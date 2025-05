Cristi Manea (27 de ani), fundașul lateral al Rapidului, a vorbit despre perioada în care s-a transferat la FCSB.

Manea avut oferte de la echipe mari, inclusiv Sevilla, însă nu totul a decurs conform planurilor sale.

După o evoluție remarcabilă la Campionatul European U21 din 2019, Cristi Manea, pe vremea când evolua pentru Apollon Limassol, a atras interesul unor cluburi de top din Europa.

Cristi Manea a povestit cum s-a transferat la FCSB: „ M-au luat doar ca să nu mă ia CFR”

Sevilla și-a manifestat dorința de a-l aduce în La Liga, dar negocierile cu echipa cipriotă s-au împotmolit din cauza unui dezacord privind suma de transfer.

„Luasem al doilea titlu la CFR Cluj, am câștigat campionatul, am jucat tot sezonul la echipa națională, iar când s-a terminat campionatul m-a sunat domnul Contra și mi-a spus că «Cristi, vezi că te duci la EURO. N-ai echipă și vezi cum joci».

Am făcut acolo (n.r. - la Campionatul European U21) o «nefăcută» mare, de când am început am simțit că o să fie bine. Am ajuns în semifinală, am făcut un campionat extraordinar. Pe mine m-au băgat și în echipa Campionatului European”, a povestit Manea, conform fanatik.ro.

Rezultatele României la Euro 2019 U21:

Grupe: România - Croația 4-1

Grupe: Anglia - România 2-4

Grupe: România - Franța 0-0

Semifinale: România - Germania 2-4

Cristi Manea: „Mă sunase directorul sportiv de la Sevilla”

După ce a fost nominalizat în echipa turneului alături de jucători precum Dayot Upamecano, Dani Ceballos sau Federico Chiesa, Manea a stârnit interesul unor cluburi din topul fotbalului european:

„Eu terminam contractul cu Apollon într-un an, pentru că primii doi ani am fost împrumut la CFR Cluj. Am terminat europeanul și nici nu mă gândeam să nu găsesc ceva. Eu nu știam ce se întâmplă, Pietro Chiodi era omul de legătură.

Nici nu mă gândeam atunci că nu mă duc la o echipă bună, nu aveam cum! Eram în ultimul an și oamenii de care aparțineam nu prea trebuiau să aibă pretenții, pentru că în ultimele 6 luni de zile puteam semna cu oricine.

Cu două zile înainte să se încheie perioada de transferuri mă sună un număr din Spania și spune «Sunt Andrea Monchi, de la Sevilla, să știi că noi vrem să te luăm. Noi te urmărim de ceva vreme, dar a trebuit să dăm împrumut un jucător. Vrem să te luăm și să fii concurent cu Jesus Navas».

Eu l-am sunat pe impresar direct, iar el [a spus] «Nu, Cristi, nu e adevărat». M-au lăsat până în ultima zi de transferuri. Mă sunase directorul sportiv de la ei, de la Sevilla”.

4 milioane de euro a fost valoarea maximă atinsă de Cristi Manea în 2019, iar în prezent cota sa este estimată la 2 milioane de euro, conform transfermarkt.com

În cele din urmă, fundașul s-a regăsit în mijlocul unui transfer de ultim moment.

„ Am rămas în ultima zi de transferuri cu două hârtii, FCSB sau Ascoli, în Serie B. Am zis că în Serie B nu am cum să joc . Mă duceam dacă era o echipă mare, dar el mă trimitea la ultima echipă din Serie B, asta după ce eram campion în România, jucasem la naționala mare, avusesem un EURO bun.

Am semnat cu FCSB în cele din urmă, ca să nu rămân fără echipă. Am ajuns acolo și a fost greu. Ei nu știau că nu pot să nu mă mai întorc la Cluj, pentru că era clauza mare, dar ei m-au luat doar ca să nu mă ia CFR Cluj.

Am stat acolo 3-4 luni, iar acea perioadă a fost foarte grea. Am fost tare, m-am antrenat super bine, pentru că acolo mai erau niște colegi cu care am mai fost la academie”, a mai spus Manea, potrivit sursei citate anterior.

După m-am dus la Cluj înapoi, tot împrumut. Am revenit la CFR, am picat cu Sevilla (n.r. - În Europa League) și am început bine acolo. M-a băgat la Sevilla și am dat o centrare, s-a dus în mână la Kounde și a fost gol. Am vorbit cu Andrea Monchi când am jucat la Cluj. Râdea și mi-a spus „Cristi, păcat că nu am rezolvat, dar nu e timpul pierdut!” Acela a fost primul meci al meu de la revenirea la CFR și jucasem bine. Cristian Manea

