„Îi îndemn pe toți să facă asta” Ciprian Marica, Marius Niculae și jucătorii de rugby de la Dinamo au donat sânge la Arcul de Triumf

Ciprian Marica, Marius Niculae sau Eduard Novak, fostul ministru al Sportului, au participat, miercuri, alături de jucătorii de rugby de la CS Dinamo la o campanie de donare de sânge, „Fii donator pe Arc”.

A fost prima acțiune de de donare de sânge organizată de Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf în colaborare cu Centrul de Transfuzie București.

Membrii ai Comitetului Olimpic Sportiv, ai Federației Române de Baschet, prin persoana lui Claudiu Fometescu, ai Institutului Național de Cercetări Sportive, prin prezența domnului director Radu Bidiugan, dar și angajații CSN Arcul de Triumf au fost, de asemenea, prezenți.

„Când facem bine, facem împreună!

Zeci de sportivi ai echipei de rugby Dinamo București și nu numai, fotbaliștii Ciprian Marica și Marius Niculae, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Sport, fostul Ministru al Sportului Eduard Novak, membrii ai Comitetului Olimpic Sportiv, ai Federației Române de Baschet, prin persoana lui Claudiu Fometescu, ai Institutului Național de Cercetări Sportive, prin prezența domnului director Radu Bidiugan, dar și angajații CSN Arcul de Triumf, au participat în această dimineață la campania «FII DONATOR PE ARC!», prima acțiune de donare de sânge organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie București.

Inițiativa a fost menită să sublinieze importanța solidarității și a empatiei în comunitatea noastră. A fost și o ocazie ideală de a sprijini sportivii care se află în recuperare și pe cei care se confruntă cu dificultăți.

Pentru a facilita o fluidizare a întreg procesului de donare, alături de reprezentanții Centrului de Transfuzii București, s-a creat un întreg circuit pentru donatori.

Am venit mai aproape de oamenii sănătoși, de sportivi, oameni cu o stare foarte bună de sănătate. Această asociere cu tot ce înseamnă sportul ne onorează și este o mare, mare plăcere să fim aici împreună cu echipa Centrului de Transfuzii a municipiului București. Ne dorim ca această acțiune alături de Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf să continue, să facem din acest eveniment unul regulat și le mulțumim tuturor care au făcut posibil acest eveniment» - Dr. Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie a Municipiului București.

«Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf nu este doar locul unde sportul își găsește expresia, ci și un spațiu al solidarității și al bunătății. Astăzi, am dat startul unei inițiative frumoase, prima dintr-o serie de acțiuni menite să aducă împreună comunitatea și să facă bine. Colaborarea cu Centrul de Transfuzie București ne umple de speranță, iar noi ne dorim ca această legătură să devină una durabilă și plină de impact.

Mulțumim din suflet tuturor sportivilor, reprezentanților COSR și Federațiilor care au ales să fie parte din acest demers. Mesajul nostru este simplu, împreună putem face minuni. De asemenea, le suntem recunoscători tuturor celor din mass-media care au susținut această cauză, ajutându-ne să răspândim mesajul bunătății și al solidarității. Haideți să continuăm să construim un viitor mai bun, împreună!» Radu Popa, director general CSN Arcul de Triumf.

Statement CS Dinamo Rugby : Donarea de sânge nu este un eveniment opțional, ci o necesitate pentru cei care au nevoie. Ne dorim să contribuim de fiecare dată când avem ocazia, iar astăzi, când am fost invitați la acțiunea organizată la Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, nu am stat pe gânduri și ne-am prezentat.

Rugby-ul înseamnă echipă, susținere și implicare, atât pe teren, cât și în comunitate. Îi încurajăm pe toți cei care pot dona să facă acest gest de solidaritate!”

Campania de donare a început la ora 08:00 și s-a încheiat la 12:30. Echipa Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf își dorește la fel de mult ca această campanie să se deruleze și în viitor și să vină și astfel în sprijinul sportivilor aflați în nevoie și nu doar lor.

Ne dorim ca eforturile noastre să conteze în societate și să aducă un plus pentru fiecare în parte. Echipa CSN ARCUL DE TRIUMF” se arată în comunicatul emis pe pagina de Facebook a Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf

„E prima experienţă şi chiar este una foarte frumoasă. Când am avut accidentul de maşină în 1996 am primit şi eu o grămadă de sânge după operaţie. Aşa că îndemn pe toată lumea să facă acest pas, trebuie să fim responsabili. Am cea mai bună grupă de sânge, AB4, cea mai rară. Singura mea teamă era legată de faptul că o să stau o jumătate de oră, dar în 10 minute am scăpat” a declarat Eduard Novak, citat de orangesport.ro.