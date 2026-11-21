Mykhailo Mudryk nu cedează în conflictul cu federația ucraineană în scandalul de dopaj în care a fost implicat.

Andrei Shevchenko, fostul mare jucător, actualul președinte al forului de la Kiev, l-a acuzat. Internaționalul a reacționat imediat.

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Scandalul lui Mykhailo Mudryk nu se oprește nici acum, la doi ani după ce a fost suspendat pentru dopaj.

Depistat pozitiv la meldonium în noiembrie 2024, internaționalul ucrainean aflat atunci la Chelsea a fost suspendat provizoriu, apoi exclus patru ani.

Ulterior, jucătorul a făcut apel la TAS și pedeapsa a fost redusă. În iulie 2026, i s-a permis să reintre în circuit.

Acuzația lui Mudryk, contraatacul lui Shevchenko și replica lui Mudryk: „Niciodată”

Împrumutat la Tottenham, atacantul în vârstă de 25 de ani a susținut într-un interviu pentru canalul de YouTube „Guest of Gordon” că „afacerea meldonium” are legătură cu naționala, i s-a administrat acea substanță fără să știe în timpul unui cantonament al echipei Ucrainei.

Andrei Shevchenko, președintele federației (UAF), a contraatacat, afirmând că Mudryk a cerut UAF în repetate rânduri să găsească un angajat care să-și asume în mod fals responsabilitatea apariția meldoniumului în proba sa de dopaj.

În vârstă de 50 de ani, Shevchenko e președintele federației din ianuarie 2024. Foto: Imago

Extrema îl acuză acum pe fostul mare fotbalist ucrainean că minte.

„Am citit declarația lui Andrei Shevchenko. E o minciună. Nici eu, nici reprezentanții mei nu am făcut vreodată o astfel de solicitare”, a replicat Mudryk pentru site-ul Tribuna.

Mudryk: „Federația a încercat să-mi inducă în eroare avocații”

„Așa cum am explicat în interviu, am bănuit că meldonium mi-ar fi putut intra în organism în timpul petrecut la naționala Ucrainei.

De aceea mi-am concentrat eforturile pe clarificarea circumstanțelor legate de federația ucraineană și de perioada petrecută la selecționată”.

Mudryk are 28 de selecții, 3 goluri și 5 assisturi la națională. Aici, încercând să scape de presingul lui Hagi și Stanciu la România - Ucraina 3-0, la Euro 2024. Foto: Imago

A detaliat strategia sa de atunci. „Echipa mea și cu mine am contactat în repetate rânduri Serviciul Federal Antimonopol (FAS) solicitând ajutor pentru a determina cum ar fi putut intra meldonium în organismul meu și cine, dacă este cazul, ar putea fi responsabil.

Într-o serie de scrisori trimise către FAS, avocații mei au subliniat clar că noi căutam informații veridice, verificabile independent. FAS a distribuit presei una dintre aceste scrisori. Conținutul acesteia confirmă în mod clar că avocații mei cereau informații veridice, verificabile și fiabile”.

Federația a refuzat în repetate rânduri să asiste echipa mea în mod corespunzător și chiar a încercat să o inducă în eroare pentru a se distanța de acest caz. De exemplu, în timpul audierii, reprezentanții UAF au susținut că nu am folosit suplimentele nutritive furnizate de UAF. Andrei Șevcenko a repetat această afirmație în declarația sa Mykhailo Mudryk, internațional ucrainean

Mudryk: „Am folosit produse furnizate de federație. Am dovezi”

Mudryk a demontat această variantă: „Am corespondență pe WhatsApp care confirmă că am folosit produse furnizate de UAF în timpul cantonamentului. Am dovezi care infirmă afirmațiile lor repetate”.

A încheiat: „ UAF a amânat sistematic răspunsurile la solicitările echipei mele și a ascuns informații și documente importante de avocații mei. Nici până în ziua de azi nu știu de ce a făcut asta.

Este păcat că federația a ales această abordare în cazul meu și continuă să o facă. Avocații mei sunt în contact cu reprezentanții UAF”.

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