„Nu ne încurcă egalul” Bîrligea rămâne încrezător în șansele la titlu, după remiza cu Rapid: „Ne pregătim pentru bătăliile viitoare”

FCSB - Rapid 3-3. Daniel Bîrligea (24 de ani) a tras câteva concluzii după remiza de pe Arena Națională.

Atacantul campioanei rămâne optimist în ceea ce privește lupta pentru titlu, chiar dacă acest egal i-a lăsat, momentan, pe locul 3 în Liga 1.

Daniel Bîrligea a revenit pe teren pentru FCSB după 3 săptămâni de absență provocată de o accidentare.

FCSB - Rapid 3-3 . Daniel Bîrligea: „Nu ne încurcă acest egal”

Încântat de golul marcat la revenire, dar puțin dezamăgit de rezultat, Bîrligea rămâne pozitiv și e pregătit să dea totul în meciurile următoare.

„Sunt fericit în primul rând că am revenit cu gol după ce am stat 3 săptămâni pe bară. Sunt fericit că am ajutat echipa și cu gol, și cu assist. Din păcate, s-a terminat 3-3, dar luăm acest punct și ne pregătim pentru bătăliile viitoare.

Eu încerc să ajut echipa la fiecare meci, să am o prestație bună și să avem rezultate bune. Noi încercăm mereu să câștigăm, să facem meciul cât mai bun posibil, așa a fost astăzi, sperăm ca la retur să ne pregătim mai mult.

Nu ne încurcă acest egal, suntem la început, suntem toți aproape acolo și e devreme să vorbim despre asta. Rapid este în play-off și, cât timp vor fi șanse matematic, cred că o să lupte si ei”, a declarat Daniel Bîrligea, după meci.

Daniel Bîrligea, despre convocarea la echipa națională

„Sunt fericit că sunt acolo, am muncit 3 săptămâni ca să ajung acolo și să fiu pregătit. Vreau să ajut echipa dacă o să intru și să avem rezultate bune pentru Mondial.

Ne dorim sa câștigăm fiecare meci, următorul e cu Dinamo, dar momentan mă concentrez pe națională”, a mai spus Bîrligea.