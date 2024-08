Corvinul Hunedoara și NJK Rijeka au remizat, scor 0-0, în turul primei manșe a celui de-al doilea tur preliminar din Europa League.

Returul este programat joi, 1 august, cu începere de la ora 21, pe Rijeka Stadium din Croația

Sub privirile a 7.474 de spectatori, Corvinul Hunedoara și Rijeka s-au întâlnit în primul meci al „dublei” manșe din turul al doilea preliminar al Europa League.

Echipa antrenată de Florin Maxim a dominat jumătatea primei reprize și a fost aproape de gol, dar Buș și Pîrvulescu nu au reușit să nimerească spațiul porții apărate de Zlomislic.

Vicecampioana Croației a reușit ușor-ușor să echilibreze jocul, iar la pauză s-a intrat cu scor alb, 0-0.

Lupu aproape să „muște” din nou decisiv

Intrat în minutul 55, în locul lui Iacob, Lupu, eroul Corvinului din dubla cu Paksi, a fost foarte aproape să marcheze și în poarta celor de la Rijeka. Găsit excelent în careu, după o centrare a lui Neacșa, atacantul hunedorenilor a reluat puțin peste poartă.

Ultima ocazie a meciului le-a aparținut croaților, care au încercat să-l surprindă pe Lefter cu un șut direct din corner, dar portarul Corvinului a intervenit și a respins.

Astfel, calificarea se va decide în returul ce are loc peste o săptămână în Croația, pe Rijeka Stadium Rujevica.

În cazul în care va trece de Rijeka, Corvinul va întâlni învingătoarea meciului dintre Sheriff Tiraspol (Moldova) și Elfsborg (Suedia), 1-0 pentru suedezi în tur.

Pot să vă asigur că vom încasa o sumă considerabilă, peste un milion de euro dacă luăm în calcul şi veniturile realizate din Cupa României. Avem un buget consolidat bine Anton Heleșteanu, oficial Corvinul

Corvinul Hunedoara-HNK Rijeka 0-0

Final de meci! Corvinul și Rijeka au încheiat la egalitate, scor 0-0. Calificarea se va decide în retur.

4 minute de prelungire pentru repriza secundă

Min.90- Schimbare Corvinul! Iese Ubbink, intră Bradu.

Min.89-Cartonaș galben Corvinul! Hrezdak îl trage de tricou pe Majstrovic și este avertizat.

Min.87- Schimbare Rijeak! Intră Pasalic, iese Butic

Min.79- Schimbare Rijeka! Iese Cabraja, intră Smolcic.

Min.76- Un nou cartonaș galben văzut de un jucător al Corvinului1! Lică își faultează un adversar din spate și este avertizat.

Min.71- Florin Maxim primește cartonașul galben pentru proteste.

Min.60-Triplă schimbare la Rijeka! Ies Obregon, Radeljic și Selahi, intră Fruk, Ivanovic și Majstrovic

Min.59- Șansă mare pentru Corvinul! Velisar centrează excelent, dar Lupu reia cu capul peste poartă.

Min.55-Schimbare la Corvinul! Iese Iacob, intră Lupu!

Min. 54-Ocazie pentru Rijeka! Mingea a trecut puțin alături după o lovitură liberă trimisă la două capete în careu

Min.46- Start în repriza secundă!

Min.45- Pauză la Sibiu! Duel echilibrat în primele 45 de minute.

Prima repriză va fi prelungită cu 1 minut

Min.31-Primul șut pe poartă al partidei! Sergiu Buș șutează de la marginea careului, dar Zlomislic prinde fără probleme.

Min.25- Corvinul aproape de gol! Neacșa centrează excelent din partea dreaptă, dar Pîrvulescu nu reușește să ajungă la minge.

Min.16- Primul cartonaș galben al meciului! Sergiu Buș este avertizat, după ce i-a aplicat un cot în figură lui Pasalic.

Min.9- Corvinul cere penalty! Pîrvulescu centrează, mingea îl lovelște pe un fundaș croat în mână, dar arbitrul lasă jocul să continue.

