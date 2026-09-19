- CSM București a fost învinsă în deplasare, scor 32-35, de Borussia Dortmund, în etapa #3 din Liga Campionilor.
- „Tigroaicele” au irosit un avantaj de 9 goluri!
Vicecampioana României pornea ca favorită certă înaintea duelului din Germania, mai ales după victoriile din primele două etape: 37-29 cu Krim Ljubljana și 36-26 cu Buducnost.
CSM București, înfrângere uluitoare cu Borussia Dortmund în Liga Campionilor
Elevele antrenate de Bojana Popovic au început excelent partida și s-au distanțat rapid la o diferență de 3 goluri (4-1).
Până la pauză, avantajul CSM-ului a crescut la +7 (20-13), iar în primele minute din partea secundă formația din Capitală și-a mărit avansul la 9 goluri.
Ce a urmat este interzis cardiacilor. Formația din Capitală s-a prăbușit inexplicabil, iar Borussia Dortmund a reușit să recupereze gol după gol.
În minutul 47, nemțoaicele au trecut pentru prima dată în avantaj (26-25). „Tigroaicele” au reușit să treacă din nou în față (27-26), însă de acolo Borussia Dortmund a egalat și s-a distanțat pentru prima dată la două goluri.
CSM București a alergat după adversară până la final, însă a trebuit să se recunoască învinsă, scor 32-35.
- Cele mai bune marcatoare ale vicecampioanei României au fost Friis, Maslova și Pintea, cu câte 6 goluri. Brnovic s-a remarcat și ea cu 4 reușite.
- De partea cealaltă, Thomaier a fost cea mai bună marcatoare a Borussiei Dortmund, cu 7 goluri, urmată de Freriks, cu 6, și Grijseels, cu 5.
Următorul meci al lui CSM București în Liga Campionilor este programat abia pe 3 octombrie, tot în deplasare, cu Ferencvaros. Partida se va disputa cu începere de la ora 17:00.
Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:
|Poziţie
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Ferencvaros
|3
|6
|2
|CSM București
|3
|4
|3
|Brest Bretagne
|2
|4
|4
|Esbjerg
|2
|4
|5
|Borussia Dortmund
|3
|2
|6
|Sola
|3
|0
|7
|Ljubliana
|2
|0
|8
|Buducnost
|2
|0