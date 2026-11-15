Dinamo l-a trimis în Liga 3 Internaționalul U21 a jucat pentru echipa secundă a „câinilor”. Planul clubului

Cristi Mihai (22 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a fost trimis la echipa a doua a clubului.

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Cu doar 10 minute jucate în acest sezon de Superliga, internaționalul României U21 a evoluat pentru Dinamo 2 în confruntarea cu Axi Mihăilești, câștigată cu scorul de 3-1, în etapa 13 din Seria 5 a Ligii 3.

Cristi Mihai, trimis la Dinamo 2. „Câinii” se gândesc să-l împrumute

Transferat de la UTA Arad în vara anului 2025, în schimbul sumei de 350.000 de euro, Mihai a fost integralist și a evoluat pe postul de fundaș central.

78 de minute a bifat Cristi Mihai în tricoul „câinilor” în acest sezon

Stagiunea curentă este ultima în care mijlocașul mai este eligibil pentru regula U21, însă oficialii formației din „Ștefan cel Mare” iau în calcul să îl împrumute în perioada de mercato din iarnă, scrie gsp.ro.

Mihai îi are drept concurenți pe post la Dinamo pe Andrei Mărginean, Alberto Soro și Matthias Verreth.

Internaționalul român de tineret mai are contract cu „câinii” până în vara lui 2030.

650.000 de euro este cota lui Cristi Mihai, potrivit Tranfermarkt

În tricoul lui Dinamo, mijlocașul a bifat 32 de partide, reușind să marcheze o dată și să ofere două pase decisive.

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