Cristi Balaj (52 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a explicat ce s-a întâmplat între Dan Petrescu (56 de ani), arbitrul de rezervă Cătălin Buși și „centralul” Andrei Chivulete, la victoria cu Unirea Slobozia, scor 3-0.

Tehnicianul ardelenilor a fost eliminat în finalul primei reprize, după ce a văzut două „galbene” pentru proteste vehemente la golul anulat al oaspeților.

Antrenorul CFR-ului a privit mare parte din meci, din tribune, după ce a fost eliminat în minutul 42 pentru proteste la adresa arbitrilor.

Cristi Balaj, despre eliminarea lui Dan Petrescu la CFR Cluj - Unirea Slobozia

Președintele ardelenilor crede că arbitrii Cătălin Buși și Andrei Chivulete l-au eliminat prea ușor pe Dan Petrescu.

„Am urmărit faultul (n.r. premergător golului pe care Florin Purece l-a marcat, însă care ulterior a fost anulat pentru un ofsaid), am cerut reluările și consider că trebuia să intervină. Dacă a fost o fază interpretabilă pentru arbitri, trebuie să ia în considerare că un antrenor are trăirile lui. Primul cartonaș galben a fost acordat corect (minutul 41, pentru proteste) pentru că am văzut ce gesturi avea.

După golul a fost anulat pe motiv de ofsaid, am înțeles că Dan Petrescu s-a dus la el și i-a spus că s-a făcut dreptate, pentru că a fost ofsaid. Dacă arbitrul de rezervă are această sensibilitate, nu acceptă asemenea trăiri și a considerat că trebuie să fie eliminat înseamnă că nu are ce să caute la fotbal. Este mult sub nivelul de înțelegere al unor asemenea manifestări”, a spus Balaj, pentru fanatik.ro

„Vor să-l pună la punct?”

De altfel, Balaj a transmis că a stat de vorbă cu arbitrul de rezervă pentru a vedea ce a notat în raport referitor la Petrescu.

„Am discutat cu al patrulea oficial, l-am întrebat ce s-a scris în raport, care a fost motivul pentru care a fost eliminat pentru că am vrut să aud și opinia dânsului. A început discuția spunând în felul următor: «Nu au fost injurii, nu au fost cuvinte care să necesite o sancțiune drastică, dar pentru proteste i-a fost acordat primul și al doilea galben».