Ciprian Tătărușanu (38 de ani), fostul portar al echipei naționale a României, a vorbit despre perioada dezamăgitoare trăită la Lyon.

Recent retras din activitate, acesta susține că a fost păcălit de conducerea clubului francez.

Ciprian Tătărușanu a vorbit despre perioada petrecută la Lyon, pe care o numește „cea mai mare dezamăgire din carieră”.

Portarul a bifat doar 6 partide pentru Lyon, dintre care 3 în Cupa Ligii. Fostul portar susține însă că înainte de a semna i s-a promis locul de titular, dar a ajuns să fie de fapt rezerva lui Anthony Lopes.

Ciprian Tătărușanu dă cărțile pe față: „Lyon m-a mințit!”

„ Când m-am transferat la Lyon, trebuia să fiu portarul numărul 1. Directorul sportiv mi-a spus: «Tu vei fi portarul numărul 1, pentru că actualul portar va pleca».

Dar între timp lucrurile s-au schimbat. Mi-am dat seama că lucrurile nu stăteau chiar așa. Portarul Lopes a semnat prelungirea contractului, iar eu am rămas în aer. Chiar în acea vară am încercat să plec de la Lyon, pentru că nu puteam să accept situația, dar n-am găsit o soluție. Am rămas un an și am plecat cu prima oportunitate ivită.

Lopes era în ultimul an de contract și credeau că nu vor continua cu el. M-au luat pe mine, dar a venit Juninho ca director sportiv, iar Lopes a semnat prelungirea și eu am înțeles strategia clubului: mai bine să rămâi cu doi portari valoroși decât cu niciunul.

Eu am fost o victimă colaterală. Directorul sportiv care m-a adus a plecat după două luni. Și m-am trezit că din 5 meciuri amicale am jucat doar într-unul. L-am întrebat pe antrenor: «Cum e posibil ca un jucător nou să nu joace nici în amicale, să nu-și poată demonstra valoarea?».

Am discutat și cu directorul sportiv. Mi-a spus că ceea ce am vorbit inițial era adevărat, dar că ulterior lucrurile s-au schimbat” a declarat Tătărușanu pentru gsp.ro.

Ciprian Tătărușanu: „Lyon e cea mai mare dezamăgire din cariera mea!”

Ciprian Tătărușanu a povestit cum a reușit să înfrunte perioada grea din acel sezon.

„A fost un joc, l-am înțeles. Eram o persoană matură, aveam 33 de ani. Poate dacă mi se întâmpla la 22-23 de ani, comportamentul meu nu ar fi fost același. Oricum, e cea mai mare dezamăgire din cariera mea.

Mi-am zis că nu trebuie să duc tensiunea acasă. Am avut norocul să locuim într-un oraș frumos, cu o artă culinară la cel mai înalt nivel. Am încercat să văd partea plină a paharului.

N-am vrut să fac scandal sau să fiu un tip indisciplinat, pentru că în fotbal se duce vorba. Dacă aș fi făcut asta, probabil că următoarele echipe interesate de mine ar fi cerut o părere despre mine și nu era exact ce își doreau. Poate că nu aș mai fi ajuns la Milan, de exemplu. ”

Imediat cum a avut ocazia, Tătărușanu a reușit să plece de la clubul francez și s-a transferat în sezonul următor în Italia, la AC Milan. Acolo, portarul român a jucat timp de 3 ani, reușind să câștige titlul de campion al Italiei, în sezonul 2021-22.

Ciprian Tătărușanu, despre echipa națională

În ciuda faptului că nu prindea minute la Lyon, Tătărușanu a rămas titular în poarta României. Acesta a declarat că aștepta cu nerăbdare acțiunile naționalei, iar acest lucru l-a ajutat să treacă mult mai ușor peste momentele dificile din Franța.

A fost destul de greu să mă antrenez 100%, știind că am fost păcălit și că n-am nicio șansă să apăr. Îmi doream să plec cât mai repede. Singurul lucru care m-a ținut motivat atunci a fost că veneam la națională. Mă antrenam cu gândul să apăr cât mai bine la națională, deoarece la Lyon nu m-au folosit decât în Cupa Ligii. Ciprian Tătărușanu

De-a lungul carierei, Tătărușanu a evoluat pentru Juventus București, Gloria Bistrița, Steaua, Fiorentina, Nantes, Lyon, AC Milan și Abha.

Are 5 trofee câștigate, două titluri, Cupa și Supercupa cu FCSB, în România, și un titlu cu AC Milan. La națională a strâns 74 de selecții și a fost titular la Euro 2016.

„N-am vrut să zică cineva că «gloaba asta nu vrea să plece»! Poate nu renunțam dacă venea Barcelona la mine”

Ciprian Tătărășanu s-a retras de curând din fotbal, dar recunoaște că, în situația în care primea o ofertă mai bună sau de nerefuzat, ar fi putut amâna retragerea.

„Dacă vara asta venea o ofertă de nerefuzat din țările arabe sau dacă Barcelona apela la mine în locul lui Szczesny, poate că nu mă retrăgeam”, a declarat Ciprian Tătărușanu pentru sport.ro.

Tătă spune că a renunțat la fotbal pentru că nu a vrut să ajungă în momentul în care n-ar mai fi putut face față la o echipă.