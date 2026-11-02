Florin Răducioiu (56 de ani) revine oficial la Dinamo. Clubul bucureștean a anunțat astăzi, 2 noiembrie, numirea fostului atacant al Generației de Aur.

Detalii despre funcția pe care o va ocupa în cadrul clubului, în rândurile de mai jos.

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Revenirea lui Răducioiu a fost anunțată după mai multe zile de negocieri, în ciuda nemulțumirilor exprimate de o parte a suporterilor dinamoviști, care nu au uitat declarațiile fostului internațional din perioada dificilă traversată de club în 2022.

Florin Răducioiu revine la Dinamo. Ce responsabilități va avea

Fostul internațional se va ocupa în principal de dezvoltarea relațiilor dintre Academia Dinamo și alte academii de fotbal din Europa.

„Florin Răducioiu revine la Dinamo! Ne bucură să anunțăm întoarcerea acasă a unuia dintre cei mai buni atacanți din istoria fotbalului românesc.

Activitatea domnului Răducioiu se va concentra pe construirea și cultivarea relațiilor cu academiile de fotbal europene, el fiind primul punct de contact și ambasadorul clubului în fotbalul internațional.

Va fi responsabil de identificarea și propunerea unor oportunități de colaborare valoroase, precum meciuri amicale, turnee de juniori, cantonamente și schimburi de experiență între staff-uri”, a transmis Dinamo, într-un comunicat oficial.

Un alt obiectiv al colaborării este îmbunătățirea procesului prin care juniorii fac pasul către fotbalul de seniori.

Va reprezenta academia la evenimente, conferințe și turnee internaționale de prestigiu, contribuind la creșterea vizibilității clubului în Europa. Bogata experiență a domnului Răducioiu își va spune cuvântul și în sprijinirea parcursului jucătorilor academiei, prin transmiterea modelului de lucru cu care cluburile partenere gestionează tranziția de la juniori la prima echipă. Dinamo, despre Florin Răducioiu

Dinamo și-a încheiat comunicatul cu un mesaj de bun venit pentru fostul atacant:

„Ne bucurăm să vă avem alături, domnule Răducioiu, și vă dorim mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul la care ați crescut ca jucător și la a cărui istorie ați contribuit în mod deosebit!”.

Cariera lui Florin Răducioiu

Răducioiu și-a început cariera la grupele de copii și juniori ale lui Dinamo și a debutat în prima divizie la doar 16 ani, într-o partidă împotriva Politehnicii Timișoara.

Fostul atacant a înscris 30 de goluri în 84 de meciuri pentru Dinamo și a câștigat titlul de campion în sezonul 1989-1990, precum și două Cupe ale României, în 1986 și 1990.

40 de selecții și 21 de goluri a înregistrat Florin Răducioiu la echipa națională a României. Fostul atacant a participat la Campionatele Mondiale din 1990 și 1994

De-a lungul carierei, a evoluat în toate cele cinci campionate importante ale Europei, reușind să marcheze în Anglia, Franța, Germania, Italia și Spania.

Suporterii lui Dinamo au contestat revenirea lui Răducioiu: „Caracterul nu poate fi trecut în contract”

Numirea fostului internațional vine în ciuda opoziției manifestate de o parte a fanilor dinamoviști.

Nemulțumirile au legătură cu perioada în care Dinamo a retrogradat pentru prima dată în istoria clubului, în 2022. La acel moment, Răducioiu ocupa o funcție în conducerea sportivă și a părăsit clubul după retrogradare.

Pe pagina „Patron”, dedicată suporterilor dinamoviști, a fost publicat un mesaj în care fostul atacant era criticat pentru atitudinea avută în acea perioadă.

„Dincolo de bani și de drepturi contractuale, există ceva ce nu poate fi trecut într-un contract și nici recuperat în instanță: caracterul”, au transmis autorii mesajului.

O poziție asemănătoare a fost exprimată și pe pagina „Dinamo Puls Alb-Roșu”, unde revenirea lui Răducioiu a fost criticată în termeni duri.

„Nu ești binevenit, legendă”, a fost unul dintre mesajele adresate fostului internațional.

Ce zice galeria e legat de o reacție a lui de prin 2022, dintr-un moment mai greu al lui Dinamo, dar acolo, cred eu, a fost o greșeală de strategie a lui. A confundat, cumva, clubul cu oamenii care erau atunci la conducere. Se mai întâmplă ca unii să se poziționeze împotriva clubului doar din cauza celor care reprezentau clubul la acel moment. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, conform fanatik.ro

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