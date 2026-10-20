U Cluj, fără Bergodi? Tehnicianul italian ar forța plecarea de la clubul ardelean » Înlocuitor-surpriză ales de conducere
Cristiano Bergodi
Superliga

U Cluj, fără Bergodi? Tehnicianul italian ar forța plecarea de la clubul ardelean » Înlocuitor-surpriză ales de conducere

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 10:47
alt-text Actualizat: 20.10.2026, ora 10:47
  • Cristiano Bergodi (62 de ani) ar fi pe picior de plecare la U Cluj, după ultimul rezultat al echipei sale.
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Ardelenii au remizat pe teren propriu cu FC Argeș, 2-2, iar tehnicianul italian nu s-a prezentat la flash-interviu, „secundul” Eugen Cebotaru motivând că Bergodi s-a simțit rău după meci.

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Cristiano Bergodi ar intenționa să plece de la U Cluj

Antrenorul ar fi luat deja hotărârea să părăsească echipa, iar ziua de astăzi ar putea fi decisivă.

Bergodi urmează să negocieze condițiile pentru rezilierea contractului, iar singura varianta prin care ar mai putea fi întors din drum ar fi doar câteva evoluții neașteptate în discuțiile cu oficiaii, informează gsp.ro.

Italianul a avut un parcurs bun pe banca ardelenilor în acest sezon, însă în ultimele două partide a obținut un singur punct, după 3-4 cu Rapid și 2-2 cu FC Argeș, fiind în prezent pe locul 5, cu 19 puncte după primele 12 etape.

Cine l-ar putea înlocui? Prima variantă de pe lista conducerii ar fi Mirel Rădoi (45 de ani), tehnicianul care s-a despărțit, în ultimele 12 luni, de U Craiova, FCSB și Gaziantep.

Însă, Rădoi ar avea o condiție importantă înainte de posibila revenire în Superligă: și-ar dori să preia echipa la începutul următoarei pauze competiționale, în luna noiembrie.

Până atunci, „șepcile roșii” mai au de disputat 4 partide: cu Corvinul Hunedoara, FCSB și Csikszereda în campionat, dar și derby-ul cu CFR Cluj din grupele Cupei României.

Bergodi a avut un parcurs foarte bun cu U Cluj și în stagiunea anterioară, însă a ratat la limită ambele trofee în fața Universității Craiova, iar apoi, în startul acestui sezon, a pierdut și Supercupa, tot contra oltenilor.

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