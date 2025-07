Pogacar, Mister 100! Tadej, victoria-centenar în ciclismul profesionist: „Ne va învinge pe toți”

🗣️ "Yeah to win at Le Tour is incredible and in this jersey🌈, is even more special and to have 100 victories is amazing.” - 🇸🇮 @TamauPogi



Hear from stage 4 winner, Tadej Pogacar ⤵️



🗣️ « Oui, gagner sur le Tour c'est incroyable et avec ce maillot🌈, c'est encore plus spécial,… pic.twitter.com/lqX6fM76O5