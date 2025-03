Florucz, caz închis pentru România Presa din Austria îl contrazice pe Mihai Stoichiță: „Nu înțelege regulile FIFA”

Presa din Austria l-a contrazis pe Mihai Stoichiță (70 de ani), directorul tehnic al FRF, în legătură cu afirmațiile despre convocarea lui Raul Florucz (23 de ani) la selecționata antrenată de Ralf Rangnick (66 de ani).

Atacantul austriac de origine română a fost convocat de Ralf Rangnick la naționala Austriei, pentru „dubla” cu Serbia din play-off-ul de menținere/promovare al Ligii Națiunilor.

După aflarea acestei vești, Mihai Stoichiță a transmis că jucătorul celor de la Olimpija Ljubljana poate schimba naționala chiar dacă va juca două meciuri pentru reprezentativa Austriei.

Totuși, lucrurile nu stau chiar așa. Astfel, dacă Florucz va fi trimis pe teren de Rangnick nu va mai fi eligibil pentru a reprezenta selecționata României.

Presa din Austria îl contrazice pe Mihai Stoichiță

„Oficialul român speră ca Florucz va juca trei meciuri sau mai puţin pentru Austria şi apoi va decide să aleagă România, însă probabil nu înţelege pe deplin actualele reguli FIFA.

De îndată ce un jucător este folosit într-un meci internaţional (fie un meci amical sau competitiv) şi are peste 21 de ani, el nu mai poate fi convocat pentru nicio altă echipă naţională, conform articolului 9 din «Ghidul pentru depunerea unei cereri de eligibilitate sau de transfer de asociaţie» al FIFA publicat în ianuarie 2021.

Dacă Florucz avea deja cetăţenie română şi ar fi avut sub 21 de ani, i-ar fi permis să joace trei meciuri pentru Austria şi apoi să devină jucător la naţionala României. Cu toate acestea, întrucât nici nu are paşaport românesc şi nici nu are mai puţin de 21 de ani, Raul Florucz are voie să joace numai pentru echipa ÖFB din primul său minut de joc pentru Austria”, au scris cei de laola1.at.

Dacă joci două meciuri, poți să faci schimbul după aia, să joci pentru altă națională. Maximum două meciuri. Da, eu nu-l consider pierdut. Mihai Stoichiță, potrivit fanatik.ro

Mesajul postat de Raul Florucz după convocarea la naționala Austriei

Raul Florucz a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care și-a motivat alegerea de a reprezenta echipa națională a Austriei.

„Este un moment foarte special pentru mine. Austria este locul unde m-am născut, unde am crescut și unde am făcut primii pași spre fotbal. Să fac pasul la echipa națională a unei asemenea națiuni este o adevărată onoare. Sunt foarte recunoscător pentru această oportunitate și vreau să dau totul pentru Austria.

În același timp, am tot respectul pentru toți românii. Rudele mele, familia mea și cultura constituie o mare parte din mine și apreciez tot suportul pe care l-am primit din partea Austriei și României de-a lungul carierei.

Sunt convins să dau totul pentru Austria și să-mi fac familia și fanii foarte mândri”, a transmis fotbalistul de 23 de ani.

Decizia nu este despre alege Austria în fața României, ci despre a îmbrățișa drumul care m-a adus până aici. Raul Florucz

Austria va disputa „dubla” cu Serbia, pe 20 și 23 martie, din barajul pentru promovare sau menținere în grupa valorică A din UEFA Nations League.

15 goluri și 7 pase decisive a reușit Raul Florucz în acest sezon la Ljubljana, în 32 de partide

România și Austria fac parte din aceeași grupă de calificare la Campionatul Mondial din 2026, organizat de SUA, Canada și Mexic, - Grupa H - alături de Bosnia-Herțegovina, San Marino și Cipru.

Confruntările României cu Austria:

7 iunie: Austria - România

12 octombrie: România - Austria