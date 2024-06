Clubul Sportiv al Armatei Steaua a sărbătorit 77 de ani de la înființarea clubului cu un eveniment special, la Muzeul Fotbalului

Au fost prezentate tricourile cu numărul 7 de legendă ale Stelei, cu ajutorul unor jucători mari din istoria clubului, care au evoluat la rândul lor având pe spate acest număr.

Evenimentul a avut și un scop caritabil. 7 tricouri, câte un tricou al fiecărui fotbalist, vor fi scoase la licitație. Fondurile obținute vor intra direct în contul Asociației Victoria noastră e a ta”, care luptă pentru a-i salva pe Mario și Medeea, cei doi copii care suferă de paraplegie spastică ereditară Tip 56.

Lăcătuș: „Mi-era mai mare dragul să-l văd jucând pe Marcel Răducanu”

Fostul mare jucător al „militarilor”, Marius Lăcătuș, a vorbit despre importanța numărului 7 și a jucătorului pe care l-a admirat când era copil:

„Sper ca în continuare acest club să fie cel mai important, așa cum a fost în toată această perioadă, și să livreze în continuare sportivi de mare performanță. Sunt mândru că am purtat acest tricou.

Eram copil, la Brașov, mi-era mai mare dragul să mă uit la meciurile Stelei, mai ales în cupele europene, și să-l văd pe Marcel Răducanu. Un jucător care pe mine m-a surprins total, cu o tehnică extraordinară.

Din punctul de vedere al calității era cel mai dotat dintre toți cei care am purtat acest tricou. Nu a fost deloc simplu când am venit la Steaua, știam ce înseamnă acest număr și mă bucur că am reușit să mă ridic la un nivel destul de mare al performanței.

Se putea și mai bine, ținând cont că am pierdut o Cupă a Campionilor și o Cupă Intercontinentală.

Felicitări, Steaua! La mulți ani!”.

Să sperăm, domnule comandant, că în viitorul cât mai apropiat ne vom bucura din nou de participarea echipei Steaua în Liga 1 Marius Lăcătuș

Se lansează o carte despre Marius Lăcătuș

Tot azi, de la ora 18:30, în Sala Sevilla din incinta Stadionului Steaua, va avea loc lansarea cărții „Lăcă7uș – 7 pași”, un proiect al `Asociației pentru Cultură și Sport George Ogăraru”, avându-i ca autori pe Vasile Lupașc Sfinteș și George Ogăraru.