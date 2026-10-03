S-au încins spritele pe Giulești FOTO. Bătaie între fani la amicalul Rapid - Genoa! A fost nevoie de intervenția Jandarmeriei +7 foto
Bătaie fani Genoa/ Foto: captură VIDEO Prima Sport
Superliga

S-au încins spritele pe Giulești FOTO. Bătaie între fani la amicalul Rapid - Genoa! A fost nevoie de intervenția Jandarmeriei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 10:36
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 11:25
  • RAPID - GENOA 2-0. Fanii italienilor au produs scene reprobabile în amicalul din Giulești.
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Formația antrenată de Daniel Pancu s-a impus în duelul echipelor patronate de Dan Șucu, după golurile marcate de Filip Stojilkovic ('55) și Rareș Pop ('81).

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FOTO. Bătaie între fanii lui Genoa la amicalul cu Rapid

Chiar dacă a fost doar un meci amical, partida din Giulești nu a fost lipsită de incidente.

Spre finalul partidei câțiva dintre cei aproximativ 90-100 de fani ai formației din Serie A care au făcut deplasarea la București s-au luat la bătaie între ei.

Jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru a opri scandalul. Motivul de la care a pornit altercaţia dintre italieni nu este cunoscut, informează orangesport.ro.

Rapid - Genoa. Fanii italieni s-au bătut între ei Foto captură video orangesport.ro.jpg
Rapid - Genoa. Fanii italieni s-au bătut între ei Foto captură video orangesport.ro.jpg

Galerie foto (7 imagini)

Rapid - Genoa. Fanii italieni s-au bătut între ei Foto captură video orangesport.ro.jpg Rapid - Genoa. Fanii italieni s-au bătut între ei Foto captură video orangesport.ro.jpg Rapid - Genoa. Fanii italieni s-au bătut între ei Foto captură video orangesport.ro .jpg Rapid - Genoa. Fanii italieni s-au bătut între ei Foto captură video orangesport.ro.jpg Rapid - Genoa. Fanii italieni s-au bătut între ei Foto captură video orangesport.ro.jpg
+7 Foto
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După încheierea pauzei internaționale, gruparea antrenată de Daniele De Rossi va da piept cu Fiorentina, într-o partidă programată sâmbătă, 10 octombrie, cu începere de la ora 16:00.

În acest moment, „grifonii” ocupă doar locul 19, penultimul din Serie A, cu un singur punct după 5 etape.

FOTO. Rapid - Genoa 2-0

Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu.jpg
Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu.jpg

Galerie foto (6 imagini)

Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu.jpg
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