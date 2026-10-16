Meciul dintre CS Afumați și Steaua București, din etapa #11 din Liga 2, care trebuia să se desfășoare mâine pe stadionul CNAF Buftea, a fost mutat și reprogramat.

Din ce motiv, mai jos în articol.

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Partida dintre cele două echipe trebuia să se joace sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 11:00, dar a fost mutată a doua zi, pe 25 octombrie, de la aceeași oră.

Meciul nu va mai avea loc la baza Federației, ci pe stadionul „1 Mai” din Slobozia.

Din ce motiv a fost reprogramat CS Afumați - Steaua

Pe terenul CNAF Buftea se dispută meciul CS Dinamo – SC Popești Leordeni, tot pe 24 octombrie, dar nu acesta este motivul pentru care duelul dintre CS Afumați și Steaua a fost reprogramat.

Echipa antrenată de Vasile Neagu a ales să dispute meciul cu Steaua pe stadionul din Slobozia duminică, 25 octombrie. Mai devreme cu o zi, de la ora 11:00, se joacă pe același stadion Unirea Slobozia – Concordia Chiajna.

Motivul pentru care CS Afumați a hotărât să reprogrameze meciul cu Steaua are legătură cu suporterii echipei lui Daniel Oprița.

Stadionul CNAF Buftea are o singură tribună, iar Jandarmeria nu permite ca un astfel de meci să se desfășoare în aceste condiții, conform liga2.ro.

Galeria Stelei ar fi fost nevoită să stea alături de suporterii celor de la CS Afumați sau printre spectatorii neutri, lucru care nu poate fi acceptat de forțele de ordine.

În condițiile în care gazdele nu puteau să interzică prezența fanilor Stelei la stadion și nici nu aveau acordul Jandarmeriei pentru a organiza meciul cu fanii adverși în tribună, s-a ajuns la decizia ca partida să se joace la Slobozia.

Singura variantă era ca CS Afumați - Steaua să se dispute fără spectatori, dar gazdele nu au luat în calcul acest lucru.

CS Afumați a jucat primele meciuri de pe teren propriu din acest sezon pe stadionul CNAF Buftea, pe care l-a împărțit cu CS Dinamo în ultimele etape.

Echipa lui Ionuț Chirilă a evoluat la începutul sezonului pe arena Oxigen Colentina, dar s-a mutat la CNAF Buftea. CS Afumați împarte acum stadionul cu CS Dinamo.

Până la disputarea etapei #11 din Liga 2, CS Afumați va juca sâmbătă cu Popești Leordeni, în timp ce Steaua se va duela cu Metaloglobus, în aceeași zi.

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 CSM Slatina 9 22 2 Politehnica Timișoara 9 21 3 CSM Reșița 9 21 4 Chindia Târgoviște 9 18 5 Popești Leordeni 9 18 6 CS Afumați 9 17 7 Metalul Buzău 9 17 8 FC Bacău 9 15 9 Cetatea Suceava 9 15 10 Concordia Chiajna 9 15 11 Gloria Bistrița 9 15 12 FC Bihor 9 12 13 ASA Târgu Mureș 9 11 14 Metaloglobus 9 11 15 Râmnicu Vâlcea 9 11 16 Unirea Slobozia 9 7 17 Steaua 9 6 18 CSC 1599 Șelimbăr 9 6 19 Ștefănești 9 6 20 CSM Olimpia Satu Mare 9 5 21 CS Dinamo București 9 4 22 CSC Dumbrăvița 9 3

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