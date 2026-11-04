Cristian Geambașu De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea
Opinii

Cristian Geambașu De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 20:11
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 20:16
  • Duminică seara aflai că se retrăgea cu demnitate, luni după prânz revenea zâmbitor, punându-se în slujba minunatelor academii de juniori, care după cum se vede alimentează prima echipă mai ceva decât La Masia pe Barcelona.
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Duminică seară, 1 noiembrie, pe la ora 21, Florin Prunea confirma la „Fotbal Club” că Florin Răducioiu a renunțat la oferta clubului Dinamo ca urmare a reacției virulente a suporterilor alb-roșiilor.

Fostul portar garanta informația exclusivă obținută în urma unui schimb de mesaje cu cel direct implicat. Explicația retragerii lui Răducioiu era ușor de intuit. Considerându-se lezat de atitudinea fanilor, acesta făcea niște pași în spate pentru a arăta că pune mai presus demnitatea decât o funcție călduță.

Fiindcă se va fi dovedit că despre asta era vorba. Un post inventat anume pentru el, ca să îi valorifice imaginea și să transmită în exterior că Dinamo știe să-și cultive legendele. Ceea ce nici nu e rău dacă îți permiți financiar să susții o astfel de sinecură.

O mai fi contând și ce ajunge la public?

Luni după amiază, la veo 15 ore distanță, exclusivitatea lui Florin Prunea a picat. Dinamo a oficializat numirea lui Răducioiu în funcția de ambasador al clubului unde s-a format și afirmat în fotbalul mare. Căzând victimă nesincerității (minciunii?) colegului de odinioară, Prunea nu a fost foarte fericit.

Dar nu despre fericirea sau nefericirea lui Prunea este vorba aici, oricum portarii au pielea bătucită. Este vorba despre domnul ambasador Răducioiu. A fost ambasador Superbet, s-a desființat postul, acum e ambasador al lui Dinamo. De ce să minți totuși?

Nu puteai să dezvălui că ai semnat până la comunicatul clubului și poza cu președintele? Foarte bine, îi spuneai fostului coechipier că situația e delicată și că vei avea un răspuns clar în câteva ore. Dar tu îl minți și o dată cu el minți și publicul.

Cristian Geambașu De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea Cristian Geambașu De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Mesaje de forță

Oare chestia asta o fi îmbunătățit părerea fanilor dinamoviști despre Răducioiu? Și nu cumva tocmai numirea lui în răspărul supărării acestora este un mesaj de forță din partea conducerii clubului?

După povestea cu noua siglă, acum instalarea lui Răducioiu într-o funcție de reprezentare. Amândouă acțiuni vin peste capul celor care au susținut echipa în momente critice.

Dar e un război între aripa radicală a DDB-iștilor și conducere sau doar un joc asumat, din care galeria extrage niște avantaje despre care noi cei din exterior nu avem habar? Sau poate pe zi ce trece headquarterul dinamovist chiar este tot mai stăpân pe situație.

Explicația unor acțiuni din trecut

Situația de astăzi a lui Dinamo diferă fundamental de aceea din 2022, când alb-roșii retrogradau, luând calea diviziei secunde ca niște câini de pripas. Subscripția suporterilor s-a dovedit vitală atunci, redresarea ulterioară și reconstruirea fiind mult mai rapide decât anticipau înșiși cei care au pus umărul la supraviețuire.

Cei care l-au ofertat acum pe Răducioiu, alții decât cei care duseseră clubul de gard, susțin că atitudinea lui de atunci era îndreptată către cei care conduceau, nu a echipei în sine. Foarte probabil să fie și asta, dar la fel de probabil este că mereu boemului și inocentului nostru blond cârlionțat nu-i venea să renunțe la niște salarii pentru care el considera că a muncit.

Mai ales că pe atunci nu era încă nici „ambasador”, nici „expert” TV la Antena 1. Era doar un fost. Unul legendar, dar un fost. Fanilor dinamoviști li s-ar fi părut normal atunci ca el să fi renunțat la bani pentru ca povestea să aibă sens.

Demersul legal al unui om care pretindea să-și recupereze salariile neplătite intra în coliziune cu morala pretinsă de la un dinamovist emblematic. Aici a picat examenul Răducioiu în opinia suporterilor. Dar numai în opinia lor?

În comunicatul clubului există detaliată fișa noului job al lui Răducioiu.

„Va fi responsabil de identificarea și propunerea unor oportunități de colaborare valoroase, precum meciuri amicale, turnee de juniori, cantonamente și schimburi de experiență între staff-uri  

Va reprezenta academia la evenimente, conferințe și turnee internaționale de prestigiu, contribuind la creșterea vizibilității clubului în Europa. Bogata experiență a domnului Răducioiu își va spune cuvântul și în sprijinirea parcursului jucătorilor academiei, prin transmiterea modelului de lucru cu care cluburile partenere gestionează tranziția de la juniori la prima echipă.”- extras din comunicatul clubului Dinamo

Radu, ne punem niște întrebări?

Fiind un om mai inteligent decât își închipuie unii, Radu ar trebui să își pună totuși niște întrebări. E simpatic să fii simpatic, dar nici nu poți juca toată viața, fără consecințe, rolul adolescentului teribil. Și acest rol în care tocmai a fost distribuit poate predispune la dolce far niente, ca să zic așa.

Legat cu lanțuri prin exclusivități și prin contractele de reprezentare, Răducioiu are o comunicare sublimă cu presa, adică inexistentă. Nu dai interviuri, participi la emisiuni în care amfitrionii te întreabă sfios dacă pământul e rotund. Asta nu ajută deloc.

Poate că dacă ar fi ieșit să explice care este punctul lui de vedere în situația creată din cauza supărării suporterilor care cândva îl iubeau, lucrurile nu căpătau tot felul de interpretării. Și nu mai era nevoie să mintă. Nu că ambasadorii spun întotdeauna adevărul, dar orișicât.

dinamo bucuresti Florin Prunea Florin Raducioiu
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