„UEFA vrea doar bani! Ce lume coruptă” Van Gaal, atac devastator la adresa forului european. Cauza: formatul Ligii Campionilor

Louis van Gaal, 75 de ani, e total nemulțumit de formatul Champions League. Contestă apariția prea multor echipe departe de nivelul celor mai bune. Ce a spus faimosul antrenor olandez.

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UEFA a transformat în 2024 formatul Ligii Campionilor. A trecut de la sistemul grupelor la cel al fazei principale, în care participă toate echipele, fiecare având opt meciuri cu opt adversari diferiți. Iar la sfârșit există un singur clasament.

Mai multe formații (36 în loc de 32), mai multe meciuri (189 în loc de 125).

În primele trei etape au fost înscrise 221 de goluri în 54 de partide, record în runda a doua (78 de reușite în 18 dueluri).

4,1 este media de goluri pe meci marcate în această ediție a fazei principale de Champions League

Van Gaal: „Dacă o numesc Liga Campionilor, doar cei mai buni ar trebui să concureze”

Noul format nu-i place însă deloc olandezului Louis van Gaal. La 75 de ani, faimosul antrenor este nemulțumit că sunt prea multe echipe departe de nivelul Ligii.

„E ridicol că UEFA a creat această structură pentru Liga Campionilor. Orice necunoscuți pot participa acum. UEFA se gândește doar să facă bani. O lume coruptă”, a afirmat LvG, potrivit The Sun.

Van Gaal a antrenat între 1991 și 2022. Foto: Imago

„Dacă o numesc Liga Campionilor, atunci doar cele mai bune echipe ar trebui să concureze. Astfel, va fi mai mică diferența între ele.

Vor fi mai puține goluri, dar meciurile vor avea un nivel mult mai ridicat, va crește calitatea fotbalului.

Ar trebui să fie ca la hochei, o Ligă A, o Ligă B și așa mai departe (n.r. - sau modelul Nations League, în fotbal). Desigur, există Europa League și Conference League, dar UEFA le folosește doar pentru a se ascunde”.

4 cluburi mari a antrenat Louis van Gaal de-a lungul carierei: Ajax, Barcelona, Bayern și Manchester United. Plus naționala Olandei de trei ori

Van Gaal: „Prea multe jocuri și, în consecință, apar mai multe accidentări”

Tehnicianul mai vede o problemă: mărirea numărului de meciuri provoacă mai multe accidentări.

„Sunt prea multe partide, faza principală e mai lungă și, în consecință, apar mai multe accidentări.

20 de trofee a cucerit Van Gaal în carieră, inclusiv Liga Campionilor, în 1995, cu Ajax (1-0 vs Milan). În 2010, a pierdut finala cu Bayern (0-2 vs Inter)

Ar fi mai bine să revenim la un format cu mai puține jocuri. Dacă facem asta, vom avea confruntări de calitate superioară, mai palpitante, și mai puține accidentări.

Am spus aceste lucruri la UEFA încă de acum 20 de ani, dar n-am fost ascultat”.

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