție oficială din partea CFR Cluj privind litigiul și problemele instalației de nocturnă, iar clubul a răspuns azi:

„În acest moment, având în vedere existența unui litigiu aflat pe rolul instanței, precum și clauza de confidențialitate prevăzută în contractul dintre părți, nu putem face comentarii publice cu privire la aspecte care fac obiectul judecății”.

Următorul termen de judecată este programat pentru 10 martie 2026. Atunci instanța va analiza rapoartele de expertiză, menite să clarifice dacă defecțiunile nocturnei au fost generate de calitatea proiectării și execuției sau de condițiile de exploatare și alimentare cu energie electrică.

