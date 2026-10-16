Penalty în slow motion VIDEO. Moment ciudat: execuția unei lovituri de la 11 metri a durat  20 de secunde! +12 foto
Foto: capturi Facebook/La Gazzetta dello Sport. Montaj: GOLAZO.ro
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Penalty în slow motion VIDEO. Moment ciudat: execuția unei lovituri de la 11 metri a durat 20 de secunde!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 15:18
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 15:19
  • Trayvone Reid (26 de ani), un fotbalist jamaican, a executat într-un mod foarte ciudat un penalty în partida dintre Club Sando și Mount Pleasant (1-1), din Cupa Caraibilor.
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Club Sando (Trinidad și Tobago) și Mount Pleasant (Jamaica) s-au întâlnit joi în prima manșă a semifinalelor din Cupa Caraibilor CONCACAF.

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FOTO. Trayvone Reid a executat foarte lent penalty-ul obținut de Mount Pleasant

Warner Brown a deschis scorul pentru Mount Pleasant în minutul 11, iar formația jamaicană putea să-și mărească avantajul pe tabelă în minutul 36, atunci când a primit un penalty.

Trayvone Reid a executat lovitura de la 11 metri, dar a făcut-o într-un mod foarte ciudat. Extrema stânga s-a îndreptat foarte lent spre minge și a șutat după aproximativ 20 de secunde de la începutul alergării.

Portarul celor de la Club Sando, Teshaun Ragoo, a ghicit colțul și a apărat penalty-ul executat de Reid.

Penalty-ul ciudat executat în Cupa Caraibilor. Foto: captură X/@demarkesports
Penalty-ul ciudat executat în Cupa Caraibilor. Foto: captură X/@demarkesports

Galerie foto (12 imagini)

Penalty-ul ciudat executat în Cupa Caraibilor. Foto: captură X/@demarkesports Penalty-ul ciudat executat în Cupa Caraibilor. Foto: captură X/@demarkesports Penalty-ul ciudat executat în Cupa Caraibilor. Foto: captură X/@demarkesports Penalty-ul ciudat executat în Cupa Caraibilor. Foto: captură X/@demarkesports Penalty-ul ciudat executat în Cupa Caraibilor. Foto: captură X/@demarkesports
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Oaspeții au avut de suferit după ratarea lui Trayvone Reid. Club Sando a egalat în minutul 56, grație golului marcat de Daniel David.

În minutul 85, gazdele puteau da lovitura, dar Kyle Ming a respins eroic de pe linia porții și a salvat-o pe Mount Pleasant.

Manșa secundă a semifinalei din Cupa Caraibilor va avea loc pe 23 octombrie, în Jamaica, atunci când se va decide și ce echipă va avansa în finală.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Portmore United (Jamaica) și Violette AC (Haiti). Gazdele s-au impus în tur cu scorul de 3-1.

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