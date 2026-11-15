S-a accidentat iar! Fotbalistul de la FCSB n-a putut evolua în amical: „Era titular”

FCSB a câștigat amicalul jucat azi la Târgoviște, 2-1 cu divizionara secundă Chindia

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Antrenorul Laurențiu Reghecampf a vorbit despre situația medicală a jucătorilor.

Situația jucătorilor cu probleme de la FCSB

Mihai Popescu s-a accidentat în presezon și nu a jucat încă niciun minut oficial în Superliga, evoluând doar în meciul cu Gloria din Cupă, la finalul lunii octombrie.

„L-am folosit în banda stângă pe Mihai Popescu. Am avut o discuție cu el înainte de meci, îmi doream să joace pe bandă ca să alerge mai mult.

A jucat bine, el nefiind un jucător de bandă, dar are experiență și are nevoie de minute, să revină cât mai repede. Este un jucător care are un nivel foarte mare și avem nevoie de el”, a declarat Reghecampf, conform as.ro.

Denis Drăguș a resimțit dureri musculare și nu s-a pregătit normal zilele acestea, dar tehnicianul spune că nu sunt motive de îngrijorare:

„Drăguș este bine, va intra în săptămâna asta la antrenament”.

Dennis Politic trebuia să fie titular în amical, dar fotbalistul venit de la Dinamo a acuzat probleme fizice și a fost scos din calcule, a explicat Reghe:

„Politic s-a accidentat ieri. Era titular și a derulat în autocar, timp de o oră și jumătate, un videoclip cu ce trebuie să facă jucătorii la fazele fixe. Din păcate, nu a putut face parte din jocul de astăzi”.

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