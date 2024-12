Antrenorii George Buricea (45 de ani) și Viorel Filimon (72 de ani) au încercat marți să discute cu șefii clubului CSM Constanța despre problemele financiare cu care se confruntă gruparea.

Cei doi au fost însoțiți la sediul clubului de mai mulți sportivi, dar și de suporteri.

CSM Constanța trece printr-un moment extrem de dificil: clubul nu și-a mai primit banii promiși din partea Primăriei, iar sportivii sunt neplătiți cu lunile.

George Buricea: „Au țipat și au jignit”

Antrenorii și sportivii au fost nevoiți să discute cu Claudia Tincu, directorul adjunct. Directorul clubului, Andrei Talpeș, se afla într-o deplasare de lucru la Gala Canotajului.

Mai multe detalii despre întâlnirea care a durat aproximativ 30 de minute a oferit Buricea, antrenorul echipei de handbal CSM Constanța și al naționalei masculine.

„Domnul director a plecat, a venit doar mâna dreaptă (n.r. - Claudia Tincu), care a împărțit banii. Dânsul trebuia să vină în fața sportivului. El nu a venit, am venit noi la el. El a venit și a chemat Zip-ul (n.r. - firmă de securitate). Despre asta e vorba.

Am venit să întrebăm când plătește jucătorii. Vine Crăciunul și nu avem ce să punem pe masă. El a plecat și doamna mi-a zis să vină altcineva. OK, să vină altcineva dacă tu nu poți să faci. Cert este că doar au țipat și au jignit”, a explicat Buricea, potrivit ziuaconstanta.ro.

Șefii CSM Constanța: „Plecăm noi, plecați și voi”

Mai mulți sportivi legitimați la CSM au venit să-și ceară drepturile, însă răspunsul primit a fost cel dorit și așteptat.

„Câțiva reprezentanți am intrat să vorbim cu domnul Talpeș, să ne explice când poate să plătească acești băieți, pentru că nu mai pot aștepta.

Am înțeles că de la baschet deja au plecat (n.r. - sportivi). De la tenis, de la handbal n-au plecat. Au așteptat și au vrut să întrebe când le dau banii, că vin sărbătorile.

Domnul Talpeș n-a venit să vorbească cu noi pentru că are o gală a canotajului și nu are el ce să vorbească cu noi. A venit doamna directoare adjunctă care doar a urlat și a jignit în stânga și în dreapta și ne-a gonit să mergem la Primărie, că acolo sunt banii.

Nu, în fișa postului dumneavoastră scrie că să mergeți după bani la sponsori și la Primărie. Dacă nu reușiți, lăsați pe altcineva care reușește să facă chestia asta.

«Păi nu, că oricum plecăm noi, dar plecați și voi» . Zic „OK, plecăm cu toții, nicio problemă, dar trebuie să plătim, oamenii ăștia au prestat»”, a mai spus Buricea.

Acuzații grave: „Au fost bani în club și i-au împărțit după bunul plac”

Viorel Filimon, antrenor de tenis de masă la CSM Constanța, a dezvăluit că sportivii sunt neplătiți de jumătate de an, perioadă în care multora le-au fost reziliate contractele.

„Noi din luna mai. Suntem cinci, a fost dat afară preparatorul fizic, psihologul, antrenoarea secundă, pe rând, fără să li se termine tuturor contractele, fără să fie anunțați. Au fost doar anunțați că «Peste 30 de zile nu mai aveți contract»”, a afirmat Filimon.

Situația nu stă mai bine nici la handbal, potrivit lui George Buricea: „Noi suntem neplătiți din iulie, dar ce m-a deranjat e că au fost bani în club și i-au împărțit cum au vrut, după bunul plac”.

„Viorel Filimon să meargă la Clubul pensionarilor”

Buricea spune că cei din club l-au jignit pe Viorel Filimon, un antrenor care a obținut rezultate importante de-a lungul timpului.

„Și mai tare ce m-a deranjat, l-a jignit pe dânsul. Au zis că oricum va veni aici un bătrân și să se ducă cu ăla la Clubul pensionarilor. Un om care a mers la olimpiadă”, a spus Buricea.

Filimon a continuat: „Și că peste tot pe unde am fost am făcut... Eu de când mă știu am fost la LPS și la Farul. După Farul am venit aici, dar doamna contabil, care a fost la Farul, pesemne că e învățată să facă...”

