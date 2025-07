INTER D'ESCALDES - FCSB 2-1. Gigi Becali i-a criticat pe jucătorii campioanei României, după înfrângerea umilitoare suferită în Andorra.

Finanțatorul FCSB nu mai crede în calificarea în faza principală din Liga Campionilor.

Returul „dublei” din primul tur preliminar va rămâne ca o pată neagră în istoria grupării bucureștene.

INTER D'ESCALDES - FCSB 2-1 . Gigi Becali, fără cuvinte după o rușine istorică: „Joacă la mișto!”

„Nu a fost fotbal ăsta. N-am ce să vorbesc. Când e de vorbit e de vorbit, acum sunt foarte supărat și nu am chef. Să te mai iei de ei, să le mai zici ceva, ce am zis meciul trecut...

E prima dată de când sunt eu în fotbal când nu mai am cuvinte deloc. Nu am ce să vorbesc. Dă-o încolo de calificare, dacă nu am cuvinte, mai contează? Nu mai am cuvinte să mai vorbesc. Așa ceva…

Ai trei goluri diferență, ăla joacă la mișto. Ne-a salvat Târnovanu? Nu, el ne-a băgat în găleată. Cu pasa aia greșită, acolo, în stânga.

După care, bă, ai două goluri diferență, pasează și tu, dă trei pase consecutive. Vine mingea acolo, 3 contra 2, nu mai am nevoie de gol... Dar nu înțeleg nici antrenorii ăia ce le zic, nu pot să-mi dau seama, nu am ce să vorbesc. Să nu poți să faci trei pase. Distrus!”, a spus Becali la Digi Sport.

În momentul în care a aflat că FCSB o va întâlni pe Shkendija în turul 2 preliminar, Becali a reacționat: „Să fie sănătoși și Macedonia de Nord și cu asta basta și gata” .

Gigi Becali: „Singurul care a jucat a fost Chiricheș”

Becali a explicat ce l-a deranjat la echipa sa în meciul de marți seara. Un singur jucător nu l-a enervat.

„Nu e vorba de ritm aici, nu mai știu și gata. Când am vorbit despre fotbal, am vorbit, nu o să mai vorbesc, nu mai am ce să vorbesc. Prea mare rușinea, e prea rușinos.

Ce discuție să am cu ei, e meseria mea? Înțeleg ce s-a întâmplat, nu există bărbăție, omenie, există indolență. Singurul care a jucat a fost Chiricheș, atât, în rest toată lumea... N-am ce să...

Nu îmi dau seama așa ceva, o echipă care are pretenții... Și eu aveam pretenții până acum, dar acum nu mai am pretenții. Nu mai cred și nici nu mai am pretenții. Ce vrea Domnul să fie, să fie. Ce să mai spui? Nu ai ce să spui”.

M-am dezumflat definitiv, am glumit, am râs, că de frică, că nu știu ce, că să vedem ce valoare avem, în turul 3 se vede valoarea... La revedere! Mi-au închis gura, nu mai am ce să mai vorbesc. Nu mai știu nici de campania din Europa League, am uitat de toate, meciul ăsta m-a făcut de am uitat de toate, nimic nu mai știu. Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali: „Nu mai am niciun fel de încredere în calificare!”

Deși părea foarte sigur că echipa va reuși să ajungă din nou în faza principală din Liga Campionilor în acest sezon, finanțatorul FCSB și-a schimbat părerea după partida din Andorra.

„Nu, unde să-l bagi (n.r. nu mai vrea transferuri), avem trei jucători pe bară, nu au loc.

Îmi reproșez! Bagă-l, bă, pe Stoian, să joace fotbal! Ce-i bagi pe Ștefănescu, pe Perianu, pe Baba Alhassan? Bagă-l, bă, pe Stoian! M-am convins, nu se poate, nu mai am niciun fel de încredere în niciun fel de calificare.

Așa ceva? Circăraie de fotbal? Ăsta e fotbal de circ! Șut stă pe teren, care-l lăudam până acum că e cel mai bun jucător al României. I-a venit mingea în picior în careu, Doamne ferească, juca la mișto, ce să...

Baba ăla alunecă cu mingea la picior, o pierde, bagă ocazii ăia. Ștefănescu, în loc să dea pasă, dă aiurea. Nu mai înțeleg, parca erau hipnotizați!

Nu e vorba de relaxat, ce relaxat, cum? S-a vorbit, la ce să te relaxezi? Joci fotbal, chiar dacă te relaxezi, pasează mingea, ai 3-1, distrează-te cu ei. Pasează, pasează, pasează, obosește-i, dar așa ceva, să nu poți să legi 3-4 pase, n-am văzut așa ceva, nu știu”.

Înfrângerea cu Inter D'Escaldes, pedeapsă de la divinitate

„Poate și Dumnezeu m-a smerit ca să nu mă mai laud, să nu mă mai dau mare, poate așa a făcut Dumnezeu «Uite, mă, ca să-ți arăt că n-ai niciun fel de putere». «Să știe de frică», aia le spuneam ca glumă, știi?

Nu-mi mai arde nici de glume, nici de frică, de nimic, să fie sănătoși și să joace fotbal ce vor ei. Dar de acum încolo o să fac eu ceea ce știu eu, ce-mi vine în cap, o să-l bag pe Stoian atacant și cu asta basta”.

Nu mai contează ce a fost și ce n-a fost. Aș vrea să n-o mai iau de la capăt, să-mi văd de treaba mea, să fiu liniștit, e prea mare rușinea asta ca să pot să scot capul așa repede. E prea mare rușine! Gigi Becali, patron FCSB

