RANGERS - FCSB 4-0. David Miculescu (23 de ani) a vorbit despre faza controversată din minutul 2 al partidei.

După două victorii în Europa, FCSB a sacrificat duelul cu Rangers pentru a pregăti derby-ul cu Rapid, programat duminică, 27 octombrie, iar acest lucru s-a văzut pe teren.

RANGERS - FCSB. David Miculescu: „La pauză am vorbit cu arbitrul și-a cerut scuze că a fluierat înainte”

Imediat după fluierul de final al partidei, David Miculescu a vorbit despre golul anulat din minutul 2 și a transmis că la pauză a avut o discuție cu centralul partidei, Marco Di Bello, care și-a cerut scuze că s-a grăbit să fluiere fault în atac.

„Din păcate, nu am reușit să scoatem un reușit pozitiv, dar părerea mea este că, dacă acel gol al meu din prima repriză era valabil, altul era rezultatul final.

Eu știu că am dat în minge, după care am dat gol. La pauză am vorbit cu arbitrul și mi-a spus că își cere scuze că a fluierat înainte. Dacă nu fluiera înainte, se putea verifica la VAR și cred că se considera gol.

Apoi au venit niște greșeli, ne-au dat două goluri și noi am încercat să revenim, dar, din păcate, nu am putut”, a declarat David Miculescu la Prima Sport.

Am vorbit cu arbitrul la pauză, și-a cerut scuze pentru faza din minutul 2, că a fluierat și nu a așteptat. Dar a fost prea târziu. Din păcate, Rangers a fost azi mai bună Elias Charalambous, antrenor FCSB

RANGERS- FCSB. David Miculescu: „Pentru mine, toți jucătorii din lot sunt de aceeași valoare”

Atacantul venit la FCSB de la UTA, în iarna anului 2022, a comparat cele două campionate, Scoția și România.

„Eu nu cred că este o diferență foarte mare de nivel. Așa cum am spus, dacă aveam noi 1-0, cred că rezultatul era total diferit.

Totodată, acesta a vorbit și despre absențele lui Darius Olaru și Adrian Șut :

„Pentru mine, toți jucătorii din lot sunt de aceeași valoare, fiecare, când intră, dă tot ce poate. Cum am spus, noi am vrut să câștigăm, dar astăzi nu am putut.

Poate era altfel [dacă jucau cei doi], nu vreau să comentez acum, dar pentru mine toți jucătorii sunt foarte importanți. Sperăm ca acum să ne ajute dacă intră în campionat”.

