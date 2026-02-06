CFR Cluj și-a ipotecat jucătorii Împrumut de 1,35 milioane euro garantat cu 25 de fotbaliști » 700.000 de € pentru 10% din Louis Munteanu

Pentru a supraviețui, CFR Cluj a contractat, în 2025, două împrumuturi garantate prin drepturile economice ale jucătorilor .

. Primul a vizat 10% din drepturile lui Louis Munteanu. Al doilea fost de 1,35 milioane euro și a inclus drepturile economice ale 25 de jucători.

Confruntată cu grave probleme financiare și presiuni urgente asupra bugetului, CFR Cluj a apelat, la finalul anului 2025, la un împrumut privat de 1,35 milioane de euro.

CFR Cluj a împrumutat 1,35 de milioane de euro de la fostul impresar Andrei Zolotco

Creditorul este Andrei Zolotco (40 de ani), om de afaceri moldovean stabilit la Dubai, fost agent de jucători și fost proprietar al clubului danez Vejle Boldklub, cu experiență în fotbalul internațional.

Contractul semnat cu Andrei Zolotco, înregistrat pe 18 noiembrie 2025 în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGERM) este unul rar întâlnit în fotbalul românesc: o ipotecă mobiliară asupra drepturilor economice ale 25 de jucători.

Potrivit formei oficiale înregistrate:

„Prin Contractul de ipotecă mobiliară 571 din 18.11.2025, cedentul CFR 1907 Cluj SA a constituit o ipotecă mobiliară în favoarea lui Andrei Zolotco asupra drepturilor economice aferente jucătorilor

Paulino Mario Jorge Malico (n.r. Camora), Constantin Adrian Păun, Ioan Ciprian Deac, Damjan Dokovic, Louis Munteanu, Otto Hindirch, Ovidiu Ioan Perianu, Alin Răzvan Fică, Octavian Gabriel Vâlceanu, Andrei Ioan Cordea, Rareș Florian Gal, Karlo Muhar, Aly Abeid, Anton Kresic, Matei Christian Ilie, Meriton Korenica, Tidiane Keita, Mircea Alexandru Țîrlea, Sheriff Sinyan, Lindon Emerllahu, Muhammed Badamosi, Marcus Regis Coco, Kurt Happy Zouma, Iacopo Cernigoi, Islam Slimani, în limita sumei de 1.350.000 EURO”.

Această ipotecă acoperă atât creanțe existente, cât și viitoare, ceea ce înseamnă că Zolotco poate încasa bani din eventuale transferuri, indemnizații de formare sau mecanisme de solidaritate FIFA, până la plafonul sumei de 1,35 milioane de euro.

Andrei Zolotco (foto: Vejle Boldklub)

Împrumutul a venit într-un context dificil, când CFR Cluj avea mare nevoie de bani, fiind în pericol de insolvență.

În acest context, clubul a fost nevoit să vândă jucători importanți, printre care Louis Munteanu, la DC United, Lindon Emerllahu, la Polissya Zhitomyr, și Otto Hindrich, la Legia Varșovia, pentru a echilibra bugetul.

Ipotecă de 700.000 de euro pentru 10% din drepturile economice deținute asupra lui Louis Munteanu

În iunie 2025, CFR 1907 Cluj a mai contractat un împrumut de la omul de afaceri Corneluț Rus în valoare de 400.000 de euro (echivalent 2.011.600 lei la cursul BNR din 17 iunie 2025) și 300.000 de dolari.

Pentru garantarea rambursării, clubul a constituit o ipotecă mobiliară asupra 10% din drepturile economice ale atacantului Louis Munteanu, în limita sumei de 700.000 euro.

Contractul stipulează că, dacă jucătorul este transferat înainte de scadența împrumutului (22 octombrie 2030), creditorul își poate recupera banii din suma obținută din transfer.

CFR Cluj a cesionat drepturi TV și creanțe UEFA

Pe lângă împrumuturile garantate prin ipotecă asupra drepturilor economice ale jucătorilor, CFR Cluj a apelat și la cesiuni de creanțe pentru a-și gestiona datoriile și a garanta plata sumelor către creditori.

Prin aceste cesiuni, clubul a folosit sumele pe care urma să le încaseze din competiții europene, Cupa României și drepturile TV ca garanție pentru rambursarea finanțărilor, fără ca banii să mai treacă prin conturile clubului.

Cesiuni către Uglea Nicolaie:

6 martie 2025 – dreptul de a încasa 2.040.000 lei din drepturile TV, sumele sunt încasate direct de creditor de la LPF.

– dreptul de a încasa 2.040.000 lei din drepturile TV, sumele sunt încasate direct de creditor de la LPF. 23 mai 2025 - dreptul de a încasa 1.050.000 lei pentru premiul obținut la câștigarea Cupei României sezon 2024/25, sumele sunt încasate direct de creditor de la FRF.

- dreptul de a încasa 1.050.000 lei pentru premiul obținut la câștigarea Cupei României sezon 2024/25, sumele sunt încasate direct de creditor de la FRF. 20 iunie 2025 - dreptul de a încasa 1.000.000 lei din drepturile TV, sumele fiind încasate direct de la LPF.

Cesiuni către Herbil Ioan-Dinu:

24 iunie 2025 - dreptul de a încasa 587.000 lei din drepturile TV, banii fiind încasati direct de creditor de la LPF.

Cesiuni către Andrei Zolotco:

23 iulie 2025 - dreptul de a încasa 700.000 de euro pentru participarea în competițiile europene UEFA 2025/2026, sumele fiind încasate direct de Zolotco de la FRF.

- dreptul de a încasa 700.000 de euro pentru participarea în competițiile europene UEFA 2025/2026, sumele fiind încasate direct de Zolotco de la FRF. 16 octombrie 2025 - drepturile TV aferente sezonului 2025/2026, în limita sumei de 270.000 de euro, încasate direct de Zolotco de la LPF.

Cesiuni către Neva Construct Invest S.R.L.:

14 octombrie 2025 - creanța față de LPF în valoare de 622.000 lei, încasată direct de societate până la atingerea plafonului contractual.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport