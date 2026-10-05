U Cluj, la mâna lui Hagi Cum pot profita „șepcile roșii” dacă „Regele”  îl folosește pe Coubiș la națională +40 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Nationala

U Cluj, la mâna lui Hagi Cum pot profita „șepcile roșii” dacă „Regele” îl folosește pe Coubiș la națională

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 16:24
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 17:56
  • U Cluj va putea încasa o sumă importantă dacă Andrei Coubiș (23 de ani), fundașul lui Lincoln City, va mai evolua pentru echipa națională în următoarele meciuri.
  • Totul datorită unei clauze impuse în contractul de vânzare al stoperului!
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Andrei Coubiș s-a despărțit de U Cluj în vara aceasta și a semnat cu formația din Championship. Ardelenii au primit 3 milioane de euro pentru fundaș, plus 15% dintr-un viitor transfer.

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U Cluj poate primi o sumă importantă dacă Andrei Coubiș va mai juca la națională

Una dintre clauzele stipulate în contractul de vânzare al lui Coubiș în liga a doua din Anglia s-ar referi la prezențele fundașului la naționala României.

Echipa antrenată de Cristiano Bergodi ar putea primi 150.000 de euro în urma acelei clauze, 5% din suma inițială de transfer, dacă Andrei Coubiș va juca minimum 45 de minute în 5 meciuri ale naționalei, anunță digisport.ro.

În această ediție a Ligii Națiunilor, fundașul central a fost integralist în meciurile cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4) și a bifat 63 de minute în duelul cu Polonia (0-6). A intrat pe teren în minutul 27, după ce Radu Drăgușin a fost eliminat.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Coubiș a fost inclus în lot pentru meciul de astăzi cu Suedia, de pe Arena Națională, și sunt șanse mari să prindă minute, în contextul în care Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați.

În acest sens, activarea clauzei care i-ar putea aduce lui U Cluj o sumă importantă rămâne doar o formalitate. România va mai disputa două meciuri luna viitoare, cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie).

3 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

La începutul acestui an, Coubiș a fost împrumutat de U Cluj de la Sampdoria. După 6 luni, ardelenii au decis să-l cumpere definitiv pe fundaș, în schimbul a 125.000 de euro.

La scurt timp, românul a fost cedat la Lincoln City, formație pentru care a jucat deja 8 meciuri și a oferit o pasă decisivă.

La U Cluj, Andrei Coubiș a marcat două goluri și a livrat o pasă decisivă în 20 de meciuri jucate.

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