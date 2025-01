Înlocuitor pentru Pancu Selecționerul U21, prima reacție despre varianta surpriză de pe banca naționalei la EURO 2025: „Votez oricând pentru el”

România U21 va participa în vară la turneul final al CE, însă în primele două meciuri nu-l va avea pe bancă pe Daniel Pancu, care este suspendat.

FRF ia în calcul ca Mihai Stoichiță să-i țină locul pe banca tehnică lui Pancu la meciurile cu Italia și Spania .

. Actualul selecționer al naționalei de tineret a României a oferit o primă reacție cu privire la această variantă.

Naționala de tineret a României va participa în vară la cel de-al patrulea turneu final consecutiv, după calificarea obținută de „tricolorii” antrenați de Daniel Pancu.

Selecționerul în funcție însă nu va avea dreptul să stea pe bancă în primele două meciuri, cele cu Italia (11 iunie) și Spania (14 iunie). Pancu va conduce echipa abia la ultimul joc, cel cu țara gazdă, programat pe 17 iunie.

Fără Daniel Pancu pe banca tehnică în primele două meciuri, FRF ia în calcul ca Mihai Stoichiță, actualul directorul tehnic al FRF, să-i țină locul actualului selecționer.

Daniel Pancu: „Ar fi cam cel mai indicat”

Daniel Pancu a oferit o primă reacție cu privire la acest lucru și a ținut să precizeze că Mihai Stoichiță ar fi cel mai indicat să-i țină locul pe banca tehnică.

„Ar fi cam cel mai indicat, în cazul în care nu vine alt antrenor. Sunt de acord, votez da oricând, oricând.

Are foarte multă experiență, important e să se impună în lipsa unui antrenor principal, pentru că poți să lași antrenorul secund, pentru că noi o să comunicăm, nu avem nici o problemă, nu interzice nimeni comunicarea, ești cu o casca invazivă în ureche, dar nu e același lucru când se transmite cu vocea, jucători trebuie să respecte antrenorul”, a declarat Daniel Pancu, potrivit orangesport.ro.

Pancu a vorbit și despre suspendare și despre cum va fi pentru el să vadă meciurile din tribune.

„Am învățat multe, m-am potolit, cu siguranță 99,99% nu o să se mai întâmple niciodată lucrul ăla, dar cred că a fost benefic pentru echipă, m-am sacrificat, pentru că singurul care a plătit eu am fost. Am fost suspendat de UEFA, amendat de FRF, tăvălit de o parte a presei rău de tot, dar am satisfacția asta, că știu că am făcut-o în interesul echipei”.

Programul României U21 la EURO 2025

Programul meciurilor din Grupa A, grupa din care face parte România, este următorul:

Miercuri, 11 iunie: Slovacia – Spania (Bratislava) | Italia – Romania (Trnava)

Slovacia – Spania (Bratislava) | Italia – (Trnava) Sâmbătă, 14 iunie: Spania – Romania (Bratislava) | Slovacia – Italia (Trnava)

Spania – (Bratislava) | Slovacia – Italia (Trnava) Marți, 17 iunie: Romania – Slovacia (Bratislava) | Spania – Italia (Trnava)

EURO 2025 U21, componența grupelor

Grupa A: Slovacia, Spania, Italia, România

Slovacia, Spania, Italia, Grupa B: Cehia, Anglia, Germania, Slovenia

Cehia, Anglia, Germania, Slovenia Grupa C: Portugalia, Franța, Polonia, Georgia

Portugalia, Franța, Polonia, Georgia Grupa D: Finlanda, Olanda, Ucraina, Danemarca.

*Se califică în sferturile de finală ocupantele primelor două locuri din cele patru grupe.