„Trebuia să iasă Ianis” Doi ex-atacanți legendari ai lui Dinamo au analizat eșecul cu Polonia: „Majoritatea antrenorilor din lume joacă așa”

Claudiu Niculescu (50 de ani) și Ionel Dănciulescu (49 de ani) au criticat modul în care România a gestionat primele trei meciuri din Liga Națiunilor, după eșecul categoric cu Polonia, scor 0-6.

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„Tricolorii” nu mai primiseră șase goluri într-un meci din 1967, când Elveția învingea cu 7-1 la Zurich generația lui Mircea Lucescu și Nicolae Dobrin, în preliminariile EURO 1968.

Niculescu ar fi renunțat la Ianis Hagi după eliminarea lui Drăgușin: „Cea mai potrivită schimbare era asta”

Niculescu, fostul mare atacant al lui Dinamo, consideră că România a ajuns la nivelul unor naționale pe care în trecut le privea de sus.

„Nu mai avem fotbal, suntem în lumea a treia, a patra a fotbalului. Noi suntem la nivelul Georgiei, deși nu avem un jucător cum e Kvaratskhelia, nominalizat la Balonul de Aur.

E dureros. Încă o campanie ratată. Nu știu de ce au fost tratate aceste meciuri așa.

Nu am știut câți jucători vor fi convocați pentru această acțiune. Când am auzit că sunt 33, m-am gândit: cum reușești să faci un antrenament cu 33?!”, a spus fostul atacant, la Digi Sport.

Mă pun în pielea lui Stanciu. E un jucător în putere, care mai poate juca mult timp la echipa națională. A fost trecut pe linie moartă. Stanciu poate face lucruri bune pentru echipa națională. Să vedem ce explicații va da selecționerul. Claudiu Niculescu, fost internațional român

Niculescu a analizat și alegerile tactice făcute de Hagi împotriva Poloniei:

„Hai să luăm cazurile lui Man și Mihăilă. Mulți îi vedem mijlocași de bandă. Aseară, Man a început în zona centrală, a continuat în zona centrală. Asta a fost cel mai bizar lucru.

Din momentul eliminării, am jucat într-un sistem 4-3-2. Man a rămas lângă Bîrligea și încercam să facem pressing avansat. Eram și cu un om în minus, posesia era clar de partea lor. Oricum ieșeau și în 11 contra 11 ușor din pressingul nostru avansat”.

După eliminarea lui Drăgușin, Hagi a făcut imediat o schimbare. Andrei Coubiș a intrat lângă Virgil Ghiță în centrul defensivei, iar Valentin Mihăilă a fost scos de pe teren.

„Dacă mai ai 70 de minute de jucat în inferioritate, trebuie să te închizi puțin. Te retragi, comprimi spațiile și încerci să scoți maximum din fiecare acțiune, să marchezi dintr-o fază fixă.

Marea majoritate a antrenorilor din lume joacă 4-4-1 în momentul în care este eliminat un jucător.

Pe Ianis Hagi îl consider un jucător extrem de valoros, dar cred că cea mai potrivită schimbare era să intre un fundaș central, iar cel schimbat să fie Ianis.

Rațiu a avut un adversar direct foarte periculos, dar trebuie să ne uităm că nu a avut niciodată dublaj”, a mai spus fostul internațional român.

Ionel Dănciulescu: „Ar fi fost mai logic să iei fiecare meci în parte, nu să faci experimente”

Un alt vârf legendar al „câinilor”, Ionel Dănciulescu, a criticat la rândul său strategia adoptată de Hagi în această acțiune a naționalei.

„A fost o situație care nu a fost gestionată absolut deloc bine și Gică a recunoscut lucrul acesta. El a avut o primă acțiune, dar au fost doar două meciuri amicale. Lucrurile au funcționat așa.

Pentru mine ar fi fost mult mai logic să iei fiecare meci în parte și să joci cu cea mai bună garnitură la fiecare meci. Nu să faci experimente de genul acesta.

Au fost și foarte multe permutări de jucători. Mulți nu au evoluat pe posturile unde joacă de obicei. Și lucrul acesta s-a văzut.

N-a existat coeziune. Cred că și-au dorit jucătorii, doar că în multe momente a fost foarte multă neputință”, a spus fostul fotbalist.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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