CFR, victorie! Petrescu urcă echipa pe locul 2 și trimite săgeți: „Nu e așa rău cum zic alții” + Subiectul celei mai recente discuții cu Varga

CFR Cluj a învins Gloria la Buzău cu 1-0, gol Postolachi dintr-o fază creată de Louis Munteanu

Dan Petrescu a declarat că ar fi mulțumit dacă ar termina turul acestui campionat pe locul 2

CFR Cluj a obținut prima victorie în deplasare după două luni și a urcat pe locul 2 în campionat, la șase puncte în urma liderului Universitatea Cluj. CFR mai are de jucat restanța cu Oțelul.

Postolachi liniștește apele la CFR Cluj

Golul de trei puncte marcat de Postolachi la Buzău a adus liniștea la CFR Cluj, echipă care venea după două egaluri în campionat și unul în Cupă.

Victoria de la Buzău a fost și un motiv pentru Dan Petrescu de a le răspunde celor care l-au criticat pentru rezultatele slabe ale echipei.

„Aveam nevoie de o victorie după toate problemele care au fost. Deci nu suntem chiar așa de rău cum cred alții.

Dacă terminăm turul pe locul 2, nu e așa rău. Dar să nu uităm ce bani au cheltuit alte echipe”, a declarat Dan Petrescu la Prima Sport.

Petrescu a comentat și incidentul din minutul 11, când Kamara s-a ales cu un cartonaș galben după ce l-a îmbrâncit pe Budescu:

„Îmi pare rău că am mai pierdut un jucător, pe Kamara. Am zis înainte de meci să nu luăm galben, am vrut să îl scot de prima dată.

L-am scos pe Kamara tot pentru indisciplină. Și s-a și lovit. Dacă nu ai disciplină, te și lovești”.

CFR Cluj va juca în următoarele etape cu Dinamo (d), Oțelul (d), Rapid (a), Universitatea Craiova (d)

Petrescu susține că nu a vorbit cu patronul Varga despre o posibilă despărțire de CFR Cluj:

„Nu am vorbit cu patronul de două săptămâni și nici nu am citit ziarele. Ultima dată când am vorbit cu el a fost despre Louis Munteanu” .

Antrenorul echipei CFR Cluj a explicat și de ce a preferat să joace cu Postolachi titular în locul lui Louis Munteanu:

„Postolachi a jucat titular pentru că a dat două goluri data trecută. Louis Munteanu a intrat și a dat pasa decisivă”.