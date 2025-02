Fără teamă Charles Leclerc îl asigură pe Lewis Hamilton că nu va avea o viață ușoară: „Voi arăta de ce sunt capabil”

Pe Charles Leclerc (27 de ani) nu-l sperie gândul că va avea coleg la Ferrari, din acest an, un nume uriaș al sportului - Lewis Hamilton (40 de ani) - pilot cu 7 titluri mondiale în Formula 1.

Monegascul vede situația ca fiind doar o provocare pe care trebuie să o treacă cu brio, arătând cea mai bună versiune a sa.

Charles Leclerc a pierdut lumina reflectoarelor la Ferrari, după transferul lui Lewis Hamilton, însă nu dezarmează.

Are încredere în oamenii din staff-ul echipei italiene, că vor gestiona bine situația, iar întreaga presiune mediatică va fi transformată într-o energie suplimentară pe circuit.

Leclerc nu se teme de Hamilton: „Am încredere în abilitatea mea”

Charles Leclerc a observat cum toată atenția s-a mutat pe colegul său, Lewis Hamilton, dar nu are nimic de obiectat.

Acesta încearcă să-și încarce bateriile cât mai bine înaintea startului de sezon, cu gânduri pozitive. Cum ar fi faptul că are un coleg de echipă atât de faimos și valoros.

„Anul acesta vine Lewis, este o legendă a sportului și există multă atenție, dar standardul este deja foarte ridicat.

Acum, totul explodează. Sunt multe solicitări, dar face parte din rutină și echipa gestionează bine situația pentru că, în calitate de pilot, nu pot să o resimt atât de mult, deși văd nebunia de la Fiorano.

Mă concentrez cât de bine pot pe aspectele pozitive, pe ceea ce este sub controlul meu și nu vreau să regret nimic .

Lewis vine la echipă în momentul potrivit. Fred (Vasseur) are capacitatea de a controla nivelul emoțional al echipei, iar noi am fost puternici în acest sens. Prezența lui Lewis este un impuls în multe feluri, dar cred că suntem calmi și direcția de lucru este clară, astfel că nu ne afectează ce se întâmplă”, a declarat Charles Leclerc, conform AS.

Anul 2025, „o provocare uriașă” pentru Leclerc

Leclerc are un singur gând pentru anul 2025: primul titlu suprem în Marele Circ. Dacă nu se poate, măcar Ferrari să adune laurii la final, în întrecerea pe echipe.

„Dacă avem o mașină capabilă să lupte constant în față, cred că da, ne putem bate la titlu. Va fi un sezon foarte strâns, cred, și văd mulți pretendenți la titlu. Am încredere în mine și cred că am calitățile necesare pentru a reuși.

Ca pilot, am încredere în abilitatea mea. Nu m-am întrecut niciodată cu Lewis din aceeași mașină. Este o provocare uriașă, una dintre cele mai mari din cariera mea.

Este cel mai de succes pilot din F1 și faptul că îmi va fi coechipier este o motivație imensă, atât pentru a învăța de la el, cât și pentru a arăta de ce sunt capabil. Mă motivează enorm”, a completat Leclerc.