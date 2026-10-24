Bergodi recunoaște că a vrut să plece Cine l-a convins să renunțe la demisie: „Eram foarte supărat, am vorbit 3 ore”

Cristiano Bergodi (62 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a recunoscut după victoria cu Corvinul Hunedoara, scor 3-0, că a vrut să demisioneze să plece la începutul săptămânii.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul italian a explicat că a fost nemulțumit de rezultatele obținute în ultimele etape, însă a decis să continue la formația ardeleană.

Cristiano Bergodi a recunoscut că a vrut să demisioneze

„Normal, era un moment de dezamăgire după meciul cu Argeșul. Cu Rapid și Argeș credeam că puteam lua mai multe puncte. Eram foarte supărat, dar am vorbit direct cu patronul, cu președintele Radu Constantea.

Ne-am înțeles, am stat trei ore, cred eu, să vorbim. Eu i-am spus unele lucruri, el mi-a spus alte lucruri, dar așa, amical. Eu cred că ne-am înțeles”, a spus Cristiano Bergodi la Prima Sport.

După remiza de luni cu FC Argeș, scor 2-2, din 19 octombrie, au apărut informații potrivit cărora Bergodi ar vrea să plece de la U Cluj.

Italianul nu s-a prezentat la interviurile de după partidă, iar secundul Eugen Cebotaru a explicat că antrenorul nu se simțea bine.

Bergodi, care a adunat deja 47 de meciuri pe banca celor de la U Cluj, susține însă că a trecut peste gândurile legate de plecare:

„Vreau să stau aici, pentru că mă simt bine de un an și vreau să conduc echipa cel puțin în play-off”.

Cristiano Bergodi, după Corvinul - U Cluj 0-3 : „Lukic a arătat ce jucător de clasă este”

U Cluj s-a impus cu 3-0 în fața Corvinului, grație unui hat-trick reușit de Jovo Lukic, iar la final Bergodi și-a felicitat jucătorii.

„Spuneam dinaintea meciului că va fi unul foarte greu pentru noi. E o echipă care ne-a creat probleme, dar am reușit să fructificăm ocaziile avute.

Îl felicit pe Florin Maxim, e un antrenor foarte bun și a creat o echipă foarte bună”, a spus italianul.

Întrebat despre prestația lui Lukic, Bergodi a explicat cât de important este atacantul pentru jocul echipei.

Când ai un atacant așa, e normal să tragă după el toată echipa, e un punct de reper important. A arătat ce jucător de clasă este, mă bucur pentru el. Toată echipa s-a comportat bine Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

În urma victoriei cu Corvinul, U Cluj a ajuns la 22 de puncte după 13 etape și ocupă locul 5 în clasament, în timp ce hunedorenii sunt pe poziția a noua, cu 16 puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport