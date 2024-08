CFR Cluj a pierdut după 10 ani, acasă, cu U Cluj, 2-3.

Dan Petrescu a dat vina pe competițiile europene pentru înfrângerea cu Universitatea Cluj. Antrenorul a explicat că schimbările frecvente din echipă au influențat rezultatul meciului.

Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a comentat după înfrângerea echipei sale în fața Universității Cluj, scor 2-3, subliniind provocările cu care se confruntă echipa sa în acest sezon.

Petrescu a explicat că schimbările frecvente din echipă sunt cauzate de accidentările jucătorilor și de necesitatea de a gestiona resursele în contextul competițiilor europene.

Când schimbi 10 jucători meci de meci, se vede. Acest lucru nu-l fac pentru că este o regulă, ci pentru că singurul jucător care a fost titular în Europa și a jucat și azi s-a accidentat, Matei Ilie. Asta este Europa, trebuie să sacrificăm meciurile din campionat Dan Petrescu

CFR Cluj a controlat jocul timp de 40 de minute

Dan Petrescu a spus că echipa sa a fost dominantă în prima parte a meciului, având inițiativa și marcând primul gol.

„Cred că am jucat bine, timp de 40 de minute am controlat meciul și am marcat goluri. Era doar o echipă pe teren . Au egalat doar din faze fixe", a spus Petrescu la Prima Sport.

Până în minutul 35, CFR Cluj a înregistrat opt ocazii de gol, în timp ce Universitatea Cluj nu a reușit să creeze nicio oportunitate.

Cu toate acestea, până la finalul primei reprize, Universitatea Cluj a reușit să egaleze CFR la numărul de ocazii.

„Un rezultat de egalitate ar fi fost mai corect”

Antrenorul a menționat că, după schimbările efectuate, echipa a reușit să egaleze, iar rezultatul final nu a fost corect

„Am introdus 3 jucători, am egalat și imediat am primit un gol. Cred că un rezultat de egalitate ar fi fost mai corect , având în vedere ce s-a văzut pe teren.

S-a văzut că erau mai proaspeți, am jucat în 10 pentru aproximativ 15 minute”, a mai declarat tehnicianul CFR-ului.

Ulterior, „Bursucul” și-a exprimat speranța că echipa sa va reveni în campionat și a menționat că alte echipe, inclusiv FCSB și Craiova, au avut începuturi dificile.