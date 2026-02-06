CFR Cluj și-a ipotecat jucătorii Împrumut de 1,35 milioane euro garantat cu 25 de fotbaliști » 700.000 de € pentru 10% din Louis Munteanu
Superliga

CFR Cluj și-a ipotecat jucătorii Împrumut de 1,35 milioane euro garantat cu 25 de fotbaliști » 700.000 de € pentru 10% din Louis Munteanu

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 15:41
alt-text Actualizat: 07.02.2026, ora 01:08
  • Pentru a supraviețui, CFR Cluj a contractat, în 2025, două împrumuturi garantate prin drepturile economice ale jucătorilor.
  • Primul a vizat 10% din drepturile lui Louis Munteanu. Al doilea fost de 1,35 milioane euro și a inclus drepturile economice ale 25 de jucători.

Confruntată cu grave probleme financiare și presiuni urgente asupra bugetului, CFR Cluj a apelat, la finalul anului 2025, la un împrumut privat de 1,35 milioane de euro.

„Intră FCSB în play-off?” Răspunsul dur al unui fost campion cu roș-albaștrii
Citește și
„Intră FCSB în play-off?” Răspunsul dur al unui fost campion cu roș-albaștrii
Citește mai mult
„Intră FCSB în play-off?” Răspunsul dur al unui fost campion cu roș-albaștrii

CFR Cluj a împrumutat 1,35 de milioane de euro de la fostul impresar Andrei Zolotco

Creditorul este Andrei Zolotco (40 de ani), om de afaceri moldovean stabilit la Dubai, fost agent de jucători și fost proprietar al clubului danez Vejle Boldklub, cu experiență în fotbalul internațional.

Contractul semnat cu Andrei Zolotco, înregistrat pe 18 noiembrie 2025 în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGERM) este unul rar întâlnit în fotbalul românesc: o ipotecă mobiliară asupra drepturilor economice ale 25 de jucători.

Potrivit formei oficiale înregistrate:

„Prin Contractul de ipotecă mobiliară 571 din 18.11.2025, cedentul CFR 1907 Cluj SA a constituit o ipotecă mobiliară în favoarea lui Andrei Zolotco asupra drepturilor economice aferente jucătorilor

  • Paulino Mario Jorge Malico (n.r. Camora), Constantin Adrian Păun, Ioan Ciprian Deac, Damjan Dokovic, Louis Munteanu, Otto Hindirch, Ovidiu Ioan Perianu, Alin Răzvan Fică, Octavian Gabriel Vâlceanu, Andrei Ioan Cordea, Rareș Florian Gal, Karlo Muhar, Aly Abeid, Anton Kresic, Matei Christian Ilie, Meriton Korenica, Tidiane Keita, Mircea Alexandru Țîrlea, Sheriff Sinyan, Lindon Emerllahu, Muhammed Badamosi, Marcus Regis Coco, Kurt Happy Zouma, Iacopo Cernigoi, Islam Slimani, în limita sumei de 1.350.000 EURO”.

Această ipotecă acoperă atât creanțe existente, cât și viitoare, ceea ce înseamnă că Zolotco poate încasa bani din eventuale transferuri, indemnizații de formare sau mecanisme de solidaritate FIFA, până la plafonul sumei de 1,35 milioane de euro.

Andrei Zolotco (foto: Vejle Boldklub) Andrei Zolotco (foto: Vejle Boldklub)
Andrei Zolotco (foto: Vejle Boldklub)

Împrumutul a venit într-un context dificil, când CFR Cluj avea mare nevoie de bani, fiind în pericol de insolvență.

În acest context, clubul a fost nevoit să vândă jucători importanți, printre care Louis Munteanu, la DC United, Lindon Emerllahu, la Polissya Zhitomyr, și Otto Hindrich, la Legia Varșovia, pentru a echilibra bugetul.

Ipotecă de 700.000 de euro pentru 10% din drepturile economice deținute asupra lui Louis Munteanu

În iunie 2025, CFR 1907 Cluj a mai contractat un împrumut de la omul de afaceri Corneluț Rus în valoare de 400.000 de euro (echivalent 2.011.600 lei la cursul BNR din 17 iunie 2025) și 300.000 de dolari.

Pentru garantarea rambursării, clubul a constituit o ipotecă mobiliară asupra 10% din drepturile economice ale atacantului Louis Munteanu, în limita sumei de 700.000 euro.

