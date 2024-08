Constantin Gâlcă (52 de ani), antrenorul Universității Craiova, s-a arătat dezamăgit de modul cum echipa sa a încasat cele două goluri din meciul cu Maribor.

Deși au învins, scor 3-2, oltenii au fost eliminați din Europa.

La finalul partidei, Constantin Gâlcă a tras primele concluzii, după meciul cu Maribor și a spus că echipa sa „atât a putut”

Constantin Gâlcă: „Cred că atât am putut să facem”

Antrenorul Craiovei este de părere că mare parte din calificare s-a pierdut în meciul tur. Deși și-a criticat jucătorii pentru cele două goluri primite, Gâlcă a ținut să-i felicite pentru efortul depus.

„ O mare parte din calificare s-a jucat la Maribor, unde am făcut greșeli foarte mari. În meciul retur, cel de acasă, am avut o atitudine bună, am reușit să le închidem progresia.

Știam că Maribor e o echipă de posesie și se asociază foarte bine. Am reușit să facem asta. Până la urmă, în a doua repriză am și înscris, dar, la fel ca la Maribor, am luat două goluri din faze care nu anunțatau nimic, din două auturi. Am deschis terenul și, la experiența pe care o aveau jucătorii din acea zonă, puteam să facem un fault tactic. N-am făcut acest lucru și ne-au marcat două goluri.

Îi felicit pe jucători pentru efortul extraordinar . Păcat că nu le-am putut oferi o bucurie suporterilor care au venit azi la stadion. Frustrarea mea personală este mare. Eram convins că puteam întoarce rezultatul, dar nu a fost așa”.

„Suferim mai mult pe faza defensivă”

„ Dezamăgirea e că am luat două goluri. Nu trebuia să primim niciunul . În acest moment, cred că atât am putut să facem. Echipa trebuie să crească de la meci la meci. Unde suferim mai mult în acest moment este pe faza defensivă.

Golul al treilea l-am marcat târziu. Am avut speranțe câteva zeci de secunde pentru o altă ocazie, am și șutat prin Bancu la poartă. Erau mulți jucători prin careu, dar au lăsat mingea să treacă. E păcat, jucătorii mei meritau mult mai mult. Am jucat contra unei echipe foarte bune și n-am putut întoarce acest rezultat”, a spus Costel Gâlcă, la conferința de presă.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu Petrolul Ploiești, programat duminică, 4 august, cu începere de la ora 19:00.

Oltenii sunt lideri după primele 3 etape, cu 7 puncte, în timp ce „lupii-galbeni”, ocupă locul al 9-lea, cu 4 puncte.