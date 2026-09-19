CSM București a fost învinsă în deplasare, scor 32-35, de Borussia Dortmund, în etapa #3 din Liga Campionilor .

. „Tigroaicele” au irosit un avantaj de 9 goluri!

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Vicecampioana României pornea ca favorită certă înaintea duelului din Germania, mai ales după victoriile din primele două etape: 37-29 cu Krim Ljubljana și 36-26 cu Buducnost.

CSM București, înfrângere uluitoare cu Borussia Dortmund în Liga Campionilor

Elevele antrenate de Bojana Popovic au început excelent partida și s-au distanțat rapid la o diferență de 3 goluri (4-1).

Până la pauză, avantajul CSM-ului a crescut la +7 (20-13), iar în primele minute din partea secundă formația din Capitală și-a mărit avansul la 9 goluri.

Ce a urmat este interzis cardiacilor. Formația din Capitală s-a prăbușit inexplicabil, iar Borussia Dortmund a reușit să recupereze gol după gol.

În minutul 47, nemțoaicele au trecut pentru prima dată în avantaj (26-25). „Tigroaicele” au reușit să treacă din nou în față (27-26), însă de acolo Borussia Dortmund a egalat și s-a distanțat pentru prima dată la două goluri.

CSM București a alergat după adversară până la final, însă a trebuit să se recunoască învinsă, scor 32-35.

Cele mai bune marcatoare ale vicecampioanei României au fost Friis, Maslova și Pintea, cu câte 6 goluri. Brnovic s-a remarcat și ea cu 4 reușite.

De partea cealaltă, Thomaier a fost cea mai bună marcatoare a Borussiei Dortmund, cu 7 goluri, urmată de Freriks, cu 6, și Grijseels, cu 5.

Următorul meci al lui CSM București în Liga Campionilor este programat abia pe 3 octombrie, tot în deplasare, cu Ferencvaros. Partida se va disputa cu începere de la ora 17:00.

Clasamentul în grupa A din Champions League EHF:

Poziţie Echipa Meciuri Puncte 1 Ferencvaros 3 6 2 CSM București 3 4 3 Brest Bretagne 2 4 4 Esbjerg 2 4 5 Borussia Dortmund 3 2 6 Sola 3 0 7 Ljubliana 2 0 8 Buducnost 2 0

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