RAPID - GENOA 2-0. Fanii italienilor au produs scene reprobabile în amicalul din Giulești.

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Formația antrenată de Daniel Pancu s-a impus în duelul echipelor patronate de Dan Șucu, după golurile marcate de Filip Stojilkovic ('55) și Rareș Pop ('81).

FOTO. Bătaie între fanii lui Genoa la amicalul cu Rapid

Chiar dacă a fost doar un meci amical, partida din Giulești nu a fost lipsită de incidente.

Spre finalul partidei câțiva dintre cei aproximativ 90-100 de fani ai formației din Serie A care au făcut deplasarea la București s-au luat la bătaie între ei.

Jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru a opri scandalul. Motivul de la care a pornit altercaţia dintre italieni nu este cunoscut, informează orangesport.ro.

După încheierea pauzei internaționale, gruparea antrenată de Daniele De Rossi va da piept cu Fiorentina, într-o partidă programată sâmbătă, 10 octombrie, cu începere de la ora 16:00.

În acest moment, „grifonii” ocupă doar locul 19, penultimul din Serie A, cu un singur punct după 5 etape.

FOTO. Rapid - Genoa 2-0

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