Min.2- Prima ocazie a meciului aparține Corvinului! Neacșa centrează, însă reluarea lui Buș din voleu se duce mult peste poarta lui Zlomislic.

Min.1- Start de partidă la Sibiu!

Corvinul Hunedoara - HNK Rijeka. Echipele de start:

Corvinul : Lefter - Iacob, Lică, Manolache, Velisar - Ubbink, Hrezdac, Neacșa - Roger, Buș, Pîrvulescu.

: Blaga, Bradu, Câmpan, Cărăruș, Chindriș, Chukwu, Gîrbița, Hergheligiu, Lupu, Mitran, Pop, Predica. Antrenor : Florin Maxim

: Florin Maxim Rijeka : Zlomislic - Cabraja, Radeljic, Galesic, Bogojevic - Jankovic, Petrovic, Selahi, Hodza, Pasalic - Obregon,

: Zlomislic - Cabraja, Radeljic, Galesic, Bogojevic - Jankovic, Petrovic, Selahi, Hodza, Pasalic - Obregon, Rezerve : Banda, Butic, Djouhra, Dujmovic, Fruk, Ilinkovic, Ivanovic, Majstrovic, Posavec, Rukavina, Smolcic.

: Banda, Butic, Djouhra, Dujmovic, Fruk, Ilinkovic, Ivanovic, Majstrovic, Posavec, Rukavina, Smolcic. Antrenor : Zeljko Sopic

: Zeljko Sopic Stadion : „Municipal” Sibiu (12.363 locuri)

: „Municipal” Sibiu (12.363 locuri) Arbitru: Philip Farrugia (Malta). Asistenți: Alan Camilleri, Luke Portelli, Alex Johnson

Acesta este primul duel european direct dintre HNK Rijeka și Corvinul Hunedoara. Croații nu au mai întâlnit nicio echipă românească până în prezent.

Pentru Rijeka este primul meci al sezonului, indiferent dacă vorbim de cupele europene sau campionat.

În schimb, Corvinul pornește cu un ușor avantaj, având deja trei meciuri disputate în acest sezon, Supercupa României, 0-3 cu FCSB, și meciurile din primul tur preliminar al Europa League, 4-0 și 0-2 cu Paksi.

Echipa eliminată în turul doi al Europa League va continua în Conference League, unde va întâlni învingătoarea din dubla Milsami Orhei (Moldova) - FC Astana (Kazahstan).

Florin Maxim: „Ne așteaptă o partidă grea”

Antrenorul Corvinulului a susținut ieri, 24 iulie, conferința de presă premergătoare partidei cu NJK Rijeka și a recunoscut că echipa sa va avea o partidă dificilă în fața vicecampioanei Croației.

„Este o echipă bună, am urmărit-o cât am putut, atât în meciurile amicale, cât și în cele din finalul sezonului trecut. Ne așteaptă o partidă grea, în fața unei echipe care promovează foarte mulți tineri, are și o medie de vârstă foarte scăzută .

E o echipă solidă, reactivă, însă avem și noi armele noastre. Sperăm să facem un meci bun”, a declarat Florin Maxim înaintea partidei.

Zelijko Sopic: „Corvinul este o echipă experimentată”

Antrenorul croat al celor de la Rijeka se așteaptă la un meci complicat în fața câștigătoarea Cupei României. De altfel, Sopic a spus despre Corvinul că arată ca o echipă de Liga 1, iar singurul motiv pentru care nu activează pe prima scenă a fotbalului este că nu sunt o echipă de drept privat.

„Vom încerca să ne impunem jocul încă de la primul meci. Nu va fi ușor, cu siguranță, Corvinul este o echipă experimentată, știe ce face. Joacă în Liga 2 doar pentru că nu este un club privat, altfel ar fi fost o echipă de primă ligă.

Rezultatul cu Paksi reprezintă un avertisment pentru noi. Nu este ușor pentru nimeni să marcheze patru goluri. Totuși, eu cred că ne-am pregătit bine și am încredere că putem merge mai departe”, a declarat Sopic, citat de sportnet.hr.