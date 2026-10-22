Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge

Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer-Sheva. Darius Olaru (28 de ani) a suferit o accidentare groaznică în prima repriză a partidei din Europa League.

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Internaționalul român a început meciul din Belgia ca titular, însă a rezistat doar jumătate de repriză, după o intrare violentă a unui adversar.

Darius Olaru, accidentare serioasă în Europa League

În minutul 26, Olaru a fost izbit în plin de un jucător al israelienilor și s-a ales cu o accidentare serioasă în zona capului.

Mijlocașul român nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit după alte 4 minute, scuipând sânge când a părăsit terenul.

„O altă lovitură foarte dură pentru Olaru, care trebuie să fie înlocuit din cauza unei accidentări la cap. VAR nu a intervenit”, a transmis clubul belgian pe X.

⏱️ 29’ Another very hard challenge on Olaru, who has to be subbed off with a head injury. There’s no VAR intervention. 🟡 0-0 🔴 #USGHBS — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 22, 2026

A fost a doua lovitură pentru belgieni, care îl pierduseră și pe Biondi în minutul 14, după o accidentare la gleznă.

Piciorul fotbalistul a fost prins într-o intervenție la minge a unui adversar, iar glezna i s-a răsucit. Acesta a fost scos pe targă și înlocuit cu Raul Florucz.

După cele două pierderi ale echipei, fanii lui Saint-Gilloise au reacționat pe rețelele de socializare:

„După Biondic, acum e rândul lui Olaru. Ăsta e fotbal, nu rugby! VAR-ul doarme sau ce?”.

„Un fault dur al unui adversar asupra lui Olaru. E cartonaș roșu în orice zi a săptămânii – dar, pe de altă parte, impunitatea și Israelul merg mână în mână”.

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