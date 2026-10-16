Meciul Stelei, mutat  Motivul pentru care duelul cu CS Afumați din Liga 2 se va juca în altă zi și pe alt stadion
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Liga 2

Meciul Stelei, mutat Motivul pentru care duelul cu CS Afumați din Liga 2 se va juca în altă zi și pe alt stadion

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 14:40
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 14:40
  • Meciul dintre CS Afumați și Steaua București, din etapa #11 din Liga 2, care trebuia să se desfășoare mâine pe stadionul CNAF Buftea, a fost mutat și reprogramat.
  • Din ce motiv, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida dintre cele două echipe trebuia să se joace sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 11:00, dar a fost mutată a doua zi, pe 25 octombrie, de la aceeași oră.

Meciul nu va mai avea loc la baza Federației, ci pe stadionul „1 Mai” din Slobozia.

„E posibil așa ceva?!”  Ce a remarcat Victor Pițurcă în Superliga + 4 nume propuse
Citește și
„E posibil așa ceva?!” Ce a remarcat Victor Pițurcă în Superliga + 4 nume propuse
Citește mai mult
„E posibil așa ceva?!”  Ce a remarcat Victor Pițurcă în Superliga + 4 nume propuse

Din ce motiv a fost reprogramat CS Afumați - Steaua

Pe terenul CNAF Buftea se dispută meciul CS Dinamo – SC Popești Leordeni, tot pe 24 octombrie, dar nu acesta este motivul pentru care duelul dintre CS Afumați și Steaua a fost reprogramat.

Echipa antrenată de Vasile Neagu a ales să dispute meciul cu Steaua pe stadionul din Slobozia duminică, 25 octombrie. Mai devreme cu o zi, de la ora 11:00, se joacă pe același stadion Unirea Slobozia – Concordia Chiajna.

Motivul pentru care CS Afumați a hotărât să reprogrameze meciul cu Steaua are legătură cu suporterii echipei lui Daniel Oprița.

Stadionul CNAF Buftea are o singură tribună, iar Jandarmeria nu permite ca un astfel de meci să se desfășoare în aceste condiții, conform liga2.ro.

Galeria Stelei ar fi fost nevoită să stea alături de suporterii celor de la CS Afumați sau printre spectatorii neutri, lucru care nu poate fi acceptat de forțele de ordine.

În condițiile în care gazdele nu puteau să interzică prezența fanilor Stelei la stadion și nici nu aveau acordul Jandarmeriei pentru a organiza meciul cu fanii adverși în tribună, s-a ajuns la decizia ca partida să se joace la Slobozia.

Singura variantă era ca CS Afumați - Steaua să se dispute fără spectatori, dar gazdele nu au luat în calcul acest lucru.

CS Afumați a jucat primele meciuri de pe teren propriu din acest sezon pe stadionul CNAF Buftea, pe care l-a împărțit cu CS Dinamo în ultimele etape.

Echipa lui Ionuț Chirilă a evoluat la începutul sezonului pe arena Oxigen Colentina, dar s-a mutat la CNAF Buftea. CS Afumați împarte acum stadionul cu CS Dinamo.

  • Până la disputarea etapei #11 din Liga 2, CS Afumați va juca sâmbătă cu Popești Leordeni, în timp ce Steaua se va duela cu Metaloglobus, în aceeași zi.

Clasamentul în Liga 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1CSM Slatina922
2Politehnica Timișoara921
3CSM Reșița921
4Chindia Târgoviște918
5Popești Leordeni918
6CS Afumați917
7Metalul Buzău917
8FC Bacău915
9Cetatea Suceava915
10Concordia Chiajna915
11Gloria Bistrița915
12FC Bihor912
13ASA Târgu Mureș911
14Metaloglobus911
15Râmnicu Vâlcea911
16Unirea Slobozia97
17Steaua96
18CSC 1599 Șelimbăr96
19Ștefănești96
20CSM Olimpia Satu Mare95
21CS Dinamo București94
22CSC Dumbrăvița93

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
FRF liga 2 steaua bucuresti CS Afumați reprogramare stadion 1 mai slobozia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:49
Românii nu l-au iertat Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅
Românii nu l-au iertat  Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅
13:09
Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
11:56
„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
12:09
Și-a pierdut viața pe front Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Și-a pierdut viața pe front  Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Top stiri
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Superliga
16.10
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Citește mai mult
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Nationala
16.10
Cât îl mai ignoră Hagi? Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Citește mai mult
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Tenis
16.10
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Citește mai mult
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei
B365
16.10
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei
Citește mai mult
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 24 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share