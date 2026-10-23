Românul agresiv, eliminat! FOTO. Umit Akdag a lăsat Beșiktaș în 10 la primul meci ca titular. Certat de antrenor după atacul fără sens +5 foto
Umit Akdag, surprins în Beșiktaș - Crystal Palace 2-2. Foto: Imago
Europa League

Românul agresiv, eliminat! FOTO. Umit Akdag a lăsat Beșiktaș în 10 la primul meci ca titular. Certat de antrenor după atacul fără sens

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 11:30
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 11:31
  • Umit Akdag, 23 de ani, cumpărat cu 7 milioane de euro de Beșiktaș de la Alanyaspor, a jucat prima oară la Istanbul pentru noua echipă, la 2-2 cu Crystal Palace, în Europa League. 
  • A fost eliminat în minutul 77 după un tackling inutil și foarte agresiv aproape de marginea terenului. Ce a spus antrenorul Vincenzo Italiano. Ce riscă!
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Umit Akdag s-a născut la București, a jucat zece meciuri la naționala României U21, inclusiv la Europenele de tineret din 2025, dar încercările lui Mircea Lucescu și Gică Hagi de a-l convinge să evolueze și la seniori pentru „tricolori” n-au avut efect.

Stoperul în vârstă de 23 de ani a ales Turcia, deși nu a purtat până acum tricoul roșu al Semilunii.

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Umit Akdag, atac brutal pe gleznă. Roșu direct!

Cumpărat cu 7 milioane de euro de Beșiktaș de la Alanyaspor, pe 2 septembrie, a debutat de-abia pe 15 octombrie, și numai un minut în prelungiri, la 3-2 în deplasare cu Hoffenheim, în Europa League.

Doar rezervă în campionat, Umit a fost titular în premieră la „vulturi” - și prima oară la Istanbul - joi seară, la 2-2 cu Crystal Palace.

Umit, alt atac dur asupra lui Strand Larsen, pe care l-a lovit și la eliminare. Foto: Imago Umit, alt atac dur asupra lui Strand Larsen, pe care l-a lovit și la eliminare. Foto: Imago
Umit, alt atac dur asupra lui Strand Larsen, pe care l-a lovit și la eliminare. Foto: Imago

În minutul 77, într-un moment când Beșiktaș tocmai egalase și spera să marcheze golul victoriei, fundașul central și-a lăsat echipa în inferioritate.

Un tackling fără sens asupra norvegianului Strand Larsen, aproape de tușă, un atac brutal, cu crampoanele direct pe glezna adversarului.

Atacul dur al lui Umit Akdag în meciul Beșiktaș - Crystal Palace 2-2
Atacul dur al lui Umit Akdag în meciul Beșiktaș - Crystal Palace 2-2

Galerie foto (5 imagini)

Atacul dur al lui Umit Akdag, eliminat în meciul Beșiktaș - Crystal Palace 2-2. Fotografii: Digi Sport Atacul dur al lui Umit Akdag în meciul Beșiktaș - Crystal Palace 2-2 Atacul dur al lui Umit Akdag în meciul Beșiktaș - Crystal Palace 2-2 Atacul dur al lui Umit Akdag în meciul Beșiktaș - Crystal Palace 2-2 Atacul dur al lui Umit Akdag, eliminat în meciul Beșiktaș - Crystal Palace 2-2
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Umit, două etape de suspendare? „Poate am fi câștigat fără eliminarea lui”

Mai avea un cartonaș galben, l-a primit direct pe cel roșu după această alunecare inutilă. Ar putea fi suspendat două etape.

Antrenorul Vincenzo Italiano l-a certat după meci. „Dacă Umit nu ar fi fost eliminat, poate am fi reușit să câștigăm”, a declarat tehnicianul italian al alb-negrilor, potrivit Fotomac. 

Beșiktaș e pe locul 8 după trei etape în Europa League, cu 7 puncte, două succese și o remiză.

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