Mi s-a spus că la tenis de masă s-a cheltuit nu știu ce sumă imensă. Anul ăsta, noi din luna iunie nu am avut decât 4 competiții, cu 4 sportivi. Câți bani? În situațiile astea... Domnul Talpeș se pare că nu are de gând să facă nimic. Viorel Filimon, antrenor de tenis de masă la CSM Constanța

Vor depune memorii la federație

George Buricea a dezvăluit că i-au fost tăiate două salarii, însă nu a înțeles explicația primită.

„Am trimis notificări la club și urmează să trimitem memorii la Federație. Personal am trimis, domnul Talpeș mi-a zis că-mi taie două salarii.

Comentează nu știu ce domnul Prună la meciurile noastre la Digi și m-a notificat «Tu nu mai ai două salarii, ce bani vrei?». «Păi de ce?». «Păi de asta» ”, a explicat Buricea.

Viorel Filimon a afirmat că a ezitat să ia vreo decizie drastică sperând că situația se va rezolva.

„Eu până acum n-am spus nimic tot din cauză că m-am gândit la sportivi, mi s-a spus că n-am voie să declar nimic.

Ultima dată am venit la domnul Talpeș acum vreo două luni sau o lună. M-a sfidat, am stat așa și am întrebat «Sunteți atât de sigur pe dumneavoastră în momentul în care sfidați așa?». «Da, sunt foarte sigur».

Fusesem cu vreo două săptămâni înainte la domnul primar și i-am spus lui domnul Rusu «Am băgat bani, plătiți oamenii la zi». Noi am fost una dintre secțiile care nu ni s-a dat nimic din cauza doamnei care nu ne are la suflet ”, a spus Filimon.

Viorel Filimon: „Sponsorii sunt numai pentru anumite echipe”

Filimon a explicat că sportivii nu au fost tratați așa cum ar fi meritat.

„Sponsori sunt numai pentru anumite echipe și anumiți oameni. Noi n-avem niciun sponsor. Cu toate că anul trecut am jucat semifinală de ligă europeană, anul ăsta nu ne-am mai înscris pentru a avea bani în activitatea internă.

Avem două fete care sunt campioane europene, au fost alese anul trecut de către club locul 1 și locul 2 și în situația asta am venit și am spus că vor să plece. «Să plătească 10.000 de euro și pleacă»”, a zis Filimon.

Am fost la Focșani, am câștigat meciul, ne-am dus în ziua meciului pentru că nu am vrut să mai stăm într-o cazare cum am stat la Otopeni, unde băieții au fost mușcați de ploșnițe. Am mers în ziua meciului, am câștigat și încă sunt aici, dar trebuie să fie plătiți. 100 de lei îți dă cazarea, deci te duci la cămin ca să dormi. George Buricea, antrenorul echipei de handbal CSM Constanța

CSM Constanța a reacționat

Câteva ore mai târziu, CSM Constanța e emis un comunicat de presă prin care a explicat ce s-a întâmplat la întrevederea cu sportivii și antrenorii.

„Clubul Sportiv Municipal Constanța informează că, în cursul zilei de 10.12.2024, sportivii seniori ai secției de handbal masculin, însoțiți de antrenorii lor și sportivele secției de tenis de masă, alături de antrenorul Viorel Filimon, s-au prezentat la sediul clubului.

Aceștia au solicitat clarificări cu privire la situația subvențiilor de încasat de la finanțatorul principal al clubului – Primăria Municipiului Constanța, reclamând remunerații restante.

Astfel cum am menționat în comunicatul din 2 decembrie 2024, principalul factor care perturbă buna funcționare a clubului Primăriei Municipiului Constanța o reprezintă modul în care acesta este (sub)finanțat, activitatea clubului aflându-se în impas dintru aceste cauze.

Situația CSM Constanța este transmisă cu regularitate ordonatorului principal de credite, asemenea cum s-a procedat încă de la înființarea clubului.

Clubul depune toate eforturile necesare pentru ca obligațiile financiare către toate secțiile sportive să fie respectate, iar speranțele noastre se îndreaptă către domnul Primar Vergil Chițac, încredințați fiind că nu va rămâne indiferent la dificultățile unui club sportiv care înglobează peste 1100 de copii și juniori ai Municipiului Constanța și localităților limitrofe. Acești tineri, care își construiesc viitorul prin sport, nu trebuie să fie afectați de obstacolele întâmpinate de seniorii ce reprezintă modele de inspirație, responsabilitate și pasiune pentru întreaga comunitate!

În această ambianță, Clubul Sportiv Municipal Constanța își reafirmă sprijinul față de sportivi, activitatea sportivă și îmbinarea acestora cu comunitatea locală”, a anunțat clubul constănțean.