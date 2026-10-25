Tranzacție cu dus și întors CFR Cluj a pierdut firma imobiliară controlată de Varga. Detaliile afacerii +7 foto
Ioan Varga
Superliga

Tranzacție cu dus și întors CFR Cluj a pierdut firma imobiliară controlată de Varga. Detaliile afacerii

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 07:00
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 07:00
  • Acționarul majoritar Ioan Varga și-a recuperat societatea imobiliară cedată către CFR Cluj.
  • Firma a revenit în portofoliul său de afaceri cu o zi înainte ca echipa din Gruia să ceară insolvența, după ce clubul nu a achitat prețul tranzacției.
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Tranzacție desfăcută în ajunul insolvenței la CFR Cluj. Clubul din Gruia a preluat în aprilie toate părțile sociale ale unei firme imobiliare care aparținuse Neva Construct Invest, societate din zona de afaceri a lui Ioan Varga (55 de ani).

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CFR Cluj a pierdut firma imobiliară controlată de Ioan Varga

Aproape patru luni mai târziu, operațiunea a fost anulată din cauza neplății prețului de achiziție. În doar două zile, transferul s-a făcut în sens invers.

Potrivit Monitorului Oficial din 23 octombrie, Neva Construct Invest a notificat pe 12 august rezoluțiunea contractului de cesiune încheiat pe 24 aprilie 2026, iar pe 13 august ACC Development a revenit oficial la fostul proprietar.

O zi mai târziu, pe 14 august, CFR Cluj a solicitat deschiderea procedurii de insolvență.

De la Neva Construct Invest la CFR Cluj și înapoi

Pe 24 aprilie 2026, Neva Construct Invest a cedat către Fotbal Club CFR 1907 Cluj toate cele 23.563 de părți sociale ale ACC Development.

Capitalul social al societății era de 2.356.300 de lei, împărțit în părți sociale cu valoarea nominală de 100 de lei fiecare.

Prin această operațiune, CFR a devenit asociat unic al ACC Development. Ioan Varga a fost desemnat reprezentantul permanent al clubului în această calitate.

Documentele tranzacției o identifică pe Agneta-Ecaterina Muntean drept administrator al Neva, descrisă de presa locală omul de încredere al lui Ioan Varga.

Rețeaua de afaceri a lui Ioan Varga: omul de afaceri figurează ca administrator al ACC Development (termene.ro) Rețeaua de afaceri a lui Ioan Varga: omul de afaceri figurează ca administrator al ACC Development (termene.ro)
Rețeaua de afaceri a lui Ioan Varga: omul de afaceri figurează ca administrator al ACC Development (termene.ro)

ACC Development, afacere imobiliară cu bani ajunși în conturile CFR-ului

ACC Development are profil imobiliar și a fost implicată într-o tranzacție cu Clever Media Network, compania care deține posturile Prima Sport.

Operațiunea viza un teren de 98.520 de metri pătrați din Florești, județul Cluj, pentru care fusese convenit un preț de 3 milioane de euro.

Tranzacția s-a derulat în perioada în care CFR Cluj făcea demersuri pentru obținerea licenței UEFA.

Potrivit gsp.ro, Clever Media a achitat un avans de 750.000 de euro, virat direct în conturile clubului din Gruia, care figura ca garant pentru ACC Development. Afacerea nu a mai fost finalizată, iar Clever Media a solicitat restituirea avansului.

Potrivit bilanțului depus pentru anul 2025, ACC Development SRL înregistra active totale de aproximativ 2,3 milioane de lei și datorii de 13.383 de lei. Stocurile reprezentau 2,04 milioane de lei, iar firma nu raportase cifră de afaceri în acel an.

Insolvența, la o zi după revenirea firmei

Pe 14 august 2026, la o zi după ce ACC Development revenise la Neva Construct Invest, CFR Cluj a cerut Tribunalului Specializat Cluj deschiderea procedurii de insolvență.

Instanța a aprobat intrarea clubului în insolvență pe 20 august 2026.

CFR Cluj a intrat în insolvență cu datorii de 37,5 milioane de euro la 31 iulie 2026

CFR Cluj a solicitat deschiderea procedurii pe 14 august. Potrivit datelor prezentate de conducerea clubului în fața instanței, la 31 iulie 2026, societatea avea datorii totale de 197.087.878,44 lei, echivalentul a 37,5 milioane de euro!

Cea mai mare parte, 135.672.362,74 lei, aproximativ 25,8 milioane de euro, reprezintă datorii pe termen scurt.

Structura datoriilor prezentată tribunalului:

  • 170.157.591,50 lei (32.400.000 €) - obligații față de furnizori și alți creditori;
  • 10.351.328,86 lei (1.970.000 €) - datorii către jucători;
  • 16.231.197,08 lei (3.090.000 €) - datorii către bugetul de stat;
  • 347.761 lei ( 66.000 €) - datorii către salariați.

În schimb, lichiditățile disponibile ale clubului erau de numai 1.537.187,03 lei, circa 293.000 de euro.

CFR a raportat, de asemenea, o pierdere operațională de 17.937.692,30 lei, aproximativ 3,42 milioane de euro, ceea ce înseamnă că veniturile din activitatea curentă nu au acoperit cheltuielile operaționale.

Administratorul judiciar al CFR Cluj a depus, pe 2 octombrie, la tribunal, raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența clubului.

CFR Cluj - Dinamo, duminică, de la ora 19:00

Pe plan sportiv, CFR Cluj ocupă locul 8 în Superligă, cu 16 puncte după 12 etape, fiind în afara zonei de play-off, iar duminică întâlnește Dinamo, în Gruia.

  • CFR Cluj - Dinamo se joacă duminică, de la ora 19:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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CFR Cluj insolventa ioan varga acc development
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