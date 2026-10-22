Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge +9 foto
Accidentarea suferită de Olaru. Foto: IMAGO
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Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 20:23
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 20:48
  • Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer-Sheva. Darius Olaru (28 de ani) a suferit o accidentare groaznică în prima repriză a partidei din Europa League.
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Internaționalul român a început meciul din Belgia ca titular, însă a rezistat doar jumătate de repriză, după o intrare violentă a unui adversar.

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Darius Olaru, accidentare serioasă în Europa League

În minutul 26, Olaru a fost izbit în plin de un jucător al israelienilor și s-a ales cu o accidentare serioasă în zona capului.

Mijlocașul român nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit după alte 4 minute, scuipând sânge când a părăsit terenul.

Darius Olaru, accidentat în Union SG - Hapoel Beer Sheva. FOTO Imago (2).jpeg
Darius Olaru, accidentat în Union SG - Hapoel Beer Sheva. FOTO Imago (2).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Darius Olaru, accidentat în Union SG - Hapoel Beer Sheva. FOTO Imago (3).jpeg Darius Olaru, accidentat în Union SG - Hapoel Beer Sheva. FOTO Imago (1).jpeg Darius Olaru, accidentat în Union SG - Hapoel Beer Sheva. FOTO Imago (4).jpeg Darius Olaru, accidentat în Union SG - Hapoel Beer Sheva. FOTO Imago (2).jpeg Darius Olaru, accidentat în Union SG - Hapoel Beer Sheva. Capturi ESPN (1).jpg
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„O altă lovitură foarte dură pentru Olaru, care trebuie să fie înlocuit din cauza unei accidentări la cap. VAR nu a intervenit”, a transmis clubul belgian pe X.

A fost a doua lovitură pentru belgieni, care îl pierduseră și pe Biondi în minutul 14, după o accidentare la gleznă.

Piciorul fotbalistul a fost prins într-o intervenție la minge a unui adversar, iar glezna i s-a răsucit. Acesta a fost scos pe targă și înlocuit cu Raul Florucz.

Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge

După cele două pierderi ale echipei, fanii lui Saint-Gilloise au reacționat pe rețelele de socializare:

  • „După Biondic, acum e rândul lui Olaru. Ăsta e fotbal, nu rugby! VAR-ul doarme sau ce?”.
  • „Un fault dur al unui adversar asupra lui Olaru. E cartonaș roșu în orice zi a săptămânii – dar, pe de altă parte, impunitatea și Israelul merg mână în mână”.

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