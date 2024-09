Probleme pentru fostul internațional român Ciprian Marica (38 de ani): este urmărit penal într-un dosar cu prejudiciu total de aproximativ 170.000 de euro

Acesta este acuzat de instigare la abuz în serviciu, pe vremea când era patronul echipei FC Farul Constanța.

DNA Constanța începe urmărirea penală pentru mai mulți foști funcționari publici care și-au desfășurat activitatea în cadrul Consiliului Județean Constanța, dar și pentru foștii conducători ai clubului Asociației Sportive Club Sportiv Farul Constanța.

Aceștia au intrat în vizorul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu în Dosarul Penal nr. 148/P/2019, anunță ordinea.ro.

Ciprian Marica, urmărit penal

În cazul lui Ciprian Marica, acesta este urmărit pentru „ săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit , prevăzută de art. 47 C, pen. la art. 132, din legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1), C. pen și art. 77. a) C. Pen:”.

Mai exact, fostul atacant este acuzat că a câștigat pe nedrept fonduri nerambursabile din partea Consiliului Județean Constanța, în perioada în care era patronul echipei fanion Farul, mai exact 2018.

Prejudiciul total se ridică la aproximativ 170.000 de euro.

Lista completă a celor urmăriți de DNA:

Matichescu Mirela – Florența

Popa Șerbu Oana

Dumitrașcu Aureliu – Decebal

Boieru Crina – Elena

Costencu Irina – Elena

Spineanu – Georgescu Luciana

Ruse Vadim Corneliu

Chesnoiu Paul

Cîrjă Lucian – Sorin - președintele AJF Constanța.

Marica Ciprian – Andrei

Stoian Florin

Manea Vlad – George

„Procedura de selecție a fost stabilită în mod nelegal”

„În urma administrării probatoriului în cauză s-a constatat faptul că, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către funcționari din cadrul Consiliului Județean Constanța, responsabili cu procedura de selecție publice de proiecte și atribuirii finanțării nerambursabile pentru activități sportive, a fost stabilită în mod nelegal, discriminatoriu și în absența unui sistem concurențial, eligibilitatea Asociației Sportive Club Sportiv Farul Constanța, în urma căreia a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. 21124/09.08.2018 .

În baza contractului de finanțare nerambursabilă menționat anterior, au fost lichidate și ordonanțate cheltuielile aferente celor trei tranșe plătite Asociației Sportive Club Sportiv Farul Constanța, cu consecința prejudiciului bugetul UATJ Constanța cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv suspecții Marica Ciprian Andrei, Stoian Florin și Manea Vlad Gheorghe”, se arată în documentul semnat de procurorul șef de serviciu Mihai Alexandru Stanciu.

Documentul DNA Constanța:

Ciprian Marica, luat prin surprindere

Până la ora redactării inițiale a acestui material, 16:30, Ciprian Marica nu a răspuns apelurilor jurnaliștilor GOLAZO.ro .

Conform ziuadeconstanța.ro, Ciprian Marica a fost surprins de vestea urmării penale.

„Ciprian – Andrei Marica nu era la curent cu urmărirea penală și ne-a menționat că este prima dată când aude de așa ceva”, a transmis sursa citată.

Replica lui Ciprian Marica: „Resping ferm toate acuzațiile, NU am comis nicio faptă penală”

Ciprian Marica a oferit ulterior un drept la replică, la ora 22:00:

„În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul apărut, doresc să aduc următoarele clarificări:

Etapa cercetărilor penale reprezintă o etapă procedurală în cadrul unei investigații și nu implică o vinovăție, mai mult aceasta are caracter confidențial, tocmai pentru a proteja integritatea anchetei și a asigura drepturile tuturor persoanelor implicate.

Atrag atenția că orice divulgare neautorizată de informații din cadrul anchetei, reprezintă o încălcare gravă a normelor legale și deontologice și prejudiciază atât cursul justiției, cât și drepturile mele fundamentale, astfel încât solicit să trateze această situație cu respectul cuvenit pentru cadrul legal și să nu se publice informații care pot afecta desfășurarea investigației sau care pot induce în eroare opinia publică.

Totodată, învederez că resping ferm toate acuzațiile: NU am comis nicio faptă penală, iar activitatea mea s-a desfășurat întotdeauna în conformitate cu legea și colaborez deplin cu autoritățile competente pentru a clarifica toate aspectele acestei situații.

Din dorința unei colaborări benefice pe viitor, apelând la buna-credință a trusturilor de presă, solicit să se trateze acest caz cu profesionalism, imparțialitate și echilibru, respectând standardele etice ale profesiei de jurnalist.

Subliniez necesitatea ca orice informație publicată să fie verificată temeinic, într-un mod responsabil, evitând speculațiile sau exagerările astfel încât publicul să primească o imagine fidelă și corectă a situației.

Înțeleg că o astfel de situație poate genera interes public, dar subliniez importanța respectării demnității umane și a reputației mele profesionale, dreptului meu la viață privată și la intimitate, drepturi protejate prin legislația națională și internațională.

Iar, pentru orice încercare de a expune aspecte ce aduc atingere acestor drepturi: informații distorsionate, informații neconfirmate, informații denigratoare fără bază reală, informații din viața mea privată care nu sunt relevante pentru interesul public ce încalcă normele deontologice și aduc prejudicii grave și nejustificate mie și celor apropiați, îmi rezerv dreptul de a acționa legal pentru a-mi apăra drepturile”.