Contractul stipulează că, dacă jucătorul este transferat înainte de scadența împrumutului (22 octombrie 2030), creditorul își poate recupera banii din suma obținută din transfer.

CFR Cluj a cesionat drepturi TV și creanțe UEFA

Pe lângă împrumuturile garantate prin ipotecă asupra drepturilor economice ale jucătorilor, CFR Cluj a apelat și la cesiuni de creanțe pentru a-și gestiona datoriile și a garanta plata sumelor către creditori.

Prin aceste cesiuni, clubul a folosit sumele pe care urma să le încaseze din competiții europene, Cupa României și drepturile TV ca garanție pentru rambursarea finanțărilor, fără ca banii să mai treacă prin conturile clubului.

Cesiuni către Uglea Nicolaie:

  • 6 martie 2025 – dreptul de a încasa 2.040.000 lei din drepturile TV, sumele sunt încasate direct de creditor de la LPF.
  • 23 mai 2025 - dreptul de a încasa 1.050.000 lei pentru premiul obținut la câștigarea Cupei României sezon 2024/25, sumele sunt încasate direct de creditor de la FRF.
  • 20 iunie 2025 - dreptul de a încasa 1.000.000 lei din drepturile TV, sumele fiind încasate direct de la LPF.

Cesiuni către Herbil Ioan-Dinu:

  • 24 iunie 2025 - dreptul de a încasa 587.000 lei din drepturile TV, banii fiind încasati direct de creditor de la LPF.

Cesiuni către Andrei Zolotco:

  • 23 iulie 2025 - dreptul de a încasa 700.000 de euro pentru participarea în competițiile europene UEFA 2025/2026, sumele fiind încasate direct de Zolotco de la FRF.
  • 16 octombrie 2025 - drepturile TV aferente sezonului 2025/2026, în limita sumei de 270.000 de euro, încasate direct de Zolotco de la LPF.

Cesiuni către Neva Construct Invest S.R.L.:

  • 14 octombrie 2025 - creanța față de LPF în valoare de 622.000 lei, încasată direct de societate până la atingerea plafonului contractual.

Citește și

FRF a reacționat Ce a spus Răzvan Burleanu, după ce biletele României pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în 20 de secunde
Nationala
17:53
FRF a reacționat Ce a spus Răzvan Burleanu, după ce biletele României pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în 20 de secunde
Citește mai mult
FRF a reacționat Ce a spus Răzvan Burleanu, după ce biletele României pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în 20 de secunde
Vrem medalii, dar n-avem infrastructură FOTO+VIDEO. Pista de bob de la Sinaia arată ca după război. Ruina unui vis olimpic, în pragul JO de la Milano-Cortina
Special
14:07
Vrem medalii, dar n-avem infrastructură FOTO+VIDEO. Pista de bob de la Sinaia arată ca după război. Ruina unui vis olimpic, în pragul JO de la Milano-Cortina
Citește mai mult
Vrem medalii, dar n-avem infrastructură FOTO+VIDEO. Pista de bob de la Sinaia arată ca după război. Ruina unui vis olimpic, în pragul JO de la Milano-Cortina

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
CFR Cluj imprumut bani ioan varga Andrei Zolotco
Știrile zilei din sport
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Superliga
22:41
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Citește mai mult
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Superliga
22:26
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Citește mai mult
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO  Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Tenis
18:40
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, titlul #4 FOTO  Triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Răducanu! A primit trofeul de la Halep: „N-am mai trăit așa ceva”
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Superliga
17:37
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Citește mai mult
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:41
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
22:26
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
Chipciu, învinețit de Cordea FOTO. Veteranul lui U Cluj nu s-a abținut: „Nu mai sări în piscină dacă ești bărbat! Avea La Familia o melodie...”
23:14
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”
„Ăsta e adevărul!” Cordea se apără după scandalul de la Cluj: „Nu i-am zis nimic lui Bergodi! Cu el m-am înjurat”
21:59
Golul „dinozaurilor” VIDEO. Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor”
Golul „dinozaurilor” VIDEO.  Chipciu și Nistor, acțiune irezistibilă în CFR - U Cluj! Au făcut șah-mat apărarea „feroviarilor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Top stiri din sport
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Stranieri
17:07
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Citește mai mult
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Jocurile Olimpice
15:02
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Citește mai mult
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Jocurile Olimpice
06.02
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Citește mai mult
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea  ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”
Gimnastica
09:00
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”
Citește mai mult
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea  ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”

Echipe/Competiții

fcsb 73 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 30 rapid 31 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 23

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
07.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share