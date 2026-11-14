Peste 14 milioane de euro în plus Noul stadion din România va fi gata abia la finalul anului 2027

Lucrările Dâmbovița Arena, stadion aflat în construcție, în Târgoviște, au intrat în impas.

Investiția totală va ajunge la 80 de milioane de euro, după o nouă suplimentare a bugetului aprobată de Guvern.

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Construcția Dâmbovița Arena a început în septembrie 2023, la doar câteva luni după ce stadionul „Eugen Popescu” a fost inaugurat, în urma lucrărilor de modernizare.

Noul stadion ar fi trebuit să fie gata în câteva luni, însă termenul de finalizare a fost amânat după descoperirea unor probleme tehnice în proiect.

Dâmbovița Arena, gata în decembrie 2027

Inițial, la începerea lucrărilor, termenul de execuție fusese stabilit la 36 de luni, ceea ce însemna că stadionul ar fi trebuit să fie gata în această toamnă.

Bugetul prevăzut pentru întreaga investiție era de 271 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 50 de milioane de euro la cursul de la acea vreme.

Șantierul întâmpină dificultăți la mai multe capitole: Lucrările de finisaj din interiorul stadionului, lipsa unor dotări, situația terenului de antrenament, dar și necesitatea modificării unor căi de acces.

Acestea din urmă duceau către o unitate militară aflată în apropierea arenei, locul în care Nicolae Ceaușescu a fost împușcat în decembrie 1989.

Toate aceste modificări au contribuit la creșterea costurilor.

De la cele 50 de milioane de euro estimate inițial, investiția a ajuns mai întâi la circa 66 de milioane, iar acum a trecut de pragul de 80 de milioane. Noul termen avansat pentru finalizarea lucrărilor este decembrie 2027 , potrivit liga2.ro.

În acest moment, Chindia Târgoviște ocupă primul loc în Liga 2, cu 30 de puncte acumulate în 13 etape.

Formația pregătită de Leo Grozavu se numără printre principalele favorite la promovarea în Superliga.

În cazul în care va reuși să facă pasul în primul eșalon, echipa dâmbovițeană va fi nevoită să își dispute meciurile de pe teren propriu tot pe stadionul „Eugen Popescu”, cel puțin până la finalizarea lucrărilor la Dâmbovița Arena.

Dâmbovița Arena, în cifre

12.402 locuri

271 milioane lei / aproximativ 55 milioane euro

subsol + parter + 3 etaje

pistă de atletism

peste 500 de locuri de parcare și pentru motociclete/biciclete

165 de locuri pentru presă și comentatori

75 de locuri pentru persoane cu dizabilități + 75 pentru însoțitori

săli de antrenament, încălzire și recuperare

vestiare și spațiu pentru control antidoping

VIDEO. Dâmbovița Arena, în luna septembrie

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