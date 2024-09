LASK LINZ - FCSB. David Miculescu (23 de ani) a oferit prima reacție după ce a marcat golul campioanei României în turul play-off-ului Europa League.

Returul este programat joi, 29 august, pe Stadionul „Steaua” cu începere de la ora 21:30.

Învingătoarea se califică în faza principală din Europa League, în timp ce învinsa merge în Conference League.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani a marcat unicul gol al meciului pentru FCSB, în primul minut de prelungire al primei reprize.

LASK LINZ - FCSB. David Miculescu: „Nu sunt fericit”

Deși a marcat, Miculescu nu s-a declarat mulțumit de rezultat, deoarece roș-albaștrii nu au obținut victoria.

„A fost un meci bun, am avut şi noi ocazii. Am înscris, dar am obținut doar un egal. Calificarea se va decide în retur.

Nu putem spune că va fi mai uşor, pentru că şi cu Sparta am obţinut un egal şi după aia am pierdut.

Da, normal (n.r. - că Olaru era supărat pe arbitraj), este aiurea, te oftici când ştii că dai ce e mai bun din tine şi, la o fază banală, fluieră şi pentru noi nu fluieră, te oftici.

Am înscris, dar nu sunt atât de fericit pentru că nu am reuşit să câştigăm.

Prima oară ne gândim la meciul cu Hermannstadt, unde trebuie să câştigăm neapărat, după care vine meciul acesta, pe care trebuie să îl câştigăm şi pe el”, a declarat David Miculescu la Voyo, după LASK Linz – FCSB 1-1.