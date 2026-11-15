„Un clovn!” Jurnalistul l-a atacat pe selecționer după declarațiile despre legenda naționalei +19 foto
Piers Morgan
Campionate

„Un clovn!” Jurnalistul l-a atacat pe selecționer după declarațiile despre legenda naționalei

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 20:14
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 20:33
  • Jorge Jesus, selecționerul Portugaliei, a fost criticat dur de jurnalistul britanic Piers Morgan după ce a făcut o declarație despre Cristiano Ronaldo, în urma înfrângerii suferite de națională în fața Danemarcei, scor 1-4, în Liga Națiunilor.
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La finalul partidei disputate sâmbătă, la Braga, tehnicianul portughez a fost întrebat dacă îi simte lipsa lui Ronaldo în echipă.

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Răspunsul său a fost unul tranșant, fără să lase loc interpretărilor:

„Cum să-mi lipsească, dacă nu mai face parte din echipa națională? Ce să-mi lipsească? Doar dacă ar fi să-mi țină companie.

Nu mai joacă aici și a luat deja o decizie în privința viitorului său”.

Piers Morgan îl atacă pe selecționerul Portugaliei

Reacția lui Jorge Jesus a ajuns și la Piers Morgan, un apropiat al lui Cristiano Ronaldo.

Jurnalistul britanic a comentat declarația pe platforma X și l-a catalogat pe selecționer drept „clovn”.

„Clovnul acesta nu va mai fi nici el la echipa națională dacă Portugalia continuă să fie umilită în asemenea manieră, așa cum s-a întâmplat astăzi”, a scris Morgan.

FOTO. Momente din cariera lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago
Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago

Galerie foto (19 imagini)

Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei FOTO Imago
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Portugalia a fost surclasată de Danemarca, 1-4, chiar în partida în care Federația Portugheză de Fotbal i-a adus un omagiu lui Cristiano.

Ronaldo și-a anunțat retragerea de la echipa națională pe 5 noiembrie, după 23 de ani petrecuți în tricoul Portugaliei.

Decizia a venit la mai bine de o lună după conflictul cu Jorge Jesus. Pe 30 septembrie, atacantul a părăsit cantonamentul echipei naționale, după ce a aflat că nu va fi utilizat nici în partida cu Danemarca. Ronaldo fusese rezervă neutilizată și în victoria cu Norvegia, scor 2-1.

În urma acelui incident, Federația Portugheză de Fotbal l-a suspendat pentru 30 de zile și l-a amendat cu 255 de euro.

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