Darius Olaru a fost izbit cu cotul în față de israelianul Niv Yehoshua, la Union SG - Hapoel Beer-Sheva 4-0, în Europa League.

Ex-căpitanul FCSB a fost înlocuit după acest șoc. Care sunt consecințele pentru jucătorul lui Saint-Gilloise.

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Darius Olaru nu a jucat decât 26 de minute la Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer-Sheva (4-0), în Europa League.

Mijlocașul în vârstă de 28 de ani a fost lovit cu cotul în figură de israelianul Niv Yehoshua.

A rămas întins în iarbă, plângându-se de dureri în zona feței. Nu mai putea continua meciul. A ieșit de pe teren alături de medicul lui USG.

Olaru a suferit o comoție. Nu va juca duminică. Dar nu are fractură

Mulți s-au temut inițial ca „tricolorul” să nu aibă o fractură la mandibulă. Dar această variantă a fost îndepărtată.

Sursele GOLAZO.ro din Belgia susțin că Olaru a suferit o comoție, de aceea a fost înlocuit.

A urmărit însă „normal” repriza a doua la stadionul din Dusseldorf, unde s-a disputat partida, fără spectatori. Spre deosebire de colegul său Biondic, care a ajuns la spital după accidentarea de la gleznă.

Prima reacție a lui Olaru după ce s-a ridicat. Foto: Imago

Din cauza comoției, Olaru nu va juca foarte probabil duminică, în campionat, cu Cercle Brugge. Dar va putea evolua etapa viitoare.

„Adversarul intră mult prea tare și se răsucește spre Olaru”

Analiștii belgieni au criticat arbitrul pentru că nu l-a eliminat pe Yehoshua.

„Acesta este genul de agresivitate care nu își are locul pe un teren de fotbal. Poți da cartonaș roșu pentru asta”, a declarat fostul internațional Gert Verheyen la Sporza.

Olaru a părăsit terenul încadrat de doctor și fizioterapeut. Foto: Imago

„Mi s-a părut o mișcare urâtă. Adversarul intră mult prea tare și se răsucește spre Olaru”, a adăugat Franky Van der Elst.

Antrenorul David Hubert s-a plâns și el: „Sunt două lovituri. Matteo a mers la spital pentru analize. Și apoi incidentul acela cu Olaru… Au depășit orice limită”.

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