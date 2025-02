Oltenii, la turație maximă Cicâldău i-a dedicat golul lui Mitriță + Screciu se gândește la echipa națională

Unirea Slobozia - Universitatea Craiova 0-1. Alexandru Cicâldău (27 de ani), mijlocașul oltenilor, a adus victoria echipei sale cu golul marcat în minutul 76.

Cicâldău, eroul oltenilor, i-a dedicat reușita colegului Alexandru Mitriță, cel care a împlinit 30 de ani în ziua meciului cu Unirea Slobozia.

Alexandru Cicâldău: „Ne bucurăm că am ajuns pe primul loc”

„Mă bucur foarte mult că am câștigat cele 3 puncte. Legăm a treia victorie la rând. Mă bucur pentru gol, că am ajutat echipa.

Discutam și înainte de meci, dacă câștigăm vom ajunge pe primul loc, chiar și până mâine. Ne bucurăm că am ajuns pe primul loc. Pentru noi este un lucru bun pentru că suntem pe loc, ne dă încredere, chiar dacă mâine vom fi depășiți ”, a declarat Alexandru Cicâldău, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Este ziua lui Mitriță azi, este și pentru el golul. Îi urăm la mulți ani, sperăm să ne ajute în continuare Alex Cicâldău

Oltenii, nemulțumiți de teren

Alex Cicâldău a criticat starea proastă a gazonului de la Clinceni, înghețat din cauza temperaturilor scăzute.

„A fost un teren foarte tare. Ambele echipe am jucat pe acest teren greu, dar ne bucurăm că am depășit acest obstacol și că am câștigat cele trei puncte. Nu ne-am făcut griji, avem încredere unii în ceilalți și știam că o să marcăm”, a adăugat Cicâldău.

Vladimir Screciu, cu gândul la echipa națională

Vladimir Screciu se bucură de faptul că echipa și-a regăsit constanța și reușește să lege victoriile.

Mijlocașul admite că a fost o perioadă aglomerată, cu meciuri la trei zile, însă este încântat de faptul că el și colegii săi au ieșit foarte bin din această perioadă: trei victorii din trei jocuri!

„Chiar înainte de meci am vorbit cu Mister, la ședință, și ne-a spus că trebuie să avem continuitate. Este singurul lucru care ne-a lipsit. Se pare că s-a înțeles.

Acum, ne gândim la meciul cu Oțelul, acasă. Un meci foarte important pentru noi. Săptămâna aceasta a fost foarte grea, pentru că am jucat din trei în trei zile, dar am avut un final foarte fericit, cu trei victorii.

Terenul nostru este în Top 3 terenuri în România. Astea sunt condițiile. Terenul arată cât de cât bine, doar că era foarte înghețat. Nu vreau să mă mai gândesc. Dacă nu câștigam, eram supărați, dar am câștigat și suntem fericiți.

E o fericire foarte mare, după o săptămână foarte grea, cu liderul U Cluj. Era o presiune destul de mare. Un meci încărcat emoțional. Azi, băieții au înțeles mesajul, de a juca fotbal și de a acumula trei puncte”, a afirmat și Vladimir Screciu.

4 meciuri a bifat Vladimir Screciu, până acum, la echipa națională a României

Screciu este sigur că, dacă-și va continua forma bună din ultimele meciuri, va reintra în circuitul echipei naționale.

Eu încerc să-mi fac treaba cât de bine pot. Simt că sunt mai bine de la meci la meci, că pot reveni la forma dinainte. Asta mă bucură și cred că, dacă voi ajunge la forma aceea, o să fiu și la echipa națională după părerea mea. Vladimir Screciu

Universitatea Craiova a bifat a treia victorie consecutivă în Liga 1 și a deveni, cel puțin provizoriu, lider în campionat. De partea cealaltă, Slobozia a rămas pe locul 13, cu 25 de puncte.

În același timp, Mirel Rădoi a ajuns la a treia victorie pe banca Universității Craiova, în acest mandat secund, din tot atâtea partide.