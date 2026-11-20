Nico Paz, 22 de ani, considerat urmașul lui Messi la naționala albiceleste, e dorit înapoi de Real Madrid.

L-a vândut la Como în 2024, dar clubul blanco are o clauză care îi poate asigura întoarcerea pe „Bernabeu”.

Ar plăti numai 14 milioane de euro în plus față de suma primită de la Como pentru playmakerul argentinian.

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Nico Paz este unul dintre jucătorii tineri cei mai doriți ai fotbalului mondial.

Considerat la 22 de ani urmașul lui Leo Messi la naționala Argentinei, un mijlocaș ofensiv de picior stâng, foarte rafinat, cu o excelentă viziune a jocului și un șut foarte bun.

Nico Paz e tot mai bun la Como

Născut în Spania, la Santa Cruz de Tenerife, a crescut la academia lui Real Madrid, dar clubul blanco l-a vândut în vara lui 2024 la Como pentru 66 de milioane de euro.

Nico Paz (albastru) se bate la Como singur cu toți adversarii. Foto: Imago

A avut un prim sezon bun în Serie A, cu 6 goluri și 9 assisturi în 35 de meciuri, al doilea a fost și mai bun (13 reușite, 8 pase decisive în 40 de partide). Și e în mare formă acum la albaștri.

14 goluri a influențat Nico Paz la Como în primele 14 dueluri ale acestei stagiuni, în Serie A și Liga Campionilor: a înscris de 6 ori, având și 8 assisturi

Real Madrid îl răscumpără pe Nico Paz cu 80 de milioane

Sud-americanul are multe oferte, numai că toate vor fi foarte probabil inutile, pentru că Real are un mare avantaj în cazul lui.

Paz (stânga) a jucat la prima echipă a Madridului în amicalele din vara lui 2024. Foto: Imago

O clauză de răscumpărare. Și diferența pe care trebuie să o plătească e mică pentru Madrid. 14 milioane de euro. L-a vândut cu 66 de milioane, îl ia înapoi cu 80.

Potrivit Radio COPE, Florentino Perez a luat deja decizia. În vara lui 2027, la finalul acestui sezon, Paz se va întoarce pe „Bernabeu”.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid have DECIDED to re-sign Nico Paz next summer. DECISION 100% DONE! @COPE 🇦🇷 https://t.co/9wraexvxyp — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 19, 2026

Nu mai rămâne decât oficializarea acestei clauze, care poate fi activată până la sfârșitul actualei stagiuni.

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