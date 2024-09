Rapid - U Cluj 0-2. Cristian Săpunaru (40 de ani) a vorbit despre eșecul suferit de Rapid în Giulești.

Căpitanul Rapidului s-a arătat nemulțumit de atitudinea echipei.

Rapid - U Cluj. Cristian Săpunaru, nemulțumit de atitudinea echipei

„A fost acel gol din lovitura noastră liberă. Una am discutat înainte de meci, alta am făcut . Stadionul era plin, suporterii erau alături de noi, iar noi am făcut-o de oaie.

Știam că jucăm cu o echipă bună. Au avut o singură ocazie și un penalty. Cred că după penalty ne-am pierdut cu firea; până atunci nu am avut niciun fel de probleme. Este o echipă bună, dar nu ne este superioară valoric”, a spus Cristi Săpunaru la Prima Sport.

„Nu este timp de scuze”

Grameni și Christensen au fost introduși în teren de Marius Șumudică în primul meci pe Giulești, însă nu au reușit să se remarce.

Săpunaru consideră că dificultățile de integrare ale jucătorilor sunt doar „scuze” nefondate.

„Nu este timp pentru scuze. Dacă ne prezentăm așa, nu e bine deloc. Căutăm prea multe scuze; important e ce faci în cele 90 de minute ”, a adăugat Săpunaru.