Românul agresiv, eliminat! FOTO. Umit Akdag a lăsat Beșiktaș în 10 la primul meci ca titular. Certat de antrenor după atacul fără sens

Umit Akdag, 23 de ani, cumpărat cu 7 milioane de euro de Beșiktaș de la Alanyaspor, a jucat prima oară la Istanbul pentru noua echipă, la 2-2 cu Crystal Palace, în Europa League.

A fost eliminat în minutul 77 după un tackling inutil și foarte agresiv aproape de marginea terenului. Ce a spus antrenorul Vincenzo Italiano. Ce riscă!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Umit Akdag s-a născut la București, a jucat zece meciuri la naționala României U21, inclusiv la Europenele de tineret din 2025, dar încercările lui Mircea Lucescu și Gică Hagi de a-l convinge să evolueze și la seniori pentru „tricolori” n-au avut efect.

Stoperul în vârstă de 23 de ani a ales Turcia, deși nu a purtat până acum tricoul roșu al Semilunii.

Umit Akdag, atac brutal pe gleznă. Roșu direct!

Cumpărat cu 7 milioane de euro de Beșiktaș de la Alanyaspor, pe 2 septembrie, a debutat de-abia pe 15 octombrie, și numai un minut în prelungiri, la 3-2 în deplasare cu Hoffenheim, în Europa League.

Doar rezervă în campionat, Umit a fost titular în premieră la „vulturi” - și prima oară la Istanbul - joi seară, la 2-2 cu Crystal Palace.

Umit, alt atac dur asupra lui Strand Larsen, pe care l-a lovit și la eliminare. Foto: Imago

În minutul 77, într-un moment când Beșiktaș tocmai egalase și spera să marcheze golul victoriei, fundașul central și-a lăsat echipa în inferioritate.

Un tackling fără sens asupra norvegianului Strand Larsen, aproape de tușă, un atac brutal, cu crampoanele direct pe glezna adversarului.

Umit, două etape de suspendare? „Poate am fi câștigat fără eliminarea lui”

Mai avea un cartonaș galben, l-a primit direct pe cel roșu după această alunecare inutilă. Ar putea fi suspendat două etape.

Antrenorul Vincenzo Italiano l-a certat după meci. „Dacă Umit nu ar fi fost eliminat, poate am fi reușit să câștigăm”, a declarat tehnicianul italian al alb-negrilor, potrivit Fotomac.

Beșiktaș e pe locul 8 după trei etape în Europa League, cu 7 puncte, două succese și o remiză.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport