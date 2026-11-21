Tehnicianul spaniol Otger Canals (40 de ani) ar putea fi înlocuitorul lui Marius Croitoru (46 de ani) pe banca echipei FC Botoșani.

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Vineri, FC Botoșani a obținut doar o remiză cu FC Voluntari, deși a condus cu 3-0.

Rezultatul l-a nemulțumit foarte mult pe finanțatorul Valeriu Iftime, care a anunțat ulterior că îl va demite pe Marius Croitoru.

Otger Canals ar putea deveni antrenor la FC Botoșani

Printre potențialii înlocuitori ai lui Marius Croitoru la FC Botoșani se numără spaniolul Otger Canals, conform digisport.ro.

Tehnicianul în vârstă de 40 de ani este liber de contract din vara anului 2025, atunci când s-a despărțit de Inter d’Escaldes, fosta adversară a celor de la FCSB, CFR Cluj și U Craiova din cupele europene.

Otger Canals a fost directorul sportiv al clubului din Andorra în perioada 2019-2021, apoi a devenit antrenorul principal al echipei timp de 4 luni.

A mai fost antrenor secund la Inter d’Escaldes în două mandate și, între 2022 și 2024, a fost din nou „principal”, perioadă în care a condus echipa în 61 de meciuri.

De-a lungul carierei sale, Otger Canals a mai lucrat la CF Mollet, UE Engordany și Granollers, echipe din ligile inferioare din Spania.

Canals a mai fost dorit la FC Botoșani în luna martie a anului acesta, dar Marius Croitoru a fost ales atunci înlocuitorul lui Leo Grozavu.

28 de meciuri a pregătit-o Marius Croitoru pe FC Botoșani din martie și până în prezent, în cel de-al treilea mandat

În acest moment, FC Botoșani se află pe locul 12 în Superliga, cu 16 puncte acumulate după 16 etape.

Dacă va fi demis, Marius Croitoru ar deveni al cincilea antrenor schimbat în acest sezon de Superliga, după António Folha (CFR Cluj), Stjepan Tomas (Oțelul), Marius Baciu (FCSB) și István Szabó (Csikszereda).

Valeriu Iftime: „Va trebui să-l schimbăm, nu cred că mai pot să-l țin”

La finalul partidei cu FC Voluntari de vineri, Valeriu Iftime a declarat că plănuiește să-l înlocuiască pe Marius Croitoru cu un antrenor spaniol.

„Avem multe discuții. Am fost și în vestiar, am vorbit cu băieții ăștia, credeam că au ieșit din pasa asta proastă până la urmă.

Să știți că aveam așa o inimă foarte ruptă, dimineață, pentru Croitoru. Va trebui să-l schimbăm acum, nu cred că mai pot să-l țin.

Avem o variantă, sunt mai multe, dar întâi vreau să văd dacă-mi răspunde. Un antrenor străin va fi, este spaniol. Sper să vină.

Îmi pare foarte rău pentru lucrurile din seara asta, pentru că la 3-0 echipa a jucat și apoi nu am mai înțeles.

Nu știu dacă a schimbat prost (n.r. - Croitoru), nu mai contează. Nu știu dacă ne mai scoate cineva din letargia asta, din frica asta. Pentru că noi aveam 3-0, dar ei dominau cumva”, a spus Iftime, pentru Botoșăneanul TV.

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