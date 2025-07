Zeljko Kopic (47 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda.

Partida va avea loc mâine, de la 21:30, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Kopic a vorbit despre adversara nou-promovată pe care „câinii” o vor întâlni mâine, despre situația lotului, dar și despre noul căpitan, Cătălin Cîrjan. Totodată, antrenorul croat a lămurit ce se întâmplă cu transferul lui Abdallah.

Zeljko Kopic, înainte de meciul cu Csikszereda: „Toți jucătorii noi vor fi în lot”

Dinamo a întâlnit-o ultima oară pe Csikszereda, în meciurile de play-off pentru menținere/promovare în Superliga, la finalul sezonului 2023-2024. Atunci, „câinii” au câștigat cu 2-0 și au reușit să se mențină în primul eșalon.

„Întâlnim o echipă nou-promovată, pe care o respectăm pe deplin. Am analizat-o, știm că are calitate, are ambiție și vrea să facă o figură frumoasă în Superliga.

Din partea noastră, perioada de pregătire a decurs bine, am reușit să bifăm tot ce ne-am propus.

Avem câțiva jucători noi și, desigur, va fi nevoie de puțin timp pentru ca ei să se adapteze la Dinamo, la Liga 1 și la stilul nostru de joc”, a declarat Kopic despre adversari.

Nu va fi un meci ușor! Știm că adversarii au calitate, le înțelegem mentalitatea. Sunt o echipă foarte agresivă, foarte compactă, care lucrează împreună de 2-3 sezoane. Fac lucruri bune, sunt bine organizați și mă aștept ca mâine să joace la un nivel bun. Va trebui să fim la cel mai bun nivel al nostru pentru a câștiga. Zeljko Kopic

Dinamo a transferat 11 jucători, iar Kopic a anunțat că toți vor fi în lotul pentru meciul cu formația din Miercurea Ciuc.

„Toți jucătorii vor face parte din lot. Vom vedea cine va începe titular, dar toți jucătorii noi vor fi incluși în lotul pentru meciul de mâine”, a anunțat croatul.

Transferurile făcute de Dinamo în această vară:

Cristi Mihai, mijlocaș

Danny Armstrong, extremă

Alexandru Musi, extremă

Charalampos Kyriakou, mijlocaș

Codruț Sandu, portar

Vadym Kyrychenko, atacant

Luca Bărbulescu, atacant

Nikita Stoinov, fundaș central

Mamoudou Karamoko, atacant

Jordan Ikoko, fundaș

Devis Epassy, portar

UTA Arad îl are în vizor pe Hakim Abdallah, care a jucat 75 de meciuri pentru „câini”, în care a reușit să marcheze nouă goluri și să ofere șase pase decisive.

„Hakim este jucătorul nostru, are contract cu noi, este alături de echipă. Până când cluburile vor ajunge la un acord și el își va găsi cea mai bună soluție pentru viitorul său, rămâne parte din lotul nostru, se antrenează cu echipa și va fi în lot pentru meciul de mâine”, a completat Kopic.

Zeljko Kopic: „Cîrjan este un exemplu clar despre cum trebuie să fie un tânăr jucător român”

La finalul sezonului trecut, „câinii” au rămas fără liderii din vestiar, după ce Răzvan Patriche s-a retras din activitate, iar Dennis Politic a plecat la FCSB.

În urma acestor schimbări, Kopic a decis să-i încredințeze banderola de căpitan lui Cătălin Cîrjan.

„Cîrjan a făcut o pregătire excelentă. Va fi căpitanul nostru în acest sezon. Am mare încredere în el, la fel și întregul staff și clubul.

Suntem foarte, foarte mulțumiți de progresul său în acest an petrecut cu noi. A venit ca un băiat, iar acum este un om matur, cu altă atitudine, cu altă personalitate”, a precizat antrenorul.

Sunt extrem de mulțumit de el și pentru mine este un exemplu clar despre cum trebuie să fie un tânăr jucător român: serios, muncitor și determinat. Este un element foarte important al echipei noastre Zeljko Kopic

În lipsa lui Cîrjan, banderola ar putea fi purtată de Gnahore, Opruț sau Boateng. Statisticile celor patru căpitani aleși de Zeljko Kopic la Dinamo:

Cîrjan - 42 de meciuri, opt goluri, două pase decisive

Gnahore - 54 de meciuri, patru goluri, trei pase decisive

Raul Opruț - 38 de meciuri, un gol

Boateng - 31 de meciuri, două goluri, două pase decisive

