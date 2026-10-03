„Trebuia să iasă Ianis” Doi ex-atacanți legendari ai lui Dinamo au analizat eșecul cu Polonia: „Majoritatea antrenorilor din lume joacă așa” +10 foto
Gheorghe Hagi și Ianis Hagi. Foto: Sportpictures
Nationala

„Trebuia să iasă Ianis” Doi ex-atacanți legendari ai lui Dinamo au analizat eșecul cu Polonia: „Majoritatea antrenorilor din lume joacă așa”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 11:07
  • Claudiu Niculescu (50 de ani) și Ionel Dănciulescu (49 de ani) au criticat modul în care România a gestionat primele trei meciuri din Liga Națiunilor, după eșecul categoric cu Polonia, scor 0-6.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Tricolorii” nu mai primiseră șase goluri într-un meci din 1967, când Elveția învingea cu 7-1 la Zurich generația lui Mircea Lucescu și Nicolae Dobrin, în preliminariile EURO 1968.

S-au încins spritele pe Giulești FOTO. Bătaie între fani la amicalul Rapid - Genoa! A fost nevoie de intervenția Jandarmeriei
Citește și
S-au încins spritele pe Giulești FOTO. Bătaie între fani la amicalul Rapid - Genoa! A fost nevoie de intervenția Jandarmeriei
Citește mai mult
S-au încins spritele pe Giulești FOTO. Bătaie între fani la amicalul Rapid - Genoa! A fost nevoie de intervenția Jandarmeriei

Niculescu ar fi renunțat la Ianis Hagi după eliminarea lui Drăgușin: „Cea mai potrivită schimbare era asta”

Niculescu, fostul mare atacant al lui Dinamo, consideră că România a ajuns la nivelul unor naționale pe care în trecut le privea de sus.

„Nu mai avem fotbal, suntem în lumea a treia, a patra a fotbalului. Noi suntem la nivelul Georgiei, deși nu avem un jucător cum e Kvaratskhelia, nominalizat la Balonul de Aur.

E dureros. Încă o campanie ratată. Nu știu de ce au fost tratate aceste meciuri așa.

Nu am știut câți jucători vor fi convocați pentru această acțiune. Când am auzit că sunt 33, m-am gândit: cum reușești să faci un antrenament cu 33?!”, a spus fostul atacant, la Digi Sport.

Mă pun în pielea lui Stanciu. E un jucător în putere, care mai poate juca mult timp la echipa națională. A fost trecut pe linie moartă. Stanciu poate face lucruri bune pentru echipa națională. Să vedem ce explicații va da selecționerul. Claudiu Niculescu, fost internațional român

Niculescu a analizat și alegerile tactice făcute de Hagi împotriva Poloniei:

„Hai să luăm cazurile lui Man și Mihăilă. Mulți îi vedem mijlocași de bandă. Aseară, Man a început în zona centrală, a continuat în zona centrală. Asta a fost cel mai bizar lucru.

Din momentul eliminării, am jucat într-un sistem 4-3-2. Man a rămas lângă Bîrligea și încercam să facem pressing avansat. Eram și cu un om în minus, posesia era clar de partea lor. Oricum ieșeau și în 11 contra 11 ușor din pressingul nostru avansat”.

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+10 Foto
labels.photo-gallery

După eliminarea lui Drăgușin, Hagi a făcut imediat o schimbare. Andrei Coubiș a intrat lângă Virgil Ghiță în centrul defensivei, iar Valentin Mihăilă a fost scos de pe teren.

„Dacă mai ai 70 de minute de jucat în inferioritate, trebuie să te închizi puțin. Te retragi, comprimi spațiile și încerci să scoți maximum din fiecare acțiune, să marchezi dintr-o fază fixă.

Marea majoritate a antrenorilor din lume joacă 4-4-1 în momentul în care este eliminat un jucător.

Pe Ianis Hagi îl consider un jucător extrem de valoros, dar cred că cea mai potrivită schimbare era să intre un fundaș central, iar cel schimbat să fie Ianis.

Rațiu a avut un adversar direct foarte periculos, dar trebuie să ne uităm că nu a avut niciodată dublaj”, a mai spus fostul internațional român.

România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
Citește și
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
Citește mai mult
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie

Ionel Dănciulescu: „Ar fi fost mai logic să iei fiecare meci în parte, nu să faci experimente”

Un alt vârf legendar al „câinilor”, Ionel Dănciulescu, a criticat la rândul său strategia adoptată de Hagi în această acțiune a naționalei.

„A fost o situație care nu a fost gestionată absolut deloc bine și Gică a recunoscut lucrul acesta. El a avut o primă acțiune, dar au fost doar două meciuri amicale. Lucrurile au funcționat așa.

Pentru mine ar fi fost mult mai logic să iei fiecare meci în parte și să joci cu cea mai bună garnitură la fiecare meci. Nu să faci experimente de genul acesta.

Au fost și foarte multe permutări de jucători. Mulți nu au evoluat pe posturile unde joacă de obicei. Și lucrul acesta s-a văzut.

N-a existat coeziune. Cred că și-au dorit jucătorii, doar că în multe momente a fost foarte multă neputință”, a spus fostul fotbalist.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
polonia echipa nationala a romaniei Ionel Danciulescu Claudiu Niculescu romania
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:38
„Trăim din amintiri de când eram mingicari” Propunerea lui Ciprian Marica pentru redresarea naționalei: „O idee care n-a fost discutată”
„Trăim din amintiri de când eram mingicari” Propunerea lui Ciprian Marica pentru redresarea naționalei: „O idee care n-a fost discutată”
19:10
Scandal uriaș în Formula 1 FIA a explicat de ce mai multe monoposturi s-au oprit brusc pe circuitul Sepang: „Fără precedent”
Scandal uriaș în Formula 1 FIA a explicat de ce mai multe monoposturi s-au oprit brusc pe circuitul Sepang: „Fără precedent”
18:31
Djokovic, record incredibil! Sârbul l-a învins pe Zverev și a realizat ceva ce nu se mai întâmplase de 17 ani
Djokovic, record incredibil! Sârbul l-a învins pe Zverev și a realizat ceva ce nu se mai întâmplase de 17 ani
17:35
„Ați fost mai buni decât polonezii!” Mesajul selecționerului Suediei înainte de meciul cu România + Ce spune despre Hagi
„Ați fost mai buni decât polonezii!” Mesajul selecționerului Suediei înainte de meciul cu România + Ce spune despre Hagi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Top stiri
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
Nationala
11:27
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
Citește mai mult
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Nationala
14:05
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Citește mai mult
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
Nationala
13:53
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
Citește mai mult
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să împrumute 350 de milioane de euro de pentru transportul public din București. Banii, pentru tramvaiul pe Prelungirea Ghencea, troleibuze noi
B365
02.10
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să împrumute 350 de milioane de euro de pentru transportul public din București. Banii, pentru tramvaiul pe Prelungirea Ghencea, troleibuze noi
Citește mai mult
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să împrumute 350 de milioane de euro de pentru transportul public din București. Banii, pentru tramvaiul pe Prelungirea Ghencea, troleibuze noi

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 12 rapid 9 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share