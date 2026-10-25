Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, a fost criticat de comentatorul sportiv Cosmin Băleanu pentru declarațiile făcute după înfrângerea cu FCSB, scor 1-4, din etapa #13 a Superligii.

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Băleanu s-a arătat nemulțumit de discursul tehnicianului giuleștean, căruia îi reproșează că se plânge prea des de problemele echipei.

Cosmin Băleanu, critici la adresa lui Daniel Pancu: „Eu îl dădeam afară de mult!”

După înfrângerea cu FCSB, Pancu a recunoscut că Rapid a fost dominată și a afirmat că nu a simțit niciun moment că echipa sa poate câștiga derby-ul.

„Plângăcios! Du-te, dom'le, de aici! Eu îl dădeam afară de mult! «Din secunda 1, a știut că n-o să câștige meciul».

Pentru mine sunt de neînțeles declarațiile, chiar dacă tu simți asta. Sunt convins că asta simte. Nu e în regulă. Dacă tu vezi la începutul meciului echipa asta crispată, o vezi dominată și ai 1-0 și simți că e ceva în neregulă, ce ai făcut?

L-aș întreba: «Domnule Pancu, ce ați făcut dacă ați simțit din secunda 1 că nu aveți nicio șansă să câștigați?»”, a declarat Cosmin Băleanu, la Prima Sport.

Băleanu, despre condițiile de la Rapid: „Se vaită încontinuu”

Comentatorul a vorbit și despre condițiile de care beneficiază Rapid, susținând că echipa are la dispoziție resurse importante în comparație cu alte formații din Superliga.

„Se vaită încontinuu, în condițiile în care Rapid are printre cele mai mari salarii din campionat, printre cele mai bune condiții pe care le are o echipă din campionat.

Cantonament nou, bază nouă, deplasare cu avionul, hotel de cinci stele, nu mai vorbim de suporteri. Nu îi lipsesc suporterii.

Îi lipsește gazonul de acasă, dar a avut gazon bun ieri, pe Arena Națională”, a spus Băleanu.

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Cosmin Băleanu îl contrazice pe Pancu în privința problemelor din play-off

După derby, Pancu a sugerat că începe să înțeleagă de ce Rapid a avut dificultăți în play-off în sezoanele precedente.

„Are cinci victorii la rând, iar Pancu vine și spune, printre altele, că «acum înțeleg de ce au avut probleme în play-off», că Rapid de ani de zile se califică în play-off și nu bate pe nimeni.

Măi, Daniel Pancu, ieri la Rapid au jucat nouă fotbaliști care nu au fost la Rapid în campionatul trecut. Ce probleme au avut? Că nu erau la Rapid.

În primul «11» erau jumătate. Portarul n-a jucat, Kamara n-a jucat, Stojilkovic n-a jucat, Latif n-a jucat, Doumbia. Cinci oameni în jumătate de echipă, pe care nu poți să îi pui în aceeași oală cu cei care au avut o problemă.

Au avut probleme, dar nu ăștia. Au și antrenor nou”, a continuat comentatorul.

Băleanu: „Toată lumea fuge de eticheta de echipă favorită”

Un alt aspect criticat de Băleanu a fost reticența antrenorilor de a accepta statutul de favorită înaintea unor meciuri importante.

„Toată lumea fuge de eticheta de echipă favorită.

Amintiți-vă de Dan Petrescu, găsea șapte brazilieni la orice echipă din Andorra pe care o întâlnea.

Cinci argentinieni, «nici nu știți cât a crescut fotbalul», după aceea ne mirăm că nu batem pe nimeni.

Nu le convine, nici lui Pancu nu i-a convenit statutul ăsta”, a încheiat Cosmin Băleanu.

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Rapid venea după cinci victorii consecutive în campionat, însă a pierdut derby-ul cu FCSB, deși a condus cu 1-0 la pauză. Giuleștenii au rămas pe locul 2 în Superliga, cu 27 de puncte, după 13 etape